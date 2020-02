Când pici de fraier în cearta dintre bancă și Stat. Sute de mii de clienți ai băncilor pentru locuințe riscă să rămână fără prima de la stat. Aceștia au apelat la un avocat și de Mărțișor încep procedurile în justiție

Eu ce vină am?, mă întreabă senină Ioana Lungu, una dintre clientele BCR Banca pentru Locuințe, care a încheiat, alături de soț, două contracte de economisire cu BCR Bpl. Acum, după 5 ani de strâns bani cu eforturi, când să-și încaseze cei 1250 de euro prima de la Stat (250 de euro/an*5 ani), i se cer tot felul de chitanțe. Despre care, atunci când a semnat actele la sediul băncii, nu i-a spus nimeni, nimic. Ioana și Dumitru Lungu, alături de alți câțiva zeci de mii de clienți ai băncilor pentru locuințe s-au organizat, au apelat la un avocat și, începând din 1 martie, vor da banca în judecată.





”M-au prostit să le aduc și alți clienți așa că am convins încă un nepot și o prietenă să facă contracte cu ei. Vă dați seama cum mă mai uit eu în ochii lor, acum?”, spune Ioana. Ea se mai ”fripsese” odată cu o bancă- Volksbank- care o prostise să se împrumute în CHF, după ce funcționarul de la ghișeu i-a spus că pe euro nu se încadrează la suma dorită însă îi poate da un credit în franci care i-ar fi acoperit costul apartamentului visat. Iar Ioana a semnat. În scurt timp, francul a explodat, iar Ioana a trebuit să vândă o casă la țară ca să scape de presiunile băncii. ”Acum, cu banca pentru locuințe, mi-au spus că și dacă aduc facturile s-ar putea să nu ne luăm banii”, mai spune Ioana. Contractul ei pe 5 ani cu banca e încheiat acum, dar soțul ei e încă sub contract. Ea are 5000 de euro (echivalent în lei) depuși acum 5 ani pentru care i s-a calculat o dobândă de 2%. Dacă nu primește prima de stat, scoate mai puțin decât a depus.





Cele două bănci pentru locuințe au circa 700.000 de clienți în România. Sistemul de economisire creditare presupune să depui câte 1000 de euro pe an, pentru care Statul Român îți acordă o primă de 25%, adică 250 de euro, ca semnal că el, Statul, încurajează economisirea. Tim de câțiva ani totul a mers ok, până în vara lui 2015 când Curtea de Conturi a făcut un control la actualul Minister al Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei (fostul Minister al Dezvoltării Regionale si Locuintei (actual Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei- MDRAP -instituția care achita primele de stat), extins apoi la cele două bănci pentru locuințe. În urma controlului, Curtea a găsit de cuviință că nu e ok ca minorii și românii de peste 65 de ani să încheie asemenea contracte de economisire în scop locativ (deși acest lucru e normal în toate țările europene în care sistemul funcționează). Drept urmare a acestui control, legea de funcționare a băncilor pentru locuințe a fost modificată. Minorii și cei cu vârsta 65+ au fost excluși de la a mai încheia contracte iar ceilalți trebuie să dovedească cu facturi și chitanțe că banii primiți de la Stat au fost folosiți în scop lucrativ.





Am semnat contractul în 2014, pentru mine și fiică - minoră la acea data, dar majoră la împlinirea termenului de economisire. În anul 2019 după economisirea de 5 ani, dorind să iau banii, mi s-a comunicat că trebuie să dovedesc că sunt în construcție, și chiar sunt. Nu înțeleg de ce în momentul calculării sumelor anuale care trebuiau depuse mi s-a comunicat de către funcționara băncii că trebuie să depun anual 4500 de lei, sumă contractată fiind de 55.000 lei, încât la implinirea termenului am aflat de la bancă că mai trebuie să depun încă 4500 de lei și în 2020. Pentru fiică mea, acum majoră, nu se mai acordă primele de la stat și nici credit în condițiile contractului încheiat în 2014. Am reziliat contractul însă doresc să revendic plata primelor anuale cuvenite și posibilitatea acordării unui credit în condițiile contractului. În aceste condiții, sunt de acord să mă alătur grupului constituit pentru o acțiune în justiție (alt client bancar)





Ce a răspuns BCR BpL sesizării clienților:



Din momentul declanșării controlului Curții de Conturi, MDRAP nu a mai virat niciun ban în conturile băncilor de locuințe (care urmau să le vireze în conturile clienților), așa încât acum, pentru a-și vedea banii promiși, oamenii trebuie să aducă chitanțe și facturi.





