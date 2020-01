Analiștii financiari bancari estimează o depreciere a leului mai mare decât acum cu o lună

​Circa 90% din analiștii financiari bancari membri ai CFA România anticipează o depreciere a leului in următoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuală), arată CFA într-un comunicat remis luni dimineață. Valoarea medie a estimărilor pentru iunie 2020 este un curs de 4,8286, in timp ce pentru ianuarie 2021 valoarea medie a cursului anticipat este de 4,8823. Estimările sunt mai pesimiste față de cele din decembrie, când pentru iarna viitoare cursul mediu așteptat era de 4,86 lei.







Rata anticipată a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (ianuarie 2021/ianuarie 2020) a inregistrat o valoare medie de 3,67%.





Sunt de remarcat anticipatiile privind majorarea ratelor de dobanda atat pentru scadentele scurte (ROBOR 3M) cat si pentru cele lungi (obligatiuni suverane cu scadenta 5Y denominate in RON), peste 62% si respectiv 64% dintre participantii la sondaj anticipand aceste evolutii.







56,1% dintre analiștii CFA România consideră că imobiliarele sunt supraevaluate în marile orașe, iar o treime dintre ei cred că prețurile sunt corecte.



52,4% dintre analiștii CFA România cred că în următoarele 12 luni situația ocupării forței de muncă se va înrăutăți, 45,2% cred că va fi la fel, iar restul cred că se va îmbunătăți.



CFA România este asociația profesioniștilor în investiții din România, în mare parte deținători ai titlului Chartered Financial Analyst (CFA), calificare administrată de CFA Institute (USA).



În prezent, CFA România are peste 235 de membri, majoritatea deținători ai titlului de Chartered Financial Analyst (CFA) sau candidați pentru unul din cele 3 niveluri ale examinării care conduce la acordarea acestui titlu.