Finanțele vor să împrumute 5 miliarde lei, în februarie. Scadențele ajung până în 2034

Prima licitație va avea loc luni, fiind în valoare de 700 milioane lei (obligațiuni de tip benchmark), cu scadența în 2031.





Calendarul emisiunilor de obligațiuni









Conform programului indicativ de emisiuni de titluri de stat aferent anului 2020, necesarul brut de finanțare la nivel guvernamental este de cca 86,9 miliarde lei, determinat de nivelul previzionat al deficitului bugetar, de 3,6% din PIB (cca 40,6 miliarde lei), precum și de volumul datoriei de refinanțat în anul 2020, în sumă de cca 46,3 miliarde lei.„Ținând cont de obiectivul limitării riscului valutar cât și de cel al dezvoltării pieței titlurilor de stat, deficitul bugetar urmează să fie finanțat în proporție de cca 55% de pe piața internă și respectiv 45% de pe piața externă”, se arată în document.Pe piața internă, Ministerul Finanțelor Publice are în vedere emiterea unui volum de titluri de stat în sumă de cca 55 - 57 miliarde lei, cu o structură a maturităților majoritar pe termen mediu și lung, utilizând următoarele instrumente:- certificate de trezorerie cu discont pe termen scurt de până la un an, inclusiv,- obligațiuni de stat de tip benchmark pe termen mediu și lung, lansate în anii precedenți și obligațiuni noi care se vor redeschide frecvent în funcție de cererea mediilor investiționale- titluri de stat destinate populației, cu maturități cuprinse între 1 an și 10 ani, cu un volum estimat de cca 10% din valoarea titlurilor de stat de emis pe piața internă (cca 6 miliarde lei).