Cei considerați păgubiți de bancă (oamenii au semnat contractul cu banca, nu cu MDRAP sau cu altă instituție) au apelat la serviciile avocatului Adrian Cuculis, cu care HotNews.ro a stat de vorbă acum câteva zile. ”Am strategia deja făcută. Raportul juridic se naște în acest caz între client și bancă. La 1 martie vom demara procedura notificării prealabile și pe urmă, la începutul lunii aprilie vom demara acțiunea în instanță. Oamenii aceștia nu au nicio vină pentru ce li se întâmplă!”, a spus pentru HotNews.ro Adrian Cuculis.





Sunt un alt client nemulțumit de colaborarea cu BCR pentru produsul Bpl, contractul a fost deschis în 2015 nu este respectat, nu am primit nicio primă, mi se cere acum să îl inchid/reziliez și sa îmi returneze proprii bani de care s-au folosit 5 ani, cu acordarea unei dobânzi infime, fără să-și respecte obligațiile în totalitate. Procesul cu Curtea de Conturi pierdut este culpa lor, să și-l asume! Nu eu, clientul, am creat regulile! Eu am semnat un contract. Mi-am respectat partea din contract, acum e treaba băncii să negocieze cu Statul. Dar să își respecte clienții! (alt client)







Reprezentanții BCR BpL au subliniat în răspunsul transmis HotNews.ro că, referitor la stadiul virarii primei de la stat si la obligatia contractuala stabilita intre BCR BpL si clienti, ”precizam ca prima de stat este acordata de statul roman, si nu de catre bancile pentru locuinte. Programul privind asigurarea şi plata primei de stat este derulat de ministerul de resort (actualmente MLPDA) în calitate de autoritate de implementare, iar legiuitorul nu a stabilit un termen limită, cu privire la respectarea acestei obligaţii sau modalitatea de virare a primei de stat (plată unică sau plăţi multiple)”.





BCR Bp a introdus două căi extarordinare de atac, față de Decizia ICCJ din data de 21.06.2019: Revizuire, respectiv Contestație în anulare, cu prim termen de judecată stabilit pentru finalul lunii februarie, respectiv finalul lunii martie 2020, se mai spune în răspunsul băncii.





”BCR Banca pentru Locuinte şi-a respectat obligaţiile contractuale, în sensul că în baza împuternicirii date de clienti a calculat şi solicitat în numele acestora, la Ministerul de Resort, prima de stat pentru fiecare an calendaristic în care au fost efectuate depuneri in conturile de economii, tinand cont de valoarea sumelor economisite anual si cu respectarea prevederilor legii. Prin urmare, prima de stat nu este acordata de BCR Banca pentru Locuinte ci de statul roman, iar BCR BpL s-a obligat fata de clienti sa-i inregistreze prima de stat cuvenita, in conturile de economii, numai dupa receptionarea de la Minister. Astfel, nevirarea primelor de stat nu poate fi imputat BCR Banca pentru Locuinte”, mai arată oficialii BCR BpL.





Concluzie: Ce spun oamenii e perfect adevărat. Ce spun reprezentanții BCR BpL e corect. Dar încă o dată: clienții nu au nicio vină că au picat la mijloc în lupta dintre bancă și Stat. Clienții au venit cu banii lor de acasă și i-au dat băncii, ambele părți semnând un contract. Acum, una din părți nu își onorează partea din contract și arată cu degetul către o a treia parte, care însă nu e semnatară a contractului.











