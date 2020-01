Poșta Română va plăti pensiile mai târziu, în ianuarie. Pensionarii trebuie să aștepte de vineri până pe 20 ianuarie INFOGRAFIC

Compania Naţională Poşta Română informează, printr-un comunicat, că în această lună distribuirea pensiilor se va decala. Poșta precizează că acest lucru se explică prin faptul că banii pentru drepturile sociale ajung în conturi începând cu 7 ianuarie, aşa cum se întâmplă la fiecare început de an.







"Într-o lună obişnuită, Poşta Română primeşte prima parte a banilor de pensii cu 3 zile înainte de prima zi lucrătoare a lunii în care pensiile sunt livrate. Ca la orice început de an, partenerii noştri de la Casa Naţională de Pensii Publice virează Poştei Române prima tranşă a banilor începând cu 7 ianuarie, întrucât are loc închiderea de an, când se trage linie închizându-se creditele bugetare. Transformarea acestora în cash şi distribuirea în genţile fiecărui factor poştal durează aproximativ 3 zile. Astfel, pensiile vor fi livrate începând cu 10 ianuarie, într-un interval de 10 zile", menționează sursa citată.





Horia Grigorescu, directorul general al Poştei Române, spune că Poșta va lucra la capacitate maximă începând cu data de 6 ianuarie.







"Noi, Poşta Română, înţelegem nevoia pensionarilor de a avea pensia la timp în buzunar, fapt de care ne asigurăm lună de lună. Fiecare român trebuie să aibă încredere în această companie, fără să aplece urechea la fake-news-uri sau dezinformări premeditate”, spune Grigorescu.





Compania spune că, "la fel ca în 2019, pensiile vor fi livrate, şi anul acesta, în timp record, până pe 20 ianuarie, ca urmare a dedicării şi efortului susţinut al poştaşilor români". Parcursul pas cu pas al banilor de pensii poate fi urmărit mai uşor în infografic.