Impactul coronavirusului asupra piețelor economice (analiză)

​Aversiunea la risc a lovit piețele economice pe măsură ce apăreau tot mai multe știri despre coronavirus, arată o analiză publicată miercuri de 6 economiști ai ING. Incertitudinea îi face pe investitori să solicite o primă suplimentară de risc pentru activele expuse cererii chineze, ceea ce ar putea face ca dobânzile să rămână scăzute pentru mai mult timp. Începând cu 7 ianuarie, când autoritățile chineze au confirmat identificarea noului virus, impactul acestuia asupra piețelor financiare a fost tot mai puternic. Noul coronavirus vine imediat după conflictul SUA-Iran și continuă să amenințe revenirea economiei globale în 2020.





Paralele cu SARS?

Faptul că Organizația Mondială a Sănătății a spus că coronavirusul provine din aceeași familie de viruși ca SARS și MERS, s-au făcut comparații cu focarul SARS din 2003. La vremea respectivă, știrile despre focarul SARS au ajuns subiecte în știrile financiare în martie 2003 și au continuat să le domine timp de 8 săptămâni. Nu putem decât să sperăm că măsurile luate acum vor împiedica o accelerare a numărului de cazuri identificate și că rata mortalității nu va crește peste nivelul present de 4%.





În termeni economici, însă, economia globală este acum mai integrată și mai inter-dependentă decât era în 2003. Traficul aerian de pildă este în prezent de peste două ori mai mare decât era în 2003. De asemenea, consistente schimbări au apărut și în privința turismului mondial- turiștii chinezi au devenit un motor important al turismului global. În consecință, viteza de răspândire a virusului ar putea fi mai rapidă decât în 2003, în timp ce impactul negativ asupra creșterii globale ar putea fi și mai mare decât în 2003.





Ce înseamnă o creștere slabă a Chinei pentru partenerii comerciali

După cum remarcă Iris Pang, cel mai mare impact asupra consumului chinez va veni prin canalele vânzărilor cu amănuntul, călătoriilor, turismului și în mod clar al intervalului de timp în care rezidenții chinezi vor reveni la muncă. Se crede că SARS a dus la scăderea cu 1,0% a PIB-ului în 2003, dar incertitudinea uriașă care persist în jurul răspândirii coronavirusului face ca impactul macro să fie foarte greu de estimat. Impactul total al SARS asupra economiei globale a fost calculate la 40 miliarde USD în 2003, luând în considerare efectele de rundă a doua.





Măsura exactă în care o slăbire a economiei Chinei îi va afecta pe partenerii comerciali este incertă, deși există un studiu al FMI care a inclus o încetinire a economiei chineze determinată de stresul financiar.





China este vârful pieței globale de mărfuri. Cu cât fabricile rămân mai mult timp închise, călătoriile rămân restricționate iar construcțiile blocate, cu atât impactul va fi mai mare. Mărfurile au înregistrat o scădere masivă de la izbucnirea coronavirusului în China. În momentul redactării acestui text, prețul cuprului a scăzut cu 8,5% față de jumătatea lunii ianuarie. Minereul de fier din Singapore s-a prăbușit cu peste 6%, iar cel al țițeiului Brent a coborât cu aproape 10%.





Este foarte greu de spus cât de repede se va răspândi acest virus, dar noi vedem o presiune crescândă asupra prețului mărfurilor.







JPY și USD rămân monede de refugiu. Estimăm un EUR / USD mai mic, deoarece dolarul continuă să rămână o monedă sigură și puternică în timp ce economia din zona euro este mai vulnerabilă







Din perspectiva zonei euro, acesta este ultimul lucru de care are nevoie BCE. Europa este deja în scădere a vitezei economiilor, cu Germania și Italia care încetinesc puternicși cu o Bancă Centrală Europeană practic lipsită de gloanțe.







Automobilele au fost lovite cel mai puternic, piața chineză de automobile fiind cea mai mare din lume și una foarte importantă pentru producătorii auto europeni. 2019 a fost un an neplăcut pentru vânzările auto din China iar răspândirea în continuare a virusului ar putea ucide orice speranță de recuperare în acest an. În plus, Wuhan reprezintă un segment important al producției auto chineze.





