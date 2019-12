Ce zile libere vom avea în 2020. Zece modificări fiscale

a realizatun top al acestora. Mulți sunt interesați de zilele libere, așa că vom începe cu ele.

Anul 2020 va aduce mai multe schimbări în materie de fiscalitate. Vorbim, printre altele, și de creșterea salariului minim care va produce totodată și o serie de modificări în alte zone care sunt corelate cu el. Contzilla.ro a realizatun top al acestora. Mulți sunt interesați de zilele libere, așa că vom începe cu ele.





1. Zile libere legale 2020



În anul 2020 vor exista urmatoarele zile libere legale :

1 si 2 ianuarie 2020 – Anul nou (miercuri si joi)

24 ianuarie – Ziua Principatelor Romane( vineri)

17 aprilie – Vinerea mare (vineri)

19, 20 aprilie -Pastele (duminica, luni)

1 mai – Ziua Muncii ( vineri)

1 iunie – Ziua Copilului (luni)

7 si 8 iunie – Rusalii – (duminica, luni)

15 august – Adormirea Maicii Domnului (sambata)

30 noiembrie – Sfantul Andrei ( luni)

1 decembrie – Ziua Nationala a Romaniei (marti)

25 si 26 decembrie – Craciunul (vineri, sambata)

Sunt in total 15 zile libere legale, din care 11 sunt in timpul saptamanii.

Baza legala: art. 139 Codul muncii

2. Noul salariu minim valabil din 2020

Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 2.230 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 13,327 lei/ora ( HG 935/2019 publicata in MOF 1010 /16.12.2019).

Pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, fara a include sporuri si alte adaosuri, ramane la suma de 2.350 lei lunar iar pentru constructii salariul minim ramane 3.000 lei.

Cresterea salariului minim trebuie comunicata de catre angajatori in REVISAL pana la 31.01.2020.

6. Eliminarea acordului vecinilor pentru firme fara activitate si alte masuri pentru a simplifica infiintarea firmelor



Un nou proiect de lege pentru modificarea legii societatilor comerciale a fost votat si va deveni lege.

Este vorba despre un proiect de debirocratizare a procesului de infiintare de firme noi.

Proiectul a trecut de camera deputatilor si urmeaza a fi promulgat.

Ce propune acest proiect?

1) S-au eliminat doua din hartiile inutile din procesul inregistrarii sediului social.

2) S-a eliminat acordul vecinilor pentru a avea sediu social intr-un apartament in care nu se desfasoara activitate comerciala. Acest lucru este valabil si pentru cei cu profesii liberale.

3) S-a eliminat acea restrictie de a avea o singura firma in care sa poti fi actionar unic.

4) S-a eliminat limitarea de a avea o singura firma per camera.

Asteptam publicarea in Monitorul Oficial.





La data de 23.12.2019 masura inca nu era publicata in Monitorul Oficial.













5. Contributia pentru persoane cu handicap neincadrate



Strict legat de cresterea salariului minim este contributia pentru persoane cu handicap neincadrate.

Potrivit Legii nr. 448/2006 art.78 alin. (2) si (3) autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati. Daca nu angajeaza persoane cu handicap, platesc lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap.

De exemplu, o entitate cu 100 de angajati, are obligatia fie de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati, respectiv 4% * 100 = 4, fie de a plati la stat lunar o suma egala cu 4* 2.230 lei = 8.920 lei.

Anterior acestei modificari, suma pe care o datora era de 4* 2.080 lei = 8.320 lei, cu 600 de lei mai putin.





























Guvernul a aprobat un proiectul de Hotarare privind stabilirea contingentului de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2020.Astfel, pentru anul 2020 s-a fost stabilit un contingent de 30.000 de lucratori straini nou - admisi pe piata fortei de munca din Romania, care este similar celui din anul 2019, cand contingentul initial de 20.000 de lucratori a fost suplimentat cu 10.000.Contingentul de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca se stabileste anual prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.Potrivit proiectului Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 (publicat in 17.12.2019) , castigul salarial mediu brut pe anul 2020 este stabilit la suma de 5.429 lei.Acest indicator influenteaza cuantumul ajutorului de deces se stabileste astfel:a) in cazul asiguratului sau pensionarului, la 5.429 lei;b) in cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.715 lei.La data publicarii acestui material (23.12.2019 ) acest proiect nu era publicat in Monitorul Oficial.Cuantumul alocatiei de stat pentru copii se majoreaza anual cu 100% din rata medie anuala a inflatiei, incepand cu data de 1 ianuarie 2020.Acest lucru a fost publicat in MOF nr. 924/15.11.2019 – prin Legea 214/2019.In 2019, alocatia pentru copii a fost :300 lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap;150 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 ani si 18 ani, precum si tinerilor care au implinit varsta de 18 ani, care urmeaza cursurile invatamantului liceal sau profesional, organizate in conditiile legii, pana la terminarea acestora;300 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 3 ani si 18 ani, in cazul copilului cu handicap.Pe langa aceasta prevedere care a fost publicata in Monitorul Oficial, mai exista o propunere care vizeaza dublarea alocatiilor pentru copii, respectiv 600 lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani (3 ani pentru copiii cu handicap), 300 lei pentru copiii cu varsta intre 2 si 18 ani si 600 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsa intre 3 ani si 18 ani, in cazul copilului cu handicap.Cresterea salariului minim brut pe economie in 2020 la 2.230 lei (HG 935/2019) conduce la majorarea plafonului in functie de care persoanelor fizice ce obtin venituri non-salariale le poate reveni obligatia de a plati contributii de asigurari sociale si asigurari sociale de sanatate intrucat aceste plafoane se determina in functie de nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice pentru veniturile estimate.Baza legala : Legea 227/2015-art145 (1) lit.b); art.146 (51 ); art.180.Baza de calcul de 12 salarii (2020) = 12* 2.230 lei = 26.760 leiCASS de plata = 10%* 26.760 lei = 2.676 lei.In baza art 11 al Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare, ” operatorii economici care introduc pe piata nationala produse ambalate prevazute la art. 10 alin. (5) sunt obligati sa aiba, incepand cu data de 1 ianuarie 2020, un procentaj mediu al greutatii ambalajelor reutilizabile din greutatea ambalajelor utilizate intr-un an la introducerea pe piata a produselor lor, incluzand si ambalajele luate spre inchiriere de la operatorii prevazuti la art. 16 alin. (1) lit. d), de cel putin 5%, dar nu mai putin decat procentajul mediu realizat in perioada 2018-2019 si sa creasca acest procentaj cu 5%, anual, pana in anul 2025 inclusiv.”Asadar, agentii economici care introduc pe piata bunuri ambalate au obligatia incepand cu 1 ianuarie 2020 sa aiba un procent mediu anual al ambalajelor reutilizabile de cel putin 5% din totalul ambalajelor utilizate la introducerea pe piata a produselor lor. Acest procent trebuie sa creasca anual cu 5% pana in anul 2025.Modificarea salariului minim brut pe economie din 2020 la valoarea de 2.230 lei (HG 935/2019) va avea drept consecinta modificarea bazei anuale de calcul al contributiei de asigurari sociale in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente/drepturi de proprietate intelectuala intrucat venitul ales de contribuabil nu poate fi mai mic decat nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice privind veniturile estimateBaza legala : Legea 227/2015 art.151Asadar, noua baza (din 2020) este : 12 * 2.230 lei = 26.760 leiVechea baza (2019) este : 12 *2.080 lei = 24.960 leiCresterea salariului minim conduce la cresterea CAS la PFA cu 25% * (26.760 lei – 24.960 lei) = 450 lei