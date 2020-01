Violeta Alexandru, despre posibilitatea creșterii vârstei de pensionare la 70 de ani: Suntem departe de o decizie în acest sens/ În funcție de cum reacționează societatea, se va trece la măsurile care se impun

"Suntem departe de a lua o decizie, însă, văzând de la nivel european o tendință a țărilor membre UE de a genera o schimbare în această privință m-am simțit datoare să documentăm și noi, astfel încât, pe măsură ce se conturează propuneri, scenarii că vom veni cu mai multe variante. Le vom scoate în dezbaterea publică și în funcție de cum reacționează societatea, se va trece la măsurile care se impun", a spus Violeta Alexandru.Aceasta a spus că se fac analize în interiorul ministerului. "Am început să documentăm subiectul. Nu cred că e de luat o astfel de decizie fără o dezbatere în societate. Față de experiența pe care am văzut-o la nivel european în reuniunea pe care am avut-o cu miniștrii Muncii acum câteva săptămâni, țări europene importante sunt preocupate activ de această chestiune", a mai spus Violeta Alexandru.Ministrul a mai spus că merită dezbatere asupra aspectului privind care există între speranța de viață din România și cea din alte țări, merită să facem mai întâi o dezbatere.Reamintim că Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, miercuri, că Guvernul nu exclude introducerea posibilității ca angajații să opteze pentru a lucra până la vârsta de 70 de ani, însă susține că România nu este pregătită pentru acest lucru."În momentul de față nu cred că România este pregătită pentru pensionarea obligatorie la 70 de ani. Însă, cred că se impune o discuție în spațiul public ca dacă persoanele doresc să opteze pentru creșterea vârstei de pensionare atunci să o facă, dar nu cred că vom ajunge în curând la o creștere obligatorie a vârstei de pensionare.Subiectul acesta a fost deja lansat în dezbatere publică, se lucrează la un proiect, dacă vă aduceți aminte există și în Camera Deputaților un astfel de proiect ca să poți să optezi pentru a putea lucra până la 70 de ani. Dacă se va ajunge la concluzia că există o susținere pentru această idee este posibil să luăm această măsură. În momentul de față nu cred că poate fi pusă problema pensionării obligatorii la 70 de ani", a afirmat Raluca Turcan, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă de la Palatul Victoria.