Post-scriptum: Ce răspunsuri a transmis BCR Bpl la întrebările HotNews.ro:





Rep: Cum caracterizați functionarea sistemului de economisire-creditare pana in momentul declansarii Curtii de Conturi? Era un sistem care se impunea a fi schimbat?

Răspuns: BCR Banca pentru Locuinte a fost infiintata in anul 2008, ca banca specializata de economisire si creditare in domeniul locativ - institutie de credit specializata in finantarea pe termen lung in domeniului locativ. Conceptul afacerii este cunoscut la nivel european sub denumirea de sistem „Bauspar”. Introducerea acestui sistem in Romania a fost o dorinta expresa a legiutorului roman, care si-a propus in anul 2002 sa puna la dispozitia cetatenilor un sistem de finantare modern si flexibil pentru nevoi locative.



Regulile sistemului Bauspar implica incheierea unui contract intre client si banca, prin care clientul se obliga sa economiseasca intr-o anumita perioada o suma de bani. Pentru a stimula economisirea si participarea in sistem, Statul subventioneaza clientul prin acordarea unei Prime de Stat anuale. La finalul perioadei de economisire, daca clientul doreste si sunt indeplinite conditiile necesare, banca pentru locuinte pune la dispozitia acestuia un credit.



Sistemul de economisire-creditare in sistem locativ este bine reglementat, functionand pe baza unor legi, reguli si proceduri de lucru emise si/sau autorizate de catre Banca Nationala a Romaniei si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (actualmente Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei), care gestioneaza bugetul Primelor de Stat.



Rep:In urma controlului Curtii, o serie de conditii contractuale au fost modificate fara ca vreuna din partile semnatare ale contractului de economisire-creditare sa-si fi dorit asta. Nici bancile din sistem si nici clientii nu au solicitat justificarea banilor primiti ca prima de la stat sau eliminarea minorilor si a varstnicilor din randul persoanelor eligibile. Ca urmare a acestor modificari, nemultumirea in randul clientilor a crescut. Ce le transmiteti clientilor care spun ca ei au semnat cu BCR BpL contract, nu cu MDRAP si ca, din punctul lor de vedere, banca e vinovata ca nu s-a respectat contractul?

Răspuns: In anul 2015, Curtea de Conturi a efectuat atat la Minister cat si la ambele banci pentru locuinte o misiune de control a utilizarii subventiilor bugetare, finalizata prin Rapoartele de control aferente, urmate de emiterea unor decizii de stabilire de masuri pentru fiecare entitate in parte.



In esenta, in cazul BCR Banca pentru Locuinte Curtea de Conturi a considerat ca:



o banca ar fi avut obligatia de a solicita de la fiecare client, fara nicio diferentiere, justificarea utilizarii primei de stat, inclusiv pentru contractele de economisire a caror durata a fost mai mare de 5 ani;



o depunatorii care au mai putin de 18 ani si mai mult de 65 ani nu ar avea dreptul la prima de stat;



o pentru primele de stat care au fost virate in contul clientului, dar apoi returnate catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Banca ar fi trebuit sa remita si dobanda aferenta platita clientului;



o banca ar fi inclus in mod gresit comisionul de deschidere cont, de administrare si altele in baza de calcul a primei de stat;



o atunci cand a solicitat documentele justificative pentru utilizarea primei de stat pentru cheltuieli locative, banca nu ar fi efectuat si alte verificari la clienti;



o s-ar fi incasat prime de stat necuvenite ca urmare a operatiunilor de cesionare a contractelor de economisire-creditare intre clientii bancii.



BCR Banca pentru Locuinte a atacat in instanta decizia emisa de Curtea de Conturi. Prin cererea de chemare in judecata, BCR Banca pentru Locuinte a aratat ca analiza Curtii de Conturi a pornit de la o premisa gresita, respectiv o neintelegere a sistemului Bauspar, in sensul ca acesta ar fi fost conceput exclusiv pentru creditarea persoanelor fizice, nu si pentru economisire, in realitate creditarea fiind un drept si o optiune pentru client si nu o obligatie.



