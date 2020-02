Nou proiect de reorganizare ANAF. Nu se mai reduce numărul de posturi, cu excepția unora de conducere (DOCUMENT)

„Prezentul act normativ stabilește încadrarea personalului DGAF (Direcției Generale Antifraudă Fiscală) în cadrul general aplicabil funcționarilor publici, dând posibilitatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală să atragă funcționari publici potriviți activității de antifraudă fiscală și care au dovedit de-a lungul carierei, prin rezultatele obținute și respectarea principiilor de integritate, că pot ajuta la o mai bună colectare a veniturilor la bugetul general consolidat. Se propune aşadar transformarea de urgență a funcțiilor publice specifice din cadrul DGAF în funcții publice generale care să asigure redistribuirea personalului specializat în mod fluent și fără barierele impuse inerent de “funcția specifică”, se arată în nota de fundamentare.





Cu alte cuvinte, inspectorii DGAF devin funcționari publici.











Astfel, Agenția Națională de Administrare Fiscală va avea posibilitatea să ocupe funcțiile publice din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală și prin alte modalități prevăzute de lege, decât recrutarea (de exemplu, prin transfer, mutare definitivă).Prin proiectul de ordonanţă de urgenţă propus se urmărește crearea posibilității redistribuirii personalului atât între structurile ANAF, cât şi între funcţiile administraţiei (migrarea personalului dinspre procesele masive cu valoare adăugată redusă către funcţiile mai complexe, precum antifrauda fiscală unde a fost identificat un deficit real de personal).• Deşi scopul DGAF a fost recuperarea cu celeritate a prejudiciilor aduse bugetului de stat prin activitatea infracţională din zona evaziunii fiscale, precum și specializarea unui personal dedicat combaterii acestui fenomen, analizând activitatea DGAF de la înfiinţare până în prezent raportat la obiectivele strategice ale ANAF se constată că din totalul sumelor estimate în actele încheiate de această structură în valoare de peste 16 mld. lei, peste 90% sunt sume care au făcut obiectul unor acte de sesizare transmise organelor de urmărire penală competente.• În timp ce sumele încasate la bugetul general consolidat, ca urmare a acestor activităţi, reprezintă 0,8% din total prejudiciu sesizat, respectiv aproximativ 116 mil.lei, cheltuielile aferente funcţionării structurii au fost de circa 707 mil.lei.• Urgenţa modificării structurii DGAF este dată şi de calitatea actelor încheiate de această structură din subordinea ANAF, 71% din totalul sesizărilor penale au reprezentat soluții de clasare/renunţare la urmărirea penală, iar 29% soluţii de trimitere în judecată.Conform MFP, prin consolidarea şi eficientizarea activităţii Agenţiei se urmărește maximizarea eficienţei de operare a aparatului fiscal, creşterea accentuată a nivelului colectării fiscale, respectiv creşterea ponderii veniturilor fiscale către un nivel de 30-32% din PIB, pe termen mediu și lung.MFP spune că numărul mare al posturilor vacante, majoritatea acestora fiind înregistrate de la înfiinţarea structurii, a determinat o redistribuire a sarcinilor și încărcarea excesivă cu atribuții a personalului existent.Un alt aspect important îl constituie faptul că la ultimul concurs organizat în vederea ocupării posturilor vacante specifice de inspector antifraudă numărul posturilor ocupate din totalul posturilor scoase la concurs a reprezentat un procent de 62% în condiţiile în care la acel moment motivaţia financiară constituia un factor important al încadrării cu personal a acestei structuri.De la acel moment, respectiv de o perioadă mai mare de 5 ani, s-a înregistrat o creştere progresivă a numărului posturilor vacante din DGAF de la 18,6% la 42% în prezent, față de totalul posturilor alocate acestei structuri.Florin Cîțu a anunțat, în prima parte a lunii ianuarie, că are în plan finalizarea informatizării ANAF până la jumătatea anului 2020, iar circa 2.150 de posturi din ANAF să fie eliminate, din care 150 de conducere."Reorganizarea ANAF înseamnă, de asemenea, eliminarea a 150 de posturi de conducere și aproape 2.000 de posturi din structura ANAF. Înseamnă Antifrauda care trece sub Inspecția Fiscală, deci trei vicepreședinți în loc de patru, și rămân discuțiile despre Vamă, unde și acolo vor fi schimbări. Discutăm soluția optimă și acolo, dar deja am început. Pe de o parte vreau să fac economii, pentru că aparatul ANAF și cu informatizarea nu o să mai am nevoie de așa mult personal", a afirmat el.Întrebat dacă vor fi disponibilizări la ANAF, el a spus că nu."2.000 de posturi nu mai sunt bugetate. Vor fi restructurate. ANAF are cam 24.000 de persoane, cam așa", a spus Cîțu, la Realitatea Plus.