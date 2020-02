​Financial report: Ministrul de finanţe al Regatului Unit demisionează. Criza demografică și dificultățile găsirii unui job celor de peste 50 de ani. Facebook Dating, sau cum Irlanda i-a distrus lui Mark Zuckerberg "Ziua Îndrăgostiților"

Financial Times: Sajid Javid demisionează din funcţia de ministru de finanţe al Regatului Unit





Joi, Sajid Javid a demisionat brusc din funcţia de ministru de finanţe după nişte certuri aprinse cu premierul Boris Johnson şi cu principalul consilier al acestuia, Dominic Cummings, pe tema modului în care ar trebui gestionate finanţele ţării după Brexit.





Brusca sa plecare, survenită la doar opt luni după numire, perturbă planurile pe tema bugetului ţării, care ar urma să fie finalizate pe 11 martie. Dl Javid a fost imediat înlocuit cu Rishi Sunak, aliat apropiat al premierului, care a acceptat planul prin care dl Johnson doreşte să preia controlul asupra acestui birou. Potrivit unor surse oficiale de la Whitehall, joi dimineaţă, dl Javid a discutat timp de o oră cu premierul, dar a refuzat cererea acestuia de a-şi demite echipa de consilieri.





În ultimele săptămâni, echipa ministrului a fost angajată într-un război al declaraţiilor cu Downing Street (reşedinţa premierilor britanici, totodată sediu al guvernului, n. red.) pe tema celor care au proiectat bugetul ţării. Dl Javid, care nu a prezentat niciodată un buget, este primul ministru care părăseşte guvernul în urma neînţelegerilor cu cei din Downing Street, după ce Nigel Lawson făcuse şi el acest lucru în 1989.





Dl Sunak, şeful trezoreriei în vârstă de 39 de ani, cel care l-a înlocuit pe dl Johnson în dezbaterile televizate din timpul campaniei în vederea alegerilor generale, a acceptat ca bugetul naţional să fie proiectat de consilieri care să vină atât din partea dlui Johnson, cât şi din partea ministerului. Dl Johnson intenţiona ca prima sa remaniere guvernamentală să fie "moderată", potrivit declaraţiilor unor apropiaţi din Downing Street, dar decizia sa de a se confrunta cu dl Javid a avut repercusiuni.





Alok Sharma, fost ministru pentru dezvoltare internaţională, a înlocuit-o pe dna Leadsom la Ministerul Afacerilor. El a fost totodată desemnat drept amfitrion al apropiatei conferinţe internaţionale pe tema climei, COP26, care va aavea loc la Glasgow. În schimb, dl Sharma a fost înlocuit la Departamentul pentru Dezvoltare Internaţională de Anne-Marie Trevelyan, care anterior a fost ministru al forţelor armate.





Anterior, ministrul culturii, Nicky Morgan, declarase şi ea că intenţionează să părăsească guvernul în urma remanierii.





Printre ceilalţi miniştri demisionari se mai numără ministrul universităţilor şi ştiinţelor, Chris Skidmore, şi miniştrii Nusrat Ghani şi George Freeman, din domeniul transporturilor. (RADOR)





Euronews: Criza demografică și dificultățile găsirii locurilor de muncă pentru persoanele cu vârste peste 50 de ani: Europa caută o soluție

Provocările demografice variază de la o țară a UE la alta.





Fondul social european este principalul instrument european pentru sprijinirea ocupării forței de muncă, pentru a ajuta persoanele să găsească locuri de muncă mai bune și pentru a asigura oportunități de muncă mai corecte.





Paolo Patitucci, 56 de ani, lucra pentru o companie aeriană, pe care a părăsit-o la vârsta de 60 de ani, după un plan social. De atunci și-a găsit un job într-o companie de transport, un loc de muncă stabil pe care a reușit să îl păstreze.





Christopher Pissarides: „Trebuie să fim foarte atenți la tehnologie și să ne asigurăm că deţinem infrastructurile necesare pentru aplicarea tehnologiilor digitale în întreaga Europă și să nu le lăsăm în întregime în mâinile națiunilor, pentru că știm că dacă le lăsăm acolo, unele țări - și mai ales cele care sunt deja foarte avansate - s-ar putea dezvolta și mai mult”.









Il Corriere Della Sera: Facebook Dating, sau cum Irlanda (și confidențialitatea) i-a distrus lui Mark Zuckerberg "Ziua Îndrăgostiților"

De obicei, Ziua Îndrăgostiților îi poartă noroc lui Mark Zuckerberg: într-o zi de 14 februarie de- acum şase ani, i-a strâns mâna fondatorului Whatsapp, Jan Koum, care a acceptat să-i vândă aplicația pentru 19 miliarde de dolari și un coș de căpșuni acoperite cu ciocolată.





Şi anul acesta totul părea să meargă bine: cu două zile înaintea sărbătorii îndrăgostiţilor aplicația de mesagerie instantanee a ajuns la cota 2 miliarde de utilizatori iar noul șef, loialul amic (al lui Zuck) Will Cathcart, a reiterat pentru Wall Street Journal importanța criptografiei: „De-a lungul istoriei umanității, oamenii au reușit să comunice în mod privat unul cu celălalt. Și nu credem că într-o societate modernă lucrurile ar trebui să meargă altfel”. Prin urmare: dacă va fi nevoie, compania va furniza guvernelor și forţelor de ordine date utile pentru efectuarea eventualelor investigații, dar în niciun caz conținutul conversațiilor.





