WSJ: Coronavirusul închide economia Chinei pentru restul lumii

Izolarea Chinei, pe fondul epidemiei, o situație rară pentru un astfel de centru economic vital, afectează întreaga lume.







SUA, precum și guvernele din Europa și Asia aplică noi reglementări pentru a bloca accesul celor veniți din China, în timp ce marile companii aeriene și-au suspendat zborurile, iar companiile au scos din conducere expatriații.

Epidemia de coronavirus, care a infectat mai mult de 16.000 de persoane, a perturbat lanțurile comerciale și de aprovizionare la nivel mondial, a scăzut prețurile activelor și a obligat companiile multinaționale să ia decizii dure, relatează Wall Street Journal, citat de Mediafax.„Apelurile pe care le primesc sunt: „Nu știm ce să facem. Angajații noștri intră în panică", spune Rachel Conn, avocat la Nixon Peabody LLP. „Nu s-au confruntat niciodată cu o situație de genul acesta.”Apple Inc. a declarat că în weekend că va închide toate magazinele și birourile din China până pe 9 februarie. Compania, care angajează 10.000 de persoane în China, ia în calcul oprirea fabricilor care produc componente pentru produsele pe care le vinde în întreaga lume.Criza testează întregul sistem economic global, fiind, de asemenea, un test al puterii Chinei în calitate de consumator și a capacității SUA de a rezista.Levi Strauss & Co., care în octombrie și-a deschis cel mai mare magazin din China, în orașul Wuhan, centrul epidemiei, se numără printre brandurile internaționale care au închis împreună mii de puncte de vânzare din întreaga țară, inclusiv McDonald's și Starbucks.Fabricile chineze analizează posibile opriri ale activității și perturbări ale forței de muncă, amenințând planurile de producție ale Apple, Tesla sau Anheuser-Busch InBev.Scăderea cererii de țiței, al cărui preț a căzut cu 16% de când China a identificat coronavirusul, determină Arabia Saudită, liderul de facto al Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol, să convoace o întâlnire de urgență miercuri. China este cel mai mare importator de petrol din lume, iar orașul Wuhan, unde a apărut virusul, este unul dintre hub-urile esențiale pentru aprovizionarea cu petrol și gaze. Doi mari clienți pentru petrolul saudit, China National Chemical Corp. și Hengli Petrochemical, cu o capacitate de rafinărie de aproape un milion de barili pe zi, își reduc achizițiile.Compania de consultanță în energie JLC Network Technology Co. din Beijing a raportat o scădere de 15% a producției rafinăriilor doar în ultima săptămână.Bursele chineze au scăzut brusc luni dimineață, câns s-au redeschis după vacanța începută pe 23 ianuarie. Indicele de referință Shanghai Composite a scăzut cu 8,1%, iar indicele compozit Shenzhen a scăzut cu 8,6%.Coronavirusul explică și o mare parte din scăderea cu 3,7% a indicelui Dow Jones de la recordul atins pe 17 ianuarie, eliminând câștigurile din acest an.Giganții farmaceutici, instituțiile financiare și multinaționalele tehnologice încep să-și evacueze forța de muncă expatriată din întreaga China, potrivit Tammy Krings, directorul executiv al ATG Travel Worldwide. Alte companii își mută angajați din China timp de trei până la șase luni. Unele familii merg până acolo încât caută noi școli pentru copiii lor - ceea ce înseamnă că ar putea definitiv.Boston Consulting Group a solicitat personalului din China să lucreze de acasă o săptămână în plus după sărbători și a amânat toate călătoriile în China continentală pentru următoarele trei săptămâni.Într-o mișcare dramatică, transportatorii aerieni printre care American Airlines Group, Delta Air Lines și United Airlines Holdings și-au suspendat temporar zborurile către China, în timp ce turiștii și-au anulat planurile de călătorie iar echipajele au evitat să zboare. Singapore a declarat că va opri vizitatorii din China, în timp presiunea crește în Hong Kong pentru a-și bloca granița cu continentul.De când virusul a apărut pentru prima dată în Wuhan, cel mai mare oraș din centrul Chinei, la sfârșitul lunii decembrie, acesta a ucis mai mult de 300 de persoane, în principal în China continentală. Până în prezent, există aproximativ 140 de cazuri în 20 de țări în afara Chinei continentale, inclusiv opt în SUA.Virusul pare să fie mai puțin mortal decât SARS, care a ucis aproximativ 10% dintre bolnavi. Până în prezent, aproximativ 2% dintre persoanele infectate cu noul coronavirus au murit. De asemenea, boala se transmite mult mai greu decât rujeola.Guvernul Chinei a reacționat cu furie la restricțiile apărute la frontiere și la anulărilezborurilor. "Acest tip de reacție ar putea înrăutăți lucrurile", a scris sâmbătă Ministerul Chinez de Externe pe contul său de Twitter. „Nu este modul corect de a face față pandemiei.”Vorbind separat sâmbătă, în condițiile în care banca centrală a Chinei și alte agenții au acordat sprijin economiei, un vicepreședinte al Comisiei de reglementare a băncilor și asigurărilor din China a descris drept solide fundamentele economice din țară și a prezis că orice slăbiciune a pieței va fi probabil de scurtă durată.