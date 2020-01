CSALB: Creditele 'Prima Casă' şi cele acordate de Băncile pentru Locuinţe nu au şanse de a fi negociate cu băncile

Alexandru Paunescu, membru in Colegiul de Coordonare al CSALB

"În noiembrie sau în decembrie am făcut un comunicat pentru consumatori în care am explicat de ce anumite cereri pe care le transmit la Centru pentru Soluţionare Alternativă a Litigiilor nu pot să fie acceptate pentru bănci obiectiv vorbind. Şi aici avem cele patru mari categorii de cereri care priveau credite acordate pentru Programul guvernamental Prima Casă. E o lege specială care spune exact care sunt costurile, ce nu se poate negocia şi cam nimic nu e negociabil pentru că e un program guvernamental. Marja de negociere din partea băncii este practic inexistentă şi atunci ori înregistrăm un refuz de a intra în procedură de soluţionare efectivă, ori presupunând că o bancă ar intra în procedură de soluţionare alternativă nu prea văd ce s-ar negocia şi atunci este posibil să se soldeze întreaga procedură de soluţionare alternativă cu încheiere, adică cu o situaţie în care cele două părţi nu se înţeleg", a spus Alexandru Păunescu.Nici în cazul solicitărilor referitoare la creditele acordate de băncile pentru locuinţe CSALB nu vede negociere între consumator şi bănci pentru că este vorba de o lege specială.A treia categorie este legată de cesiunile de creanţă. Cât timp cesiunile de creanţă s-au făcut către un cesionar instituţie financiară autorizată, reglementată de BNR, instituţia este abilitată să soluţioneze o eventuală cerere primită cu acest obiect. În cazul unui cesionar de creanţă care este instituţie financiar bancară atunci sunt depăşite atribuţiile CSALB."De asemenea, am înregistrat cereri privind radierea din Biroul de Credit. Aici lucrurile sunt iarăşi destul de clare. Ajungi la Biroul de credit într-o anumită situaţie. Poţi fi radiat din Biroul de Credit înainte de perioada de 4 ani de zile cât practic ai înregistrarea unei întârzieri de plată. Nu se poate radia din Biroul de Credit decât o înregistrare făcută eronat. Ceea ce se întâmplă în cazuri destul de rare. Dacă nu, indiferent de câte anunţuri s-au făcut, de câte firme specializate, să spun aşa, în radieri din biroul de credit s-ar fi anunţat că există pe piaţă, este imposibil. Există o lege", a spus Alexandru Păunescu.