Fiecare dintre „incalcarile” retinute de Curtea de Conturi sunt speculative si lipsite de orice fundament juridic, astfel:



· Punctul din decizie referitor la obligativitatea justificarii utilizarii tuturor sumelor in scop locativ, inclusiv pentru contractele a caror durata a fost mai mare de 5 ani, este nelegal. Astfel, art. 315 alin. 1 din OUG nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului prevede ca: “Pentru a beneficia in mod constant de prima de stat, contractele de economisire-creditare trebuie sa aiba o durata de minimum 5 ani, fara a fi necesara justificarea utilizarii in scop locativ a sumei economisite”. Din interpretarea textelor legale, rezulta ca numai daca nu este indeplinita conditia duratei contractului de cel putin 5 ani, clientul este conditionat sa demonstreze utilizarea sumei primite pentru activitati in domeniul locativ pentru a putea beneficia de prima de stat.



· Punctele din decizie referitoare la faptul ca nu trebuiau incheiate contracte cu persoane care nu au implinit 18 ani, precum si cu persoane cu varsta peste 65 de ani sunt nelegale intrucat nicaieri in legislatia aplicabila nu se mentioneaza conditia ca deponentul sa aiba peste 18 ani sau mai putin de 65 de ani pentru a beneficia de prima de stat. Potrivit dispozitiilor art. 311 alin. 1 din OUG nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului prevad ca “Fiecare client, persoană fizică cu cetătenia română si cu domiciliul stabil în România, beneficiază de o primă de stat pentru depunerile anuale efectuate în baza unui contract de economisire-creditare încheiat cu o bancă de economisire si creditare în domeniul locativ”. Or, o interpretare contrara ar duce la ideea ca persoanele minore sau peste 65 de ani nu sunt cetateni romani.



· Punctul din decizie referitor la faptul ca in anumite cazuri este insuficienta doar prezentarea actelor justificative de catre client la banca pentru sumele care au fost platite clientului inainte de implinirea a 5 ani de economisire, ci ar fi trebuit efectuate si alte verificari, este nelegal intrucat Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 99/2006 prevad doar necesitatea solicitarii si a prezentarii unor documente justificative, nu si a verificarii realizarii efective a lucrarilor de catre client, asa cum a pretins Curtea de Conturi.



· Punctul din decizie referitor la faptul ca prin cesionarea de contracte intre clientii bancii, aceasta a permis in mod nejustificat incasarea de catre o persoana a unei prime de stat peste limita minima legala de 250 euro, este nelegal intrucat orice persoana este libera sa dispuna de banii din propriile conturi, inclusiv sa cesioneze conturile, atata timp cat nu exista o interdictie expresa in acest sens.



· Punctele din decizie referitoare la includerea in baza de calcul a comisioanelor contului, motivat de faptul ca prima de stat se stabileste la 25% din suma economisita in anul respectiv, nu au temei intrucat, in acord cu prevederile art. 311 alin (1) din OUG 99/2006: “fiecare client, persoana fizica cu cetatenie romana si cu domiciliul stabil in Romania, beneficiaza de o prima de stat pentru depunerile anuale efectuate in baza unui contract de economisire creditare incheiat cu o banca de economisire si creditare in domeniul locativ”, iar prin Normele metodologice de aplicare a OUG s-au stabilit expres si limitativ sumele exceptate de la calculul primei de stat, respectiv: cele acordate drept prime de stat, dobanzile aferente sumelor economisite si depunerile banesti care depasesc valoarea totala a contractului de economisire-creditare, fara a se mentiona comisioanele.



· Punctul din decizie referitor la faptul ca s-ar fi impus plata dobanzii pentru Primele de Stat care au fost inapoiate catre Minister este nelegal intrucat in legislatia aplicabila mecanismului de economisire-creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ, nu este prevazuta nicaieri expres si nici nu se poate deduce pe cale de interpretare obligatia clientilor ori a bancii de a returna la bugetul de stat dobanda aferenta cuantumului primei de stat pentru care clientul nu a indeplinit conditiile de acordare, acest aspect fiind recunoscut si de Curtea de Conturi.





