​Mirela Călugăreanu (ANAF): Din martie vom vedea progres în ceea ce privește sistemul electronic al popririlor

„Un proiect în domeniul digitalizării ANAF, care va funcționa în curând, este acel al popririi electronice. După ce a fost adoptat cadrul legal, începând cu luna martie veți vedea un progres din acest punct de vedere. Pentru implementarea acestui sistem de poprire electronică am avut discuții și am colaborat cu instituțiile de credit și ARB pentru ca lucrurile să se întâmple cât mai curând”, a spus ea.Potrivit acesteia, interconectarea caselor de marcat se va întâmpla în acest an și “se fac eforturi ca lucrurile să se întâmple cât mai curând posibil”.Un proiect care se va implementa anul acesta ține implementarea unui sistem operativ de executare silită.