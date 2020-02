Financial report: Coronavirusul creează probleme băncilor din China. Europa de Est îi dă Vestului mai mult decât ia de la el. Doar în Grecia salariul minim este mai mic în raport cu anul 2010

Financial Times: Coronavirusul creează probleme băncilor din China. După ce coronavirusul a ucis peste 1.100 de persoane în China, acum sunt afectate și micile afaceri al căror faliment ar pune mari probleme băncilor din țară ● Europa de Est îi dă Vestului mai mult decât ia de la el ● TA NEA: Doar în Grecia salariul minim este mai mic în raport cu anul 2010 ● Le Vif: UE: Charles Michel îşi definitivează propunerea de compromis privind bugetul ● Știri pe scurt.



Alte articole din FT:



Știri pe scurt:

Epidemia de coronavirus continuă să preocupe presa internaţională. Agenţia de presă Xinhua relatează că după ce a „trecut în revistă măsurile de prevenţie şi control a epidemiei cu noul coronavirus”, într-o şedinţă a conducerii de la Beijing, preşedintele Xi Jinping a afirmat că sunt indicii de „schimbări pozitive datorită muncii perseverente concertate”. La întrunirea condusă de liderul Chinei, s-a făcut apel la comitetele şi structurile administrative ale partidului de la toate nivelurile să „minimizeze impactul epidemiei pentru a menţine performanţe economice constante precum şi armonia şi stabilitatea socială”, reliefează Xinhua. The Guardian constată însă că la patru zile de la deschiderea spitalului construit în doar zece zile pentru bolnavii de coronavirus, aici erau internaţi doar 90 de pacienţi, într-un spaţiu proiectat să primească 1.600 şi observă că „distanţa dintre viziunea spitalelor imense construite şi date în folosinţă în numai câteva zile şi realitatea mai complicată de pe teren aminteşte că una din greutăţile cu care se confruntă Beijingul în combaterea infecţiei este propriul său sistem de guvernare secretos, autoritar şi amplul său aparat de cenzură şi propagandă”. Financial Times reţine atenţionările rudelor unor bolnavi de alte afecţiuni care „rămân fără tratament”, ceea ce ar putea antrena un „dezastru umanitar”. Iar Washington Post face socoteala că „la vreo două luni de la primele ştiri despre apariţia unui nou virus în centrul Chinei bilanţul morţilor a depăşit 1.000, eclipsând numărul celor decedaţi la epidemia SARS din 2003”. „Provincia chineză în care a apărut virusul, cu o populație mai mare ca a Coreei de Sud, este în carantină, cu străzile goale și fabricile inactive”, scrie Washington Post în continuare, cu concluzia că dacă nu se ştie ce va urma, „cert este că virusul are potenţialul de a schimba fundamental China – şi chiar dacă nu se va întâmpla asta, ar trebui să schimbe modul în care privim noi China”. Căci „legitimitatea politică în China contemporană se bazează în mare măsură pe performanța economică” şi „cetățenii sunt dispuși să accepte constrângeri asupra libertății lor personale și politice în schimbul unui sistem care le asigură un nivel de trai mai bun”, evidenţiază Washington Post. Presa americană este însă mai preocupată de campania pentru desemnarea candidatului prezidenţial al Partidului Democrat, ca şi de încercarea preşedintelui de a se răzbuna după procesul de impeachment. Victoria la limită a senatorului Bernie Sanders în alegerile primare din New Hampshire garantează că în continuare cursa pentru desemnarea contracandidatului lui Trump va rămâne încinsă, constată Wall Street Journal. Însă şansele fostului vicepreşedinte Joe Biden de a fi nominalizat pentru a candida din partea Partidului Democrat au scăzut simţitor, remarcă USA Today, în vreme ce New York Times o citează pe a treia clasată în alegerile primare din New Hampshire, senatoarea de Minnesota Amy Klobuchar, reprezentantă a liniei de centru a partidului, care