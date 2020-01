Ziua în care CES pare că s-a făcut preș în fața PNL. A aplicat un dublu standard

Voi prezenta situația în această ordine pentru a fi mai ușor de înțeles cum funcționează sistemul.





La Consiliul Economic și Social (CES) există o regulă (putem să spunem “exista”, la timpul trecut - ce s-a întâmplat marți a devenit un precedent), invocată de multe ori, mai ales în timpul perioadei PSD de Guvernare: proiectul adoptat deja de Guvern nu mai primește aviz din partea CES. Adică atunci când este în faza de proiect trebuie să fie supus CES și apoi aprobat. Chiar dacă avizul este consultativ, adică nu contează dacă e pozitiv sau negativ, Guvernul are nevoie de el. Altfel, poate fi atacat în instanță și anulat, mai ales că există o decizie a Curții Constituționale în acest sens.





Ce s-a întâmplat luni și marți (ianuarie 2020)





În ziua de luni, 6 ianuarie, Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență prin care se modifică, printre altele, prevederile negative din OUG 114 . Fără îndoială, este un document bun, așteptat de toată lumea, dar acum nu vorbim despre el, ci despre situația care a devenit precedent.





Bineînțeles, nu a avut avizul CES. În cursul zilei de luni, Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a trimis la Consiliul Economic și Social un proiect de Ordonanță simplă care conținea doar câteva prevederi, proiect despre care și HotNews.ro a scris . Între timp, în ședința de Guvern s-a decis crearea unei Ordonanțe de Urgență cu aproape toate măsurile din Legea pe care și-a asumat răspunderea în Parlament (de modificare a OUG 114 și altele) și cu cele din proiectul Ministerului Finanțelor (apropo, în OUG-ul adoptat de Guvern nu se mai găsește interdicția cumulării pensiei cu salariul pentru cei care lucrează la stat).





În cursul aceleiași zile, ceva mai târziu, Ministerul Finanțelor a anunțat CES că retrage proiectul pe care l-a trimis atunci și a trimis un alt document. (Din discuțiile ședinței Consiliului am înțeles că în cadrul Comisiilor din CES s-a dezbătut proiectul inițial al MFP, nu cel nou, care este mult mai mare).





Tot în ședința CES s-a mai spus că Secretariatul General al Guvernului a mai trimis o variantă a documentului, dar marți (7 ianuarie), în jurul orei 12:00, iar Comisiile CES-ului nu au văzut documentul, iar la ora 13:00 a început ședința Plenului Consiliului.







Din partea Guvernului a participat la ședința plenului CES secretarul de stat Nini Săpunaru.





Pe tot parcursul dezbaterii, membrii Plenului CES au făcut frecvent confuzie între Proiectul de lege pe care și-a asumat răspunderea și OUG-ul adoptat luni seara. În mare parte, cele două documente seamănă, dar au și paragrafe diferite. Așadar, ar fi trebuit citite ambele, dar de multe ori, în ședință, unii membri se dau de gol și spun că ei se informează din presă cu privire la proiecte.





Revenind la Ordonanța de Urgență, Guvernul ar fi trebuit să trimită proiectul la CES, să primească un aviz, oricare ar fi fost, și apoi să îl adopte. Nu s-a întâmplat așa.

Unul dintre membrii CES, din partea sindicală, chiar a spus:





“E o situație cu care nu ne-am mai întâlnit. Acte normative cu același conținut. Problema este că Ordonanța de Urgență, conform comunicatului de presă al Guvernului nu s-a aflat pe ordinea de zi inițială, dar a fost introdusă și aprobată. Ne pune în situația de a nu respecta Legea 248 și statutul CES. Normal e că Secretariatul General al Guvernului are obligația ca proiectele inițiale să fie transmise la CES cu cel puțin 5 zile înainte de adoptare pentru a avea timp să dăm avizele necesare. În comisiile noastre nu a fost dezbătută în forma adoptată. La ce dăm aviz? Că noi avem dreptul să facem amendamente aici.”





Un alt sindicalist:

"Domnu ministru (se adresa secretarului de stat Nini Săpunaru n.r.), legea este una pentru toți. Aceleași probleme le-am avut și cu Guvernele anterioare. Văd că mergeți mai departe cu aceeași formă în care ne băgați pe gât, cu o oră înainte de plen, o ordonanță mult mai amplă decât așa-zisa ordonanță discutată și adoptată. A fost sau nu a fost adoptată ordonanța ieri în guvern? Dacă îmi spuneți că doar a fost luată în discuție, este una, dacă îmi spuneți că a fost adoptată este altceva. Noi, CES, conform legii noastre, nu putem să luăm în discuție decât proiecte, nu și acte deja adoptate. Așa spune Legea. Comisiile (CES-ului n.r.) nu au lucrat pe acest proiect, ci pe celălalt".





Nini Săpunaru a răspuns:

"Ca să fiu sincer, eu am venit astăzi... pentru altă invitație am venit. Am venit să discut de Legea de asumare. Niciun fel de probleme, ele sunt la fel (deși în realitate nu sunt chiar identice n.r.). Ordonanța a fost adoptată."





Câțiva sindicaliști, din CES, au spus că este nevoie totuși de un aviz pentru că, altfel, pierd la salariu. Printre ei și Dumitru Coarnă, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual.





Silvia Vlăsceanu, vicepreședinte CES și oficial al Federaţiei Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie, a dat de înțeles, de asemenea, că este nevoie de aviz pentru că pe energie suntem în procedură de infringement.





Iacob Baciu, președintele CES, a observat cuvintele Silviei Vlăsceanu și i-a reamintit:

"Până acum când erați la microfon spuneați că niciun act normativ care este adoptat de Guvern nu primește avize".





Dezbaterile au continuat, dar în final s-a decis acordarea unui aviz favorabil deși, așa cum și membrii CES au recunoscut în timpul dezbaterii, în general nu fac acest lucru.





În legătură cu proiectul de lege care conține o mare parte dintre măsurile din Ordonanța de Urgență, ce momentan este blocată pentru că PSD a atacat-o la Curtea Constituțională, a primit și acesta aviz (cu acordul părților, dar tot aviz). Motivarea a fost alta, anume că au primit la timp proiectul, doar că nu s-a mai întrunit plenul, iar termenul de 10 zile expira.





În concluzie, având acest precedent, de adoptare a proiectelor de către Guvern fără a avea mai întâi avizul CES, situația se poate repeta. Vor fi puse întrebări de genul: De ce s-a putut acum și nu se va mai putea? Bineînțeles, acum a fost vorba de o Ordonanță de Urgență care mulțumește multă lume, pentru că repară greșelile făcute de fostul guvern PSD.