Meyer (Fondul Proprietatea): Energia și turismul vor fi sectoarele care vor străluci anul acesta. Ne așteptăm la mai multe investiții străine

​Ne așteptăm ca sectorul energetic să funcționeze bine în acest an, în special după abrogarea OUG 114/2018 și dereglementarea ulterioară a pieței, care va determina companiile să investească în operațiuni locale, având o perspectivă clară de generare de profituri, susține Johan Meyer, CEO Franklin Templeton Investments Sucursala București și Manager de Portofoliu al Fondului Proprietatea (FP).





Ceea ce rămâne important, în concepția sa, este ca autoritățile să definească în mod clar consumatorii vulnerabili și să se asigure că cei clasificați ca atare nu sunt susținuți prin instrumente stângace, precum OUG 114, care se aplică întregii piețe.

Potrivit acestuia, o altă stea în acest an va fi sectorul turismului, având în vedere îmbunătățirea continuă a reputației României și a facilităților disponibile pentru vizitatori.







"În timp ce țara beneficiază de conexiuni bune între regiuni, starea drumurilor și a căilor sale ferate și absența continuă a autostrăzilor descurajează călătorii, fie că sunt turiști sau investitori. Nu ar trebui să subestimăm rolul aeroporturilor din București ca principala poartă de acces în țară – aglomerația în creștere din ultimii ani este departe de a fi cea mai bună imagine pe care România dorește să o proiecteze călătorilor, cu atât mai puțin ca primă impresie. Ca atare, credem cu tărie că autoritățile ar trebui să înlăture toate piedicile din procesul necesar pentru construirea unui nou terminal la Aeroportul Otopeni", explică reprezentantul FP.

Fie că se concentrează pe energie, turism sau alte domenii, Meyer se așteaptă la mai multe investiții străine în acest an.







"Dacă acestora li se alătură investiții publice solide, în special în domenii care permit o productivitate crescută, cum ar fi infrastructura, împreună, ele vor ajuta România să depășească creșterea mai lentă anticipată pentru acest an și să-i deschidă calea către o creștere economică distribuită mai uniform pe termen mediu și lung", explică Meyer.

În concluzie, spune el, anul 2020 are potențialul de a fi mai așezat în anumite domenii – o revenire la o piață energetică dereglementată, o reducere a cheltuielilor bugetare, dar mai dinamic în altele – legislația care reglementează proiectele din Marea Neagră, pași către listarea companiilor deținute de stat, numiri transparente în acestea, etc. Ca atare, guvernul actual are o oportunitate unică de a se asigura că anul acesta va marca într-adevăr o schimbare în bine.



"Autosuficiența României în ceea ce privește gazul este critică, iar proiectele din Marea Neagră reprezintă un instrument esențial pentru obținerea acesteia. Încurajăm forțele politice și alți stakeholderi să agreeze asupra modificărilor aduse Legii Offshore cât mai curând, astfel ca deciziile de investiții să fie luate fără alte întârzieri", spune el.