atenţionează că Bernie Sanders este „la fel de polarizant ca preşedintele Trump”. Preşedintele Trump, proaspăt achitat în procesul de suspendare, lansează atacuri la adresa magistraţilor pe Twitter, relatează Washington Post. „Supărat şi necontrolat, Trump se lansează într-o lustraţie post-impeachment”, constată New York Times. Iar publicaţia State Magazine detaliază: „Mai mulţi senatori republicani au recunoscut că Trump şi-a folosit prerogativele prezidenţiale pentru a-şi lua în vizor adversarii politici înaintea votului de achitare. Achitându-l, ei i-au acordat efectiv lui Trump permisiunea de a abuza în continuare de funcţia sa”, iar inamicii aflaţi în vizorul liderului de la Casa Albă sunt James Comey, fostul director FBI, Robert Mueller, fostul consilier special care s-a ocupat de ancheta asupra posibilei intervenţii a Rusiei în sprijinul campaniei prezidenţiale a lui Trump din 2016, sau fostul consilier al preşedintelui pentru securitate naţională, John Bolton. Presa europeană îşi îndreaptă atenţia asupra unui alt politician controversat, italianul Matteo Salvini. Senatul de la Roma a aprobat ridicarea imunităţii lui Matteo Salvini, informează La Repubblica. Liderul Ligii Nordului este acuzat de un tribunal sicilian de „abuz de putere şi sechestrare de persoane după ce vara trecută a blocat timp de mai multe zile debarcarea unui număr de 116 migranţi” aflaţi la bordul unei nave a gărzii de coastă italiene care îi salvase din Marea Mediterană, iar în cazul în care va fi condamnat riscă 15 ani de închisoare, punctează cotidianul italian. Însă Wall Street Journal opinează că procesul „îi oferă (lui Salvini) o platformă riscantă de a se prezenta alegătorilor ca un apărător asediat al Italiei împotriva imigraţiei ilegale”. Un proces ar putea ameninţa şi România, pentru tăierile ilegale de păduri, după cum informează Euronews, citând Comisia Europeană. Cu precizarea că „România adăposteşte 525.000 de hectare de păduri primordiale virgine, mai mult decât oricare altă ţară din UE cu excepţia Scandinaviei”, Euronews relatează că potrivit estimărilor Greenpeace, ţara noastră „pierde până la nouă hectare de codru în fiecare oră din pricina defrişărilor ilegale”. Acţiunea judiciară care vizează România îi acordă o lună pentru remedierea deficienţelor înainte de anunţarea unor noi sancţiuni, adaugă Euronews. (RADOR)



Dacă focarul de coronavirus continuă să mențină închisă fabrica de încălțăminte a lui Wang Zhi mai mult timp, antreprenorul chinez nu va mai avea de unde să ramburseze un credit de 5 milioane de Rmb (718.000 dolari) în luna iunie.După ce coronavirusul a ucis peste 1.100 de persoane în China, acum sunt afectate și micile afaceri al căror faliment ar pune mari probleme băncilor din țară.Ca răspuns, autoritățile de reglementare financiară au fost nevoite să ordone băncilor să relaxeze condițiile de creditare pentru oamenii de afaceri cum e și domnul Wang și să permită unele întârzieri la plata ratelor.„Ceea ce am acum nevoie este să mi se prelungească împrumutul cu încă un an. Asta ar ajuta la supraviețuirea fabricii mele ”, a spus omul de afaceri cu sediul în orașul Jinjiang, pe coasta de sud-est a Chinei. "Nu știu dacă băncile vor accepta așa ceva pentru că și ele fac eforturi pentru a-și reduce creditele neperformante"Focarul de coronavirus care a început în orașul central chinez Wuhan în decembrie e acum o altă amenințare pentru multe companii mici și mijlocii care se bazează pe creditul bancar pentru a supraviețui.Situația actuală ar putea tăia două puncte procentuale din PIB, care ar putea crește în primele 3 luni din acest an cu doar 3,2%, potrivit ANZ Bank, și ar face imposibilă rambursarea datoriei pentru multe companii.Dar multe bănci mici sunt profund afectate, iar în 2019, creditori regionali, inclusiv Baoshang Bank și Hengfeng Bank, au necesitat salvări din partea Guvernului pentru a opri riscul contagiunii în întreg sistemul bancar. Băncile mai mici situate în zone aflate în epicentrul crizei au fost lovite mult mai puternic decât creditorii de la nivel național.