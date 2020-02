Specialist: Crește numărul incidentelor de neplată. Cele mai afectate sectoare sunt cel farmaceutic, distribuție și construcții. ​Insolvențele vor crește în 4 din 5 țări în acest an

​”​Ne așteptăm ca panta descendentă a insolvențelor din ultimii doi ani să-și modifice sensul. Încetinirea creșterii economice și accentuarea dezechilibrelor la nivelul deficitului de cont curent și al celui bugetar reprezintă motive de îngrijorare la nivel macroeconomic. De asemenea, vedem o creștere a numărului de incidente de neplată, coroborată cu o creștere a termenelor de încasare raportată ori confirmată de companii. Cele mai afectate sectoare sunt cel farmaceutic, distribuție cu precădere non-alimentar, construcții și sectoarele aferente”, spune Mihai Alexandru Chipirliu, Head of Risk Analysis, Euler Hermes România.













“În România, ne așteptăm ca panta descendentă a insolvențelor din ultimii doi ani (-21.5% în 2019 /-8.8% în 2018) să-și modifice sensul. Încetinirea creșterii economice în tandem cu cea manifestată la nivel global și accentuarea dezechilibrelor la nivelul deficitului de cont curent și al deficitului bugetar reprezintă motive de îngrijorare la nivel macroeconomic”, spune Mihai Alexandru Chipirliu, Head of Risk Analysis, Euler Hermes România.





Ce mai precizeaza Chipirliu:

În plan microeconomic constatăm o creștere a numărului de incidente de neplată la decontarea instrumentelor de plată. Aceasta trebuie coroborată cu o lărgire a termenelor de încasare raportată ori confirmată de companii din diverse sectoare mai ales în cel farmaceutic, distribuție cu precădere non-alimentar, construcții și sectoarele aferente – metale, materiale de construcții, agricultură.

În tot mai multe domenii observăm o subțiere generalizată a marjelor de profit fie din motivații de menținere ori creștere a volumelor, fie din creșterea costurilor fixe.

Într-adevar, nu trebuie neglijat impactul asupra performanței companiilor a unor factori independenți de decidenții interni, cum ar fi măsuri administrative sau reglementari ale Statului în domenii precum cel farmaceutic sau construcții, dar și perturbările induse de factori externi.

Departe de a se fi încheiat, procesul de adaptare a afacerilor europene la realitățile Brexit-ului s-a atenuat ca și percepție la nivelul companiilor. Cu impact major rămâne războiul comercial între Statele Unite și China, care afectează întreg comerțul mondial.

Nu în ultimul rând, recenta răspândire a coronavirusului și măsurile extraordinare luate de combatere a expansiunii acestuia la scară largă deja tind să afecteze nu doar economia chineză, ci și industriile conexe din alte țări. În cazul României, impactul ar putea fi semnificativ în planul sectoarelor net importatoare de tehnologie și produse folosite ca materie primă sau subansamble din China pentru produse finite sub marca proprie comerzializate pe teritoriul țării noastre. Sistarea producției unor astfel de subansamble ar veni în principal din cauza restricțiilor de circulație a mărfurilor la extern.

Cu toate acestea, deși preconizăm o extindere a numărului de insolvențe, cel puțin pentru 2020 estimăm o creștere de doar 3%. Produsul intern brut, deși într-un ritm mai lent s-ar înscrie pe o pantă ascendentă, iar rata creditelor neperformante a continuat să se îmbunătățească în mod constant în anii post-criză. Nu neglijăm nici impactul pozitiv asupra veniturilor al unui an încărcat electoral, experiențele anterioare sugerând măsuri pro-ciclice de stimulare a economiei.

• Tendința ascendentă a insolvențelor în afaceri a continuat în 2019 pentru al treilea an la rând: + 9% an/an, potrivit indicelui Euler Hermes Global Insolvency, care acoperă 44 de țări care reprezintă 87% din PIB-ul global.• Anul acesta, eșecurile în afaceri vor crește din nou pentru al patrulea an consecutiv: cu + 6% an/an Asia va fi contribuitorul principal la creșterea insolvențelor, în timp ce Europa de Vest va înregistra o creștere în majoritatea țărilor. SUA și Canada au arătat creșteri pentru prima dată în mulți ani în 2019 și ne așteptăm la + 4%, și respectiv + 5% în anul 2020.• Eșecurile companiilor mari - cele cu cifra de afaceri de peste 50 milioane EURO - rămân la un nivel ridicat, persistent și îngrijorător.Euler Hermes, unul dintre marii asiguratori de credit comercial şi specialist în domeniul garanţiilor şi al colectării creanţelor, prezintă un indice global de insolvență, care arată că insolvențele vor crește în 4 din 5 țări în 2020.Falimentele globale sunt în continuă creștere, ceea ce implică riscuri la exporturi mai mari: aceasta este concluzia celui mai recent raport global de insolvență al Euler Hermes, care acoperă 44 de țări și 87% din PIB-ul global și oferă ultima actualizare a Indicelui său Global de Insolvență. Insolvențele comerciale au crescut cu + 9% în 2019, în principal din cauza unei creșteri prelungite în China (+ 20%) și, într-o măsură mai mică, a unei inversări a tendinței în Europa de Vest (+ 2%) și America de Nord (+ 3%).Experții Euler Hermes consideră că această tendință îngrijorătoare se datorează combinării unui ritm economic scăzut pentru mai mult timp, în special în economiile avansate, în sectorul industrial, și a efectelor întârziate ale conflictelor comerciale, incertitudinilor politice și tensiunilor sociale.În 2020, chiar dacă politicile monetare ar rămâne favorabile, acestea nu ar fi suficiente pentru a contrabalansa cererea mai mică, competiția mai dură la nivelul prețurilor și creșterea costurilor de producție, în special a salariilor.Drept urmare, insolvențele ar trebui să crească din nou cu + 6% la nivel global anul acesta pentru a patra oară la rând, Asia având în continuare contribuția principală (+ 8% an/an) în special din cauza Chinei (+10%) și Indiei (+11%). În Europa de Vest, creșterea economică va rămâne sub pragul istoric, care stabilizează de obicei numărul de insolvențe (+ 1,7%), ceea ce duce la o creștere în majoritatea țărilor. Per ansamblu, patru din cinci țări vor înregistra o creștere a insolvențelor în 2020, cu Brazilia (-3% an/an) și Franța (0%) ca excepții principale.În 2019, creșterea generală a insolventelor fost mai mare, dar doar două din trei țări au fost afectate de creșterea insolvențelor. Aceasta înseamnă că riscurile la export sunt în creștere aproape peste tot: nu mai există niciun refugiu sigur nicăieri.Numărul insolvențelor majore de la primul trimestru până la trimestru al treilea al anului 2019 a rămas relativ stabil de la an la an (249 insolvențe majore), dar gravitatea acestora s-a înrăutățit în ceea ce privește cifra de afaceri cumulată (de la +39,1 miliarde EUR la 145,2 miliarde de euro), ceea ce ar putea avea efecte de domino grave asupra furnizorilor de-a lungul lanțurilor de aprovizionare. Cu cât cifra de afaceri a candidaților la faliment este mai mare, cu atât mai mari sunt daunele aduse furnizorilor individuali.Punctele fierbinți au fost: construcțiile în Asia, energie și retail în America de Nord, precum și retail și servicii în Europa de Vest.„În general, această perspectivă asupra insolvenței necesită o monitorizare atentă a disputelor comerciale și a altor riscuri politice, întrucât nivelul volatilității economice va fi foarte ridicat pe tot parcursul anului 2020. Va fi necesară mai multă selectivitate și acțiuni preventive de gestionare a creditului”, a spus Maxime Lemerle, Head of Sector and Insolvency Research Euler Hermes.