​Previziuni 2020 (IV) Încotro o s-o ia cursul în 2020? Va crește vârsta de pensionare? Vom avea taxe noi? Cum va arăta piața muncii? Răspunsurile Ellei Kallai, economist șef Alpha Bank

​”Probabil că vârsta de pensionare nu va crește în 2020, dar cu siguranță va crește după. Este o modalitate de a echilibra pe termen mediu și lung bugetul de asigurări sociale”, spune Ella Kallai, economistul șef al Alpha Bank, într-o discuție cu HotNews.ro. În opinia ei, deprecierea controlată a leului fată de euro va continua și în 2020, ”iar ce se va întâmpla în cursul anului va depinde mult de evoluția deficitelor gemene”, explică Ella Kallai. Reporterul HotNews.ro a discutat cu principalii economiști șefi din bănci nu doar pe tema cursului ci și despre posibilele schimbări la care am putea asista anul următor.

Recesiunea în 2020 va fi mai degrabă improbabilă

”Cred de asemenea că recesiunea în 2020 va fi mai degrabă improbabilă. Estimez ritmul de creștere real al PIB în acest moment ca fiind în jur de 3% în 2020”, mai spune dna Kallai, unul dintre cei mai respectați dar și cei mai discreți economiști șefi din bankingul românesc..







Întrebată despre cum consideră că vor evolua creșterile salariale în 2020, economistul șef al singurei bănci grecești rămase pe piață după criza financiară, spune: ”Salariile medii vor continua să crească, dar mai lent decât în 2019. Despre un recul al salariilor nu cred că va fi vorba, dar există riscul că salariile să se stabilizeze în unele sectoare ale industriei prelucrătoare, unde mare parte a exporturilor depinde de cererea industriei prelucrătoare din Germania, care continuă să fie în declin”.







Piața muncii: Tensiunile se vor menține în sectorul construcțiilor și a comerțului



Mă aștept ca decelerarea economiei să continue

Taxe noi ? Rațional ar fi să facem consolidarea bugetară pe căi cu impact negativ minim asupra creșterii economice

Cum vor evolua dobanzile la credite și respectiv depozite? ”Aceste dobânzi vor fi caracterizate de o oarecare stabilitate cu condiția ca deficitul bugetului general consolidat să se plaseze pe un trend descrescător”, crede economistul șef al Alpha Bank. ” Cred că dobanda de politică monetară în 2020 se va menține, având în vedere că inflația cel mai probabil se va încadra in intervalul țintit”, conchide dna Kallai.





”Tensiunea pe piața muncii, măsurată prin raportul dintre numărul de șomeri și numărul de locuri de muncă vacante, probabil se va mai aplana, ținând cont că în primele trei trimestre din 2019 dinamica anuală a numărului de locuri vacante a fost negativă și perspectiva este ca acest trend să continue. Tensiunea este posibil să se mențină în sectorulși a, sectoare care au continuat să creeze locuri de muncă în creștere în 2019”, adaugă dna Kallai.Întrebată dacă consideră că vor fi marite pensile conform prevederilor actuale ale legii pensiilor, economistul șef al Alpha Bank e de părere că ”se vor respecta prevederile actuale ale legii pensiilor, cu toate că presiunea pe partea de cheltuieli va fi dificil de gestionat în 2021””În 2020 mă aștept că decelerarea economiei să continue și în consecință să aibă un efect moderator asupra inflației”, continuă dna Kallai. Mă aștept ca inflația anuală pe întreg parcursul anului 2020 să fie sub nivelul superior al intervalului țintit, dar aproape de acesta.Chiar și în aceste condiții inflația din România ar fi mai mult decât triplul inflației estimată pentru zonă euro, iar din această cauză pentru menținerea competitivității produselor românești pe piață zonei euro ar putea fi necesară o ușoară depreciere a leului față de euro.”Având în vedere că România are nevoie de consolidare bugetară-fiscală pe termen mediu, rațional ar fi să se ia măsuri de creștere a veniturilor. Dar, pentru că România are nevoie de asemenea de creștere economică pentru continuarea convergenței și eliminarea decalajelor de dezvoltare comparativ cu statele membre ale Uniunii Europene, rațional ar fi să se realizeze consolidarea bugetară pe căi cu efect cât mai puțin negativ asupra creșterii economice, adică mai degrabă prin eficientizarea cheltuielilor, atragerea fondurilor europene, eficientizarea colectării taxelor și impozitelor decât prin creșterea taxelor și impozitelor”, spune Ella Kallai.