„Rezistența sistemului bancar din China poate fi testată”, a scris analistul S&P Global Ming Tan într-un raport.O creștere a neperformanței ar slăbi considerabil băncile. Acoperirea medie a provizioanelor - capitalul ținut pentru acoperirea datoriilor neperformante - ar scădea la un nivel periculos de scăzut de aproximativ 55%, de la 188%, potrivit S&P. La rândul său, aceasta ar reduce rata de adecvare a capitalului creditorilor cu aproximativ 3,8%, epuizând capitalul pe care îl au la dispoziție pentru a apăra în fața unei crize.Săptămâna viitoare, când liderii UE se vor întâlni pentru a discuta bugetul blocului pe următorii şapte ani, ei vor încerca să rezolve ghicitoarea trilionului de euro pornind de la nişte idei eronate.Dar dacă privim tabloul mai general se poate observa o altă poveste. O mare parte din bogăţia Europei curge dinspre ţările mai sărace spre cele mai bogate - iar nu invers. Să începem cu exodul creierelor. Periferia Europei suferă de o hemoragie de tineri muncitori inteligenţi a căror educaţie a fost plătită de contribuabilii din ţările lor natale.Acest exod constituie un transfer de facto de avuţie - şi încă unul mare. Educaţia unui singur medic costă bugetul public al României în jur de 100.000 de euro. Cheltuiala aceasta nu figurează în documentele negociatorilor bugetului UE, dar ar trebui. Numai hemoragia anuală de medici reprezintă echivalentul a peste un sfert din fondurile puse anual la dispoziţia României de către Bruxelles pentru a o ajuta să prindă din urmă restul clubului.Ţările bogate care doresc să reducă finanţarea UE pentru regiunile mai sărace mai exclud şi alţi factori importanţi din ecuaţia bugetară, cum ar fi transferurile de bani privaţi. Profiturile pe care le realizează companiile vest-europene în Europa Centrală şi de Est depăşesc de departe finanţarea publică transferată către Est.Apartenenţa la UE a adus enorme beneficii Europei Centrale şi de Est, însă economiile vestice au profitat şi ele frumos de pe urma procesului de extindere. A venit demult vremea ca politicienii din Vest să le explice acest lucru alegătorilor din circumscripţiile lor - fondurile UE nu înseamnă filantropie. De pe urma lor câştigă ambele părţi.Ideea că există câştigători şi perdanţi la jocul bugetului UE este pur şi simplu eronată - cu toţi beneficiem de pe urma pieţei unice. Această metaforă este totodată periculoasă din perspectivă politică. Atunci când Europa de Est s-a alăturat UE, a fost încheiat un pact tacit. Estul şi-a ridicat barierele comerciale, permiţând companiilor occidentale să se servească cu o porţie din economiile lui. În schimb, Vestul a promis să transfere Estului fonduri UE, astfel încât fostul bloc comunist să-şi poată clădi infrastructura de care avea nevoie cu disperare.S-au înregistrat creşteri ale salariului minim în toate celelalte ţări UE, chiar şi în Portugalia care s-a aflat şi ea într-un program de asistenţă financiarăGrecia este singura ţară din UE în care salariul minim în ianuarie 2020 este mai mic faţă de ianuarie 2010, ba chiar cu un procent important, 12%, în timp ce în toate celelalte ţări UE, inclusiv în Portugalia, care s-a aflat şi ea într-un program de asistenţă financiară, s-au înregistrat creşteri ale salariului minim.Concret, salariul de 739 de euro - care în 2011 a crescut la 751 de euro şi a scăzut în 2012 la 586 de euro - este comparat cu salariul minim valabil începând cu februarie 2019, şi anume 650 de euro. Întrucât salariul în Grecia este plătit de 14 ori pe an datorită primelor acordate de Paşte şi Crăciun - cum se întâmplă şi în Spania şi Portugalia - valoarea sa nominală comparabilă ajunge la 758 € (650 € plus 1/12 din prime).