Prin sentinta civila nr. 699/01.03.2017, Curtea de Apel Bucuresti a retinut majoritatea argumentelor Bancii si, prin admiterea in parte a cererii de chemare in judecata a anulat punctele din Decizia emisa de Curtea de Conturi referitoare la:



- necesitatea justificarii utilizarii primei de stat pentru contractele cu o durata mai mare de 5 ani: Curtea de Apel a considerat ca nu exista o obligatie legala in sensul solicitarii de documente justificative, instituirea unei astfel de obligatii fiind apreciata de catre instanta ca o „adaugare la lege”.



- necesitatea de plata a dobanzii catre stat aferenta primelor: Curtea de Apel a considerat ca respingand cererea de la punctul precendent (vizand obligatia de prezentare documente justificative in cazul contractelor mai mari de 5 ani), nu poate admite cererea accesorie referitoare la plata dobanzilor pentru primele de stat.



- in ceea ce priveste pretinsa imposibilitate ca persoanele in varsta de pana la 18 ani sau peste 65 de ani sa poata beneficia de prima de stat, Curtea de Apel a considerat ca nu exista nicio prevedere legala care sa excluda aceste categorii de persoane de la beneficiul primei de stat in scop locativ.



- in ce priveste insuficienta documentare si verificare a justificarii utilizarii primei de stat, in cazul contractelor cu o durata sub 5 ani, Curtea de Apel a retinut ca nu exista obligatie legala in sensul solicitarii de documente justificative suplimentare ori de verificare a efectuarii lucrarilor clientilor inainte de implinirea a 5 ani de economisire, care sa dovedeasca realizarea lucrarilor de constructie/modernizare.



Impotriva sentintei Curtii de Apel Bucuresti au declarat recurs atat Curtea de Conturi, cat si BCR Banca pentru Locuinte. Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin decizia din data de 21.06.2019, a admis ambele recursuri, a casat hotararea Curtii de Apel Bucuresti si, in rejudecare, a anulat partial Decizia Curtii de Conturi, motivarea deciziei ICCJ sosind intr-un termen surprinzator de scurt, in mai putin de 3 saptamani de la pronuntare (in conditiile in care redactarea motivarii Curtii de Apel a durat aproape un an).



Potrivit deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie:



- legat de necesitatea justificarii utilizarii primei de stat pentru contractele cu o durata mai mare de 5 ani, Inalta Curte a considerat ca textul legal care stipuleaza lipsa obligativitatii prezentarii unor astfel de documente nu este conform cu scopul fundamental al unei banci de economisire creditare in domeniul locativ si in consecinta nu trebuie interpretat conform formularii sale literale;



- legat de necesitatea de plata a dobanzii catre stat aferenta primelor, atata timp cat Inalta Curte a constatat la punctul anterior nelegalitatea repartizarii primelor de stat pentru contracte mai mari de 5 ani fara prezentarea de documente justificative, automat a admis si cererea accesorie a Curtii de Conturi referitoare la plata dobanzilor pentru primele de stat;



- in ceea ce priveste pretinsa imposibilitate ca persoanele in varsta de pana la 18 ani sau peste 65 de ani sa poata beneficia de prima de stat, Inalta Curte a precizat succint ca desi Curtea de Apel in mod corect si legal a retinut ca aceste persoane aveau dreptul sa incheie contracte de economisire creditare si sa primeasca prima de stat, acest lucru nu este suficient sa inlature constatarile Curtii de Conturi.



