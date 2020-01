Reorganizare ANAF: Eliminarea a 2.000 de posturi nu înseamnă că vor fi dați oameni afară

Florin Cîțu, ministrul Finanțelor, a anunțat că vrea eliminarea a peste 2.000 de posturi din Agenția Națională de Administrare Fiscală. Bineînțeles, asta nu înseamnă că vor fi dați afară oameni, ci doar se vor elimina posturile vacante, iar în rest se vor face redistribuiri de personal, acolo unde e cazul, și se va diminua numărul posturilor de conducere. Un proiect publicat de Economica.net și de Profit.ro arată acest lucru.

Florin Cîțu a anunțat recent că are în plan finalizarea informatizării ANAF până la jumătatea anului 2020, iar circa 2.150 de posturi din ANAF să fie eliminate, din care 150 de conducere.





"Reorganizarea ANAF înseamnă, de asemenea, eliminarea a 150 de posturi de conducere și aproape 2.000 de posturi din structura ANAF. Înseamnă Antifrauda care trece sub Inspecția Fiscală, deci trei vicepreședinți în loc de patru, și rămân discuțiile despre Vamă, unde și acolo vor fi schimbări. Discutăm soluția optimă și acolo, dar deja am început. Pe de o parte vreau să fac economii, pentru că aparatul ANAF și cu informatizarea nu o să mai am nevoie de așa mult personal", a afirmat el.

Direcția generală antifraudă: Prin noua structură organizatorică se propune diminuarea numărului de direcții din cadrul aparatului propriu, a numărului de servicii ceea ce conduce la diminuarea numărului de posturi cu 45% față de numărul actual de posturi de conducere.Se desființează funcțiile de inspector general adjunct antifraudă, inspector general și inspector șef antifraudă.Se va înființa Direcția generală de strategie și monitorizare a proceselor în directa subordonare a președintelui ANAF.Numărul de vicepreședinți se reduce de la 4 la 3.Proiectul vorbește de o repartizare justă a resurselor umane ale Agenției. Se vor reduce posturile de conducere cu 150, iar numărul posturilor ANAF se diminează cu 2000.