În ceea ce priveşte alte ţări, România a înregistrat cea mai mare creştere din ultimul deceniu, cu o creştere medie de 12,5% pe an. De asemenea, Lituania înregistrează o creştere de 10,1% pe an. Şi situaţia din Balcani şi fostul bloc estic s-a îmbunătăţit începând cu 2010:• Bulgaria - 9,8% la nivel anual. Salariul de la 122,71 euro a ajuns la 311,89 euro. O creştere cumulată de 154%• Estonia - 7,7% la nivel anual. Salariul de la 278,02 euro a ajuns la 584 euro. O creştere cumulată de 110%• Cehia - 6,7% la nivel anual. Salariul de la 302,19 euro a ajuns la 574,62 euro . O creştere cumulată de 90%• Polonia - 6,6% la nivel anual. Salariul de la 320,87 euro a ajuns la 610,79 euro . O creştere cumulată de 90%• Slovacia - 6,5% la nivel anual. Salariul de la 307,7 euro a ajuns la 580 euro. O creştere cumulată de 88,5%Creşteri au fost înregistrate din 2010 încoace şi în ţările dezvoltate din Europa de Vest:• Belgia - creştere cumulată în 10 ani de 14,8%. Salariul a ajuns de la 1.387 € în 2010 la 1.593 € în 2020.• Franţa - creştere cumulată în 10 ani de 10,5 de 14,5%. Salariul a ajuns de la 1.343€ în 2010 la 1.539 € în 2020.• Luxemburg - creştere cumulată în 10 ani de 27,2%. Salariul a ajuns de la 1.682 € în 2010 la 2.141€ în 2020.• Ţările de Jos - o creştere cumulată în 10 ani de 16,2%. Salariul a ajuns de la 1.407 € în 2010 la 1.635€ în 2020.• Irlanda - creştere acumulată în 10 ani de 13,3%. Salariul a ajuns de la 1.461 € în 2010 la 1.656€ în 2020.• Portugalia - creştere cumulatiă în 10 ani de 33,6%. Salariul a ajuns de la 475€ în 2010 la 635€ în 2020.• Spania - creştere cumulată în 10 ani de 42,2%. Salariul a ajuns de la 632,5€ în 2010 la 900€ în 2020.-Primul grup include ţări cu un salariu minim sub 500 €: Bulgaria (312 €), Letonia, România şi Ungaria (487 €).- Al doilea grup include ţări cu un salariu minim între 500€ şi 1.000 €: Croaţia (546 €), Republica Cehă, Slovacia, Estonia, Lituania, Polonia, Portugalia, Grecia, Malta şi Slovenia (941 €).-Al treilea grup include ţări cu un salariu minim de peste 1.000 de euro: Spania (1.050 €), Franţa, Germania (1.584€ în ianuarie 2020, dar nu sunt date disponibile pentru ianuarie 2010), Belgia, Olanda, Irlanda şi Luxemburg (2.142 €). (RADOR)Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, speră să încheie de elaborat până la sfârşitul săptămânii sau începutul săptămânii viitoare o propunere de compromis în vederea obţinerii unui acord, joia viitoare, între statele membre privind bugetul Uniunii pentru perioada 2021-2027Consiliul este ultima din cele trei instituţii ale UE care nu are în continuare o poziţie de negociere privind “cadrul financiar plurianual” (CFP), în vreme ce Comisia şi Parlamentul sunt gata din 2018 pentru indispensabila discuţie în trei.Cu cât trece timpul, cu atât creşte riscul de a se amâna intrarea în vigoare a unor importante programe europene. Miza – circa un miliard de euro – este importantă şi interesele naţionale ale statelor membre sunt uneori foarte divergente.Dar un club de cinci ţări (Ţările de Jos, Suedia, Austria, Danemarca şi într-o mai mică măsură Germania) refuză ca Uniunea să cheltuiască mai mult de 1% din venitul naţional brut al blocului celor 27.Comisia a propus 1,11% şi Parlamentul 1,3%. De neconceput pentru Germania care, în special din cauza Brexit, ar putea să-şi vadă contribuţia crescând cu 12 miliarde de euro pe an, pentru a ajunge la 40 de miliarde. Reducerile, pe care unii ar vrea să le suprime acum, când britanicii au ieşit, sunt de asemenea obiect de dezbateri dure.La celălalt capăt al mesei se află clubul “Prietenilor coeziunii”, o alianţă de 16 ţări meridionale şi din estul Europei care primesc mai mulţi bani de la UE decât plătesc – deşi acest mod de a vedea lucrurile este contestat de Comisie.