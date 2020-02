Florin Ilie, ING: La noi, evenimente ”grele” cum ar fi căderea Guvernului nu se văd pe bursă sau pe curs pentru ca suntem prea gălăgioși politic dar rareori facem ce spunem

Florin Ilie este un bancher atipic. Acum îți vorbește despre pilda fiului risipitor din Biblie, iar în fraza următoare îți spune despre cum va arăta businessul bancar în următorii ani. Nici nu apuci să îți tragi bine răsuflarea și să asimilezi răspunsurile primite, că Florin revine la capitalism și la codul etic pe care acesta ar trebui să îl promoveze. L-am întrebat și de ce în România căderea Guvernelor nu se vede în derapaje pe curs sau pe Bursă, iar răspunsul lui a fost simplu: ”Pentru că suntem gălăgioși politic, dar rareori facem ce spunem!”.



Florin Ilie a fost pe rând, directorul financiar al diviziei de retail, șeful departamentului piețe de capital, director de strategie al băncii și, ulterior, a coordonat operațiunile de vânzări piețe financiare în cele 9 țări din Europa Centrală și de Est.



F.I.: Fintech-urile sunt, in vasta majoritate, complementare bancilor, nu inlocuitori ai acestora. Cele care actioneaza independent pe piata si nu in parteneriat sau tandem cu bancile sunt exceptia, nu regula.

Bancile confera o siguranta a pastrarii banilor si o inalta conformitate cu miile de reglementari aplicabile domeniului ce nu pot fi replicate de fintech-uri. Fiecare are rolul sau in acest ecosistem. Fintech-urile joaca rolul de poligon de incercari pentru inovatii. Sunt un bun laborator experimental, fiind mult mai putin constranse de reglementari decat bancile (dar, din acest motiv, uneori si mai putin sigure decat bancile). Odata ce aceste inovatii sunt validate (iar cele mai multe esueaza, ca in orice process experimental), veti vedea, de obicei, fie dezvoltandu-se un parteneriat cu o banca, ori fintech-ul respectiv transformandu-se intr-o banca.



ING investeste masiv in tehnologie. La centru, avem un fond de 300 de milioane de euro numai pentru investitii in solutii fintech in afara bancii. Aceste fonduri sunt in plus fata de investitiile in tehnologie – mult mai mari – din interiorul bancii. O tremie din angajatii nostri din Romania lucreaza in IT. Se scriu linii de cod cam cat pentru o banca de la zero la fiecare 2-3 ani, probabil, numai la nivel local; ritmul de dezvoltare si inovare este alert. Suntem un fintech noi insine, din aceasta perspectiva.

Managerii de produse corporate din banci nu tin ochii inchisi. Sunt foarte constienti de ce se intampla. Si facem extrem de multe lucruri noi. Numai ca nu sunt la fel de vizibile precum solutiile de retail, deoarece ne adresam numai companiilor mari. Aceste companii au nevoi complexe, in continua schimbare si necesita un nivel de servicii foarte ridicat, cu solutii mai totdeauna personalizate pe situatia si procesele clientului. Pentru aceasta personalizare, este vitala calitatea personalului. Si avem personal de o calitate extrem de buna – va pot spune asta si in comparatie cu alte tari pe care le-am avut coordonare in ultimii ani.



F.I.: Pentru ca suntem galagiosi politic, dar rareori facem ce spunem. Si de bine, si de rau. Cei experimentati din piata si-au dat seama, in timp, de aceasta realitate locala si nu se mai precipita sa vanda sau sa cumpere in functie de zgomotul politic. De fiecare data, piata asteapta putin, sa inteleaga mai bine ce se intampla si care vor fi efectele in practica. In plus, s-a remarcat ca, indiferent care sunt dezideratele politice declarate de diversii actori, capacitatea administrativa de le pune in practica si apetitul de a lua masuri curajoase sunt mai totdeauna foarte reduse.



