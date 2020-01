Ridicarea popririlor va fi mai rapidă de luni. Ordonanța, publicată în Monitorul Oficial

Chiar într-o postare pe rețelele de socializare, ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a reamintit de acest act normativ prin care:• Se dă posibilitatea înființării și ridicării popririlor bancare de către organele fiscale, în limita sumelor înscrise în actele de executare silită.• Ridicarea măsurilor de executare silită prin poprire bancară se va realiza cu operativitate în timp real.• Disponibilitățile bănești existente în conturile contribuabililor nu vor fi afectate peste limita sumelor înscrise în adresa de înființare a popririi bancare, fără a mai fi necesară întreprinderea și a altor demersuri din partea contribuabililor.Ministrul finanțelor publice a anunțat de marți, după adoptarea proiectului de către Guvern: "S-a făcut reglementarea instituirii şi ridicării popririi în mod electronic, astfel încât poprirea să fie ridicată la îndestularea sumei poprite, iar debitorului să îi fie eliberate conturile cât mai repede. Este o măsură pe care am anunţat-o, de care toată lumea în România avea nevoie. Ştiţi foarte bine până acum cât de complicat era. De fiecare dată când se întâmpla acest lucru, cineva avea o problemă, erau conturile poprite şi apoi trebuia să mergi la fiecare bancă cu dovada că ai făcut plata către ANAF. Acesta este un prim pas cu o soluţie dezvoltată intern la Ministerul Finanţelor Publice şi ANAF, urmează o updatare a acestei soluţii în perioada următoare cu sistemul bancar ca să fie cât mai prietenoasă cu utilizatorii".De precizat că s-a lucrat la acest lucru în Ministerul Finanțelor încă de pe vremea fostului ministru Eugen Teodorovici, în vara anului trecut dând declarații în acest sens.„Apropo de popriri. Vă dau acum exemplu. Azi am avut prezentată nota pentru a informa mâine în şedinţa de Guvern despre modul în care această poprire va deveni electronic efectuată, fără să se mai trezească omul cu sume de bani blocate, plata şi după aceea blocarea să dureze n zile, firma sau persoana fizică. În iulie, luna aceasta, eu am promis că acest lucru se va schimba. Mâine în Guvern avem o informare exactă în acest sens”, spunea Teodorovici, conform unor declarații preluate de Mediafax la acea vreme.Tot el a mai afirmat atunci: Începând cu luna iulie se face modificarea legislativă. Am făcut deja, este o aplicaţie la ANAF care va ţine legătura cu toate băncile, va comunica efectiv suma de plată. Dacă există convenţie între bancă şi ANAF foarte bine, atunci ANAF va notifica şi banca va popri exact suma pe care acea persoană sau firmă o are de plată.