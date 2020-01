Florin Cîțu anunță că introduce în CSAT informatizarea ANAF și MFP

Evaziunea fiscală a ajuns o problemă de siguranță națională, spune Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice, pe pagina sa de Facebook. De asemenea, el mai spus că va introduce, la început de an, în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) materialele necesare pentru aprobarea strategiei de informatizare a ANAF și MFP.







​"A venit momentul. Din punctul meu de vedere evaziunea fiscala a ajuns o problema de securitate nationala. Chiar la inceput de an voi introduce in CSAT materialele necesare pentru aprobarea strategiei de informatizare a ANAF si MFP ca obiectiv de importanta nationala. Concomitent voi face toate demersurile ca incepand din acest an ANAF sa efectueze cel mult un control complex pe an la companiile din Romania, indiferent de marimea lor", a spus Cîțu.





Pe data de 19 decembrie, Cîțu spunea că informatizarea ANAF trebuie să fie proiect de siguranță națională pentru a accelera procesul.





„Eu vreau să accelerez acest proces de informatizare atât a ANAF, cât și a ministerului. Trebuie să înțelegem exact cum sunt cheltuiți banii publici și să eliminăm risipa. Dacă doar avem imaginea de suprafață, nu o să înțelegem niciodată ce se întâmplă. De ce sunt alocați bani, câte ministere și de ce nu se fac acele proiecte. Banii sunt alocați și când mă uit la ministere, iar când mă uit la execuție văd că nu se întâmplă nimic”, a afirmat ministrul Finanțelor.



Nu voi veni cu nicio schimbare, de Cod fiscal, de informatizare, fără să fi discutat cu dumneavoastră (mediul de afaceri n.r.).





Potrivit acestuia, dacă nici acum nu începem, în 2020, „eu nu cred că se va întâmpla prea curând”.