Cazul nostru ridica probleme serioase din punct de vedere al predictibilitatii hotararii instantei in conditiile in care BCR Banca pentru Locuinte a actionat in concordanta cu legislatia pentru sistemul de economisire-creditare si a preluat cele mai bune practici de la principalele modele din Uniunea Europeana (Germania și Austria), cu atat mai mult cu cat hotararea primei instante a fost favorabila pe majoritatea aspectelor analizate. Problemele ridicate in acest dosar erau permise de legislatia in vigoare la momentul controlului Curtii de Conturi si anterior acestei date, precum si in acord cu legislatia europeana, atat sub aspectul primelor de stat incasate de clienti, cat si cu referire la faptul ca minorii si persoanele in varsta erau eligibile pentru prima de la stat.



Practic, Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie vine nu doar in contradictie cu prevederile legale exprese ale OUG 99/2006 in vigoare la data controlului, dar si confirmarii interpretarii acestora data de Parlamentul Romaniei odata cu adoptarea celor mai recente modificari la acest act normativ prin Legea 164/2018. Acest fapt reliefeaza un caz clar de conflict de natura constitutionala intre Parlamentul Romaniei, ca reprezentant al puterii legislative, si Inalta Curte de Casatie si Justitie, exponent al puterii judiciare si indrituit doar a aplica legea, iar nu a crea norme noi care vin in contradictie cu legislatia aplicabila



Referitor la stadiul virarii primei de la stat si obligatia contractuala stabilita intre BCR BpL si clienti, privind aceasta prima, precizam ca prima de stat ce se acorda in baza depunerilor efectuate in contul contractelor de economisire-creditare este acordata de statul roman, si nu de catre bancile pentru locuinte. Programul privind asigurarea şi plata primei de stat este derulat de ministerul de resort (actualmente MLPDA) în calitate de autoritate de implementare, iar legiuitorul nu a stabilit un termen limită, cu privire la respectarea acestei obligaţii sau modalitatea de virare a primei de stat (plată unică sau plăţi multiple).



Termenul la care prima de stat este virată de la bugetul de stat este reglementat generic la art. 7 alin. (5) din cadrul Capitolului III „Stabilirea, modul de acordare şi restituirea primelor de stat” al Normei metodologice din 10/07/2009, publicată în Monitorul Oficial, Partea I NR. 580 din 20/08/2009 pentru aplicarea prevederilor cap.V din Titlul II partea a II-a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, unde se precizează: „Prima de stat se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei (actual Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei), după expirarea fiecărui an calendaristic în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie.”



Spre informarea clienţilor, faptul ca prima de stat este acordata de statul roman, precum si rolul Bancii in ceea ce priveste aceasta prima, sunt mentionate atat in cadrul prevederilor legale (Norma metodologica din 10/07/2009, pentru aplicarea prevederilor cap. V din Titlul II partea a II-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 99/2006), cat si in documentatia contractuala.



BCR Banca pentru Locuinte şi-a respectat obligaţiile contractuale, în sensul că în baza împuternicirii date de clienti a calculat şi solicitat în numele acestora, la Ministerul de Resort, prima de stat pentru fiecare an calendaristic în care au fost efectuate depuneri in conturile de economii, tinand cont de valoarea sumelor economisite anual si cu respectarea prevederilor legii.



Prin urmare, prima de stat nu este acordata de BCR Banca pentru Locuinte ci de statul roman, iar BCR BpL s-a obligat fata de clienti sa-i inregistreze prima de stat cuvenita, in conturile de economii, numai dupa receptionarea de la Minister. Astfel, nevirarea primelor de stat nu poate fi imputat BCR Banca pentru Locuinte.



Rep: Care este in acest moment stocul de clienti din portofoliul bancii pentru locuinte?

Răspuns: În total, un numar de aproximativ 344.000 clienti BCR Banca pentru Locuinte sunt impactati direct de efectele deciziei Curtii de Conturi din 2015.



Rep:Mai exista vreo cale legala de atac in justitie prin care sentinta Inaltei Curti sa fie intoarsa?



In momentul de fata, BCR Banca pentru Locuinte a introdus doua cai extarordinare de atac, fata de Decizia ICCJ din data de 21.06.2019: Revizuire, respectiv Contestatie in anulare, cu prim termen de judecata stabilit pentru finalul lunii februarie, respectiv finalul lunii martie a.c.