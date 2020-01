Lui Cîtu "i-a mâncat câinele tema". O conferință ciudată

​Opinii HotNews.ro

2. La fel am aflat, de la el (ceva ce știam), că pentru a putea plăti datoria publică trebuie să faci excedent. E adevărat. Tot el, câteva secunde mai târziu, se cam contrazice și spune: „Ceea ce facem noi este să plătim împrumuturi luate la dobânzi astronomice de PSD cu dobânzi mai mici. Dacă vrem să reducem datoria publică, (trebuie n.r.) să țintim echilibrul bugetar”.







Adică nu mai e nevoie de excedent, ci de dobânzi puțin mai mici ca să scadă datoria publică? Bineînțeles, e greșit. Datoria crește mai departe. Dacă se referă, prin „echilibru bugetar”, la realizarea de excedent, e puțin probabil să se întâmple acest lucru în anii următori, având în vedere structura bugetului. Să nu uităm că în 2020, de exemplu, nu putem vorbi de excedent, ci deficit de 3,6% din PIB, asumat de Guvern.







Dacă stăm să ne uităm așa... în trecut, pare că Florin Cîțu când era în opoziție știa mai bine ce se întâmplă pe la Finanțe. Avea un mesaj coerent. Care a fost scopul conferinței? De obicei, pentru împrumutul extern venea un comunicat, iar execuția o așteptam normal, pe site.







Întrebările erau ușor de anticipat, mai ales că ne cunoaște pe mulți dintre noi, iar dacă era conectat la evenimentele din ultima perioadă, ar fi putut jongla cu răspunsurile.

Cu câteva minute înainte să intre în sală, angajații Ministerului au început să ne împartă fiecăruia câte o mapă cu prezentarea ministrului referitoare la execuția bugetară. Bineînțeles, toți ne-am apucat să scriem pentru a da informația cât mai repede.Toți am publicat, iar apoi ministrul intră în sală, începe conferința și ne anunță: „Înțeleg că la prezentare s-a strecurat o greșeală și atunci vom primi o variantă updatată (a vrut să spună: actualizată n.r.)”.Cu alte cuvinte, hârtii printate aiurea, colorate. Unii poate vor spune: Copaci tăiați. E și asta adevărat. Din clipul postat de Florin Cîțu pe Facebook lipsește acea declarație de la început, dar se găsește pe internet și video-ul integral.1. Așa am aflat că în Ministerul Finanțelor intră ca la ei acasă membrii PNL, precum deputatul Vîlceanu care schimbă oameni prin teritoriu, după cum a scris presa zilele astea, un subiect tratat marți și de HotNews.ro. Iată ce a zis, dar găsiți articolul despre acest lucru aici : „Am colegi care vin în fiecare zi. Am colegi care vin, colegi parlamentari. Domnul Vîlceanu (deputat PNL n.r.) și ceilalți domni vin pentru că sunt colegi de partid. Acum asta este. Nu știu ce vreți să spuneți cu asta”.3. La fel am aflat că trimite control la câteva companii de stat ca nu au virat câți bani trebuie la buget, dar el nu știe cine și cât nu a virat. Practic, el a aruncat informația în timpul prezentării, dar când presa a cerut detalii, el a arătat că nu știe. HotNews.ro a tratat acest subiect aici. Situațiile de mai sus mi-au amintit de o vorbă din copilărie. Dacă nu ne făceam temele la școală, profesoara ne spunea: „Nu-mi spune că ți-a mâncat câinele tema?”. Bineînțeles, primeam și o notă mică, iar de rușine și frică de părinți nu se mai întâmpla.