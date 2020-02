Taxa bancară introdusă anul trecut este decentă, consideră unii administratori de fonduri de investiții

Aceasta este și părerea Loredanei Lungu, manager de fond la Erste Asset Management, care a făcut declarațiile într-o conferință la Bursa de Valori București (BVB).„(Ordonanța 1/2020 n.r.) urmează să treacă prin Camera Deputaților unde PSD-ul nu cred că are o poziție solidă, așa cum este în Senat. Este foarte interesant. Anul trecut PSD a emis acea ordonanță pentru a aduce acele modificări. Noi ne așteptam să treacă prin Parlament. A trecut un an și nu a trecut prin Parlament. Cred că există posibilitatea să fie anumite reveniri (adică anumite măsuri adoptate prin OUG 1/2020 să fie amendate n.r.), dar nu la nivelul la care au fost stabilite inițial prin Ordonanța 114. De exemplu, taxă bancară există în Europa. Nu ar fi ceva extraordinar dacă ar exista o taxă bancară, dar ar trebui stabilită la un nivel decent”, a spus ea.Noi, cei din presă, am dorit să știm ce înseamnă un nivel decent al taxei pe activele bancare.“Așa cum au stabilit prin Ordonanța 19, era decentă. 0,4% anual excluzând din baza de impozitare anumite active și cu posibilitatea de a se reduce cu 50% fie dacă ai creștere de creditare de 8%, fie dacă scazi marja netă cu 8%. Nu ar fi o tragedie dacă... (s-ar menține n.r.)”, a afirmat ea.Alexandru Combei, director de Investiții la BRD Asset Management, a dat de înțeles că față de varianta inițială a taxei, cea modificată prin Ordonanța 19 e mai mică.În discuție a intervenit și Horia Gustă, director general Certinvest.„Eu nu cred că vreo taxă e decentă, oricât de mică ar fi ea. Cred că o taxă, dacă e nevoie ca Guvernul să o scoată e foarte bine, dar să o discute în prealabil cu jucătorii”, a arătat Gustă.