În urmă cu un deceniu și jumătate, când SARS a zguduit lumea, China reprezenta o parte relativ mică a economiei globale. Astăzi, este responsabilă pentru aproape o cincime din produsul intern brut global atunci când este ajustat cu veniturile, mai mult decât cele 15% ale SUA, modificând zicala care spune că atunci când America strănută, lumea răcește.Economia Chinei, puternic îndatorată, încetinește. Zece economiști chestionați de The Wall Street Journal și-au redus așteptările cu privire la creșterea economică a Chinei din primul trimestru, cu peste un punct procentual, până la o medie de 4,9%.Pe de altă parte, o scădere a sosirilor chinezilor în SUA, călătorii cei mai cheltuitori din lume, este unul dintre factorii care ar putea acum să afecteze creșterea a Statelor Unite din primul trimestru.Economiștii spun că virusul nu reprezintă o amenințare serioasă pentru expansiunea economică a Statelor Unite, ce durează de mai bine de zece ani, dar că acest lucru s-ar putea schimba dacă virusul se extinde mai mult.Goldman Sachs a declarat vineri că se așteaptă ca virusul să reducă producția Statelor Unite cu 0,4 - 0,5 puncte procentuale în primul trimestru, urmată de o creștere a creșterii în al doilea trimestru, cu un impact minim asupra creșterii economice a întregului an. Goldman proiectează producția americană se va extinde cu o rată anuală de 1,7% în primul trimestru.Multe state aplică proceduri de carantină în realția cu China. Vineri, guvernul american a declarat că non-americanii care au vizitat China vor sta în carantină 14 zile la sosire, în conformitate cu avertismentul OMS că virusul poate rămâne nedetectat în respectiva perioadă. Același lucru este valabil și pentru cetățenii americani care au călătorit în Hubei.O estimare a costurilor crizei este imposibilă. Anul trecut, OMS a declarat într-un raport că a urmărit 1.483 de evenimente epidemice în 172 de țări între 2011 și 2018. Cele mai scumpe din istoria recentă includ 40 de miliarde de dolari pierdute din cauza SARS în 2003 și până la 55 de miliarde de dolari în timpul epidemiei de gripă porcină, din 2009, în ambele fiind implicată China. Un focar de Ebola în Africa de Vest a costat, din 2014 până în 2016, 53 de miliarde de dolari.Unele catastrofe anterioare, inclusiv inundațiile din Thailanda în 2011 și cutremurul și accidentul nuclear din același an de la Fukushima, Japonia, au dus la schimbări de lungă durată ale lanțurilor de aprovizionare, chiar și după remedierea problemelor imediate. Unele companii internaționale au căutat deja să se mute din China înainte de izbucnirea virusului, pe fondul intensificării tensiunilor dintre Washington și Beijing și al creșterii costurilor cu forța de muncă din China.Nu este sigur când viața normală va fi reluată. Sute de milioane de chinezi evită în prezent să își părăsească locuințele, eliminând tradiționalul impuls de consum din perioada vacanței de Anul Nou. Companiile care deja se află pe marginea prăpastiei pot avea probleme de supraviețuire, mai ales dacă lucrătorii nu se întorc sau guvernul stabilește noi amânări în reluarea activității și a școlii.Compania de cercetare Plenum anticipează o reducere de 2% a creșterii din primul trimestru. „Impactul asupra primului trimestru va fi semnificativ”, a spus Chen Long, analist la Plenum, care își bazează pesimismul în parte pe o scădere estimată de 40% a cheltuielilor din Anul Nou Lunar față de anul trecut. Conform datelor oficiale, călătoriile cu trenul și cu avionul as-au redus cu 40% față de anul precedent.Creșterea chineză pentru 2020 era deja prognozată de cei mai mulți analiști sub cea de anul trecut de 6,1%, la minimul ultimelor trei decenii. Acum, economiștii spun că și aceste prognoze sunt optimiste.Vânzările cu amănuntul ar putea crește cu doar 3% - 4% în primul trimestru față de aceeași perioadă a anului trecut, comparativ cu 8% creștere anuală din decembrie, potrivit economistului ING Iris Pang.Șomajul și inflația ar putea sări. Hubei este una dintre cele șase provincii centrale care furnizează o treime din forța de muncă migrantă a țării, iar acum mulți nu pot călători.Huang Yiping, fost consilier al băncii centrale chineze, avertizează că, dacă doar 5% dintre angajații din sectorul de servicii chinez își pierd locul de muncă, asta ar însemna 20 de milioane de locuri de muncă.Goldman Sachs, deși a recunoscut incertitudinile legate de durata epidemiei, a apreciat că „focarele virale anterioare au dus în mod obișnuit la șocuri scurte și puternice pentru producție”, care durează una până la trei luni, cu revenirea la nivelurile anterioare de activitate în următoarele două trimestre. Această modelare, au spus economiștii Goldman, ar reduce creșterea PIB a Chinei pentru anul respectiv la 5,5%, în scădere față de prognoza anterioară de 5,9%, în timp ce un o durată mai mare a epidemiei ar putea însemna o scădere la 5% sau sub.După SARS, care a avut efecte inițiale grave, economia Chinei a crescut în continuare cu 10% în acel an.Încă un alt impact vine din inevitabila scădere a numărului de turiști din China, care reprezintă 7% din turiștii din SUA, iar cheltuielile lor sunt mai mari decât oricare alt grup străin, la aproximativ 6.000 de dolari fiecare pentru transport aerian, hoteluri, restaurante și cumpărături.