Derapajul populist si calitatea redusa a deciziilor publice din ultimii doi-trei ani au fost, intr-adevar, surprinzatoare chiar si pentru cunoscatori. A fost extrem de distructiv. Acum exista o stare mai degraba de expectativa si speranta ca redevenim un jucator cu comportament relativ normal. Probabil ca piata pariaza pe alegeri anticipate si apoi pe o normalizare a politicilor publice, pentru ca ce s-a intamplat pana acum nu este sustenabil. Dar pietele financiare inca nu reflecta aceasta lipsa de sustenabilitate, toti inca spera ca dezechilibrul bugetar se va rezolva, cumva, dupa alegeri. Cum anume, nu este foarte clar.





Dar sa nu ne inselam crezand ca factorul local domina. In realitate, bursa si cursul reflecta, in majoritate, ce se intampla in afara. Am avut pana acum sansa ca politicile monetare din Europa si SUA raman expansioniste, ceea ce ajuta cu bani ieftini pe toata lumea, inclusiv pe noi, indiferent ce facem la nivel local. Dovada anul record de pe bursa, decuplat de ce s-a intamplat cu echilibrele macroeconomice si legislatia economica locala. Daca nu ar fi fost asa, masurile economice de anul trecut ar fi avut un efect mult mai dureros. Pe viitor, o decelerare semnificativa a Europei ne poate afecta major, in urmatorii ani, avand in vedere ca ne-am subrezit rezistenta macroeconomica. Intre timp, avem sansa unei politici sanatoase a bancii centrale si a credibilitatii de care se bucura aceasta in piete.





F.I.: Am lucrat timp de 2 ani, cu pauze, intre 1999 si 2004. Din idealism de tinerete, am lasat domeniul bancar pentru administratia publica. Am intrat acolo printr-un concurs foarte solicitant, la nou-infiintata Academie Diplomatica, sub conducerea lui Andrei Plesu. Vazusem comunismul si traisem durerosii ani ’90. Mi-am dat seama ca, daca nu acceleram aderarea la UE, ramanem in zona gri, precum au ramas Serbia sau Ucraina. Am intrat intr-un departament UE de 12 oameni si in doar 3 luni am ramas doar 3, o perioada am dormit pe o canapea din birou, sa pot acoperi necesarul de lucru, iar salariul era echivalentul a cam 75 de dolari. Din colegii mei de generatie din facultate cred ca am intrat in diplomatie 10-20, dintre cei mai buni si mai idealisti. Stiu doar de 3 care au mai ramas inca in domeniu.

Lectii pozitive. (1) Daca muncesti mult si muncesti bine, administratia te promoveaza, asa imperfecta cum este. Desi eram complet din afara sistemului, am urcat in grad diplomatic rapid, am fost Eurodiplomatul Romaniei in timpul presedintiei spaniole a Consiliului UE si, inainte de a pleca din MAE, fusesem numit director adjunct al Directiei de Politica Externa si Securitate Comuna si consilier al ministrului. (2) In pofida dificultatilor si a politizarii, exista destui oameni buni, integri si performanti care tin tara pe linia de plutire. Un exemplu: am avut onoarea de a lucra, tangential, cu Mihnea Constantinescu. Un om si un profesionist pe care orice tara ar fi fost norocoasa sa il aiba. Cred ca s-a scris si o carte despre el. A murit inca tanar, de curand, Dumnezeu sa-l odihneasca. (3) Am lucrat direct cu guverne din intreg spectrul politic, pentru nivelul de Presedinte, Prim Ministru si Presedinte al Senatului. Cand citesc sau privesc serile inteleg mai bine ce se intampla, fundamental. (4) Te smereste sa intelegi cate interese legitime dar divergente exista in societate si sunt reprezentate in ecosistemul complex al deciziilor publice. Sunt multe capre si multe verze de impacat. Este o haina grea sa conduci o tara si nu ii invidiez pe cei care isi asuma aceasta mare raspundere.





Lectii negative. (1) Suferim mult de lipsa de autoritate (da, de autoritate reala) si de coordonare. In timpul negocierilor de aