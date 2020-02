Bogdan Neacșu, CEC Bank: Pe zona ipotecară deocamdată avem doar produse cu dobândă variabilă. Despre posibila preluare a retailului Băncii Românești: În acest moment strategia noastră este să creștem organic

​”Deocamdată avem doar produse cu dobândă variabilă. Am organizat o serie de focus-grupuri cu clienții pentru a afla ce anume preferă. Au existat clienți care ne-au cerut și produse cu dobândă fixă în primii 5-7 ani, dar deocamdată am decis să nu mergem în direcția asta pentru că noi considerăm că e un risc greu de administrat pe timp îndelungat. Mai mult, produsul nostru este cel mai competitiv din piață în acest moment și nu simțim nevoia să-l schimbăm”, a explicat Bogdan Neacșu, CEO-ul CEC Bank, într-o discuție cu reporterul HotNews. El a mai vorbit despre suma medie pe care o iau românii care vor să-și cumpere o locuință, dar și despre ideea vehiculată în spațiul public privind preluarea de către CEC Bank a portofoliului de retail de la Banca Românească.





Rep: În piață se discută despre o posibilă preluare a portofoliului de retail al Băncii Românești de către CEC Bank. Vă schimbați strategia, să înțelegem?

Bogdan Neacșu, CEO CEC Bank: Strategia pe care CEC Bank o are până acum este să se dezvolte organic. Și spun asta pentru că recent, în contextul capitalizării acestei bănci, aceasta a fost strategia adoptată de către acționar. Acționar care este Statul român prin intermediul Ministerului finanțelor publice. Sigur că această strategie poate fi revizuită tot de către acționar, dar la ora la care discutăm strategia noastră este cea potrivit căreia dezvoltarea băncii trebuie făcută organic, în parametrii pe care i-am creionat în vederea capitalizării și în baza planurilor de afaceri pe baza cărora am primit girul Comisiei Europene prin D.G. Competition. Obligația noastră ca bancă este să ducem la îndeplinire aceste planuri.







Rep: Deci, se modifică strategia...?



Bogdan Neacșu: Cred că pentru a modifica actuala strategie de dezvoltare ar trebui făcute studii mai ample legate de toate aspectele: și cele privind legalitatea, apoi oportunitatea și nu în ultimul rând legate de concurențialitate. Este un subiect care a apărut în spațiul public dar în ceea ce ne privește, nu avem o schimbare de strategie din acest punct de vedere.







Rep: Care este varsta medie la care clientii Dvs au aplicat pentru un credit ipotecar in 2019?





Rep: Care este in medie, salariul solicitantului de imprumut ipotecar (in 2019) ?





Rep: Dar nivelul mediu al avansului pe care il achită tinerii doritori de un imprumut ipotecar?





Rep: Majoritatea băncilor au in portofoliu produse ipotecare cu dobanda fixa si variabila. Care sunt preferate de client

Bogdan Neacșu: Noi avem doar produse cu dobândă variabilă în acest moment. V-am spus de acele focus-grupuri pe care le facem; au existat clienți care ne-au cerut și produse cu dobândă fixă în primii 5-7 ani, dar deocamdată am decis să nu mergem în direcția asta, pentru că noi considerăm că e un risc greu de administrat pe timp îndelungat . Mai mult, produsul nostrum este cel mai competitive din piață în acest moment și nu simțim nevoia să-l schimbăm. E și foarte ușor de explicat clienților, este foarte transparent , iar clienții noștri înțeleg foarte bine riscurile la care se expun.







: Vârsta medie a clienților noștri solicitanți de credite ipotecare este în intervalul 32-38 de ani. Asistăm la o tendință de creștere a vârstei medii a portofoliului de clienți. Noi abordăm toate segmentele de vârstă; avem de pildă și clienți de peste 50 de ani care accesează credite ipotecare și pentru care încercăm și reușim să găsim o soluție. Am făcut și noi focus-grupuri pentru a afla ceea ce preferă clienții. Prima lor intenție-când vine vorba de accesarea unui împrumut- este să-și cumpere o locuință. Această intenție e înaintea celei de a lua un credit de consum, care de regulă satisface o nevoie urgent. Mulți preferă să ia un împrumut ipotecar fie pentru că e prima lor locuință, fie ca alternativă de investiții, randamentul din chirii fiind în continuare foarte bun.: Salariul mediu al solicitantului de credit ipotecar a crescut ca urmare a creșterilor salariale, dar noi ne uităm nu doar la salariul celui care aplică pentru credit ci și la coplătitori. Ce pot să vă spun e că nivelul mediu salarial este între 4.500-4.800 de lei.: Avansul minim este de minim 15% potrivit regulamentelor BNR. În cazul CEC Bank, avansul mediu pe care îl dau clienții noștri este între 25-30% . Vă spuneam că salariile au crescut, asta însemnând o creștere a lichidităților. Iar când lichiditatea este ridicată, oamenii își permit un avans mai consistent.Valoarea medie a creditului este echivalentul în lei a 60 - 90.000 de euro la majoritatea clienților noștri. Dacă ne uităm și la vârsta clienților, vedem că avem de-a face cu oameni care nu se aruncă la achiziții foarte sofisticate.Rata de fluctuatie a personalului: aproximativ 10% in 2019, raportata la o cifra totala de circa 6.000 de angajati. Funcțiile de casieri, administrator de cont, relație cu clientela sunt cele unde înregistrăm o rată de turnover mai ridicată. Dar suntem suficient de competitivi în ceea ce privește condițiile pe care le oferim angajaților noștri și privind modul în care recrutăm. CEC Bank a asigurat peste 110.000 de ore de training pentru salariații săi, circa 90% dintre aceștia (adică 5.500) beneficiază de activități de pregătire profesională in 2019.