Cireașa de pe tortul Zilei Îndrăgostiților 2020 ar fi trebuit să fie lansarea aplicaţiei Facebook Dating în Europa, eveniment programat pentru ziua de 13 februarie. Secțiunea Facebook concepută pentru a înlesni întâlniri între persoane dornice de iubire - și pentru a intra în tabăra Tinder - a debutat în Statele Unite în septembrie anul trecut și este deja disponibilă în 20 de țări. În Europa însă, unde grija faţă de confidențialitate este mai mare, mai ales de la intrarea în vigoare a Regulamentului ad hoc (GDPR), s-a lovit de un zid: Comisia irlandeză pentru protecția datelor, care este responsabilă pentru aplicarea GDPR, a considerat ca fiind tardivă şi lipsită de informaţii comunicarea oficială pe care Facebook a trimis-o Irlandei pe 3 februarie, în vederea lansării aplicaţii în data de 13. Şi în urmă cu trei zile a dispus o inspecție la sediul companiei. Gigantul californian a reacționat amânând lansarea şi explicând, într-un comunicat, că “şi-a mai luat puţin timp” pentru a se asigura “că produsul este gata pentru piața europeană”, susţinând totuşi că a “împărtășit cu GDPR, înainte de lansare, informațiile privind protecția vieții private”.(RADOR)





Știri pe scurt:

Se pare că în numeroase ţări, fie ele dezvoltate sau mai puţin dezvoltate, guvernarea reprezintă o problemă, iar soluţiile în privinţa unei bune guvernări par greu de găsit. Cel puţin acest lucru reiese răsfoind paginile ziarelor străine, ziare care însă nu neglijează nici prima tragedie mondială din acest an, respectiv, criza provocată de atât de contagiosul coronavirus. „Pe vasul de croazieră Diamond Princess s-au semnalat încă 44 de cazuri de infestare cu coronavirus”, titrează cotidianul american The New York Post, citând surse japoneze. Principalul cotidian nipon, Asahi Shinbun, preciează că, „la bordul vasului acostat în apropierea coastelor Japoniei, au rămas încă izolate peste 3500 de persoane” şi că, „în Japonia, au fost confirmate până acum 247 de cazuri de infestare cu coronavirusul, cunoscut acum sub numele de COVID-19”. Dar tot din paginile ziarului Asahi Shinbun ne parvine şi o veste bună: „După ce au fost izolaţi într-un hotel nipon încă din ziua de 29 ianuarie, aproximativ 140 de japonezi, foşti pasageri ai vasului Diamond Princess, au fost scoşi din carantină şi declaraţi sănătoşi”. În schimb, la celălalt capăt al Asiei, în Iran, a început campania electorală. Ziarul israelian „Ha’aretz” anunţă că „ieri, mii de candidaţi din Iran şi-au început campania electorală în vederea apropiatelor alegeri parlamentare, dar altor câteva mii de iranieni li s-a interzis să candideze”. Acelaşi ziar mai precizează că, în Iran, „campania electorală durează o săptămână”, iar „alegerile sunt programate pe 21 februarie, fiind considerate un test pentru actualul preşedinte, Hassan Rohani, un cvasi-moderat văzut drept susţinător al reformelor”. În oficiosul iranian de limbă engleză, Tehran Times, „primul adjunct al minstrului justiţiei, Mohseni Ejel, afirmă că alegerile vor asigura securitatea şi suveranitatea ţării” ‘Toţi cei care iubesc Iranul trebuie să participe la alegeri'”, a subliniat oficialul iranian, citat de acelaşi Tehran.Times. Informaţii cu iz electoral ne parvin şi din Republica Irlanda, dar şi Marea Britanie. „Partidul naţionalist de stânga, Sinn Féin, a cerut oficial să discute cu partidul de centru-dreapta Fianna Fáil în vederea formării unui nou guvern”, informează cotidianul britanic The Guardian. Dar, după cum informează irlandezul The Irish Times, „Fianna Fáil a căzut de acord ca un lider al său, Micheál Martin, să încerce să formeze un guvern din care Sinn Féin să nu facă parte”. Aşadar, se pare că Irlanda va avea parte de o criză politică prelungită, iar revista americană Foreign Policy titrează: „Partidul Sinn Féin a şocat Irlanda. Ce va urma?”. Rămânând în regiune, obeservăm că şi politicienii britanici se confruntă cu dilemele lor. „Un ministru din guvernul lui Boris Johnson demisionează”, anunţă ziarul belgian La libre Belgique. Acelaşi ziar precizează că „ministrul britanic al finanţelor, Sajid Javid, a demisionat, iar decizia survine la o lună după prezentarea bugetului”. Dar lucurile par să nu se fi încheiat. Cotidianul britanic The Sun titrează: „Revoltător: Boris Johnson îi demite pe Andrea Leadsom, Esther McVey şi Geoffrey Cox”, trei miniştri importanţi şi totodată loiali. În opinia aceluiaşi ziar, cel mai important dintre cei demişi ar fi „Geoffrey Cox, procurorul general, care a fost un credincios susţinător al guvernului şi care ceruse să rămână în funcţie”. În opinia ziarului american The Wall Sttreet Journal, „demersul premierului Johnson este o surpriză menită să-i consolideze puterea pe măsură ce ţara se obişnuieşte cu viaţa în afara Uniunii Europene”. Iar francezul Le Monde comentează: „Boris Johnson ar fi trebuit să se mulţumească cu o mică remaniere, dar operaţiunea, de multă vreme anticipată, s-a dovedit un rateu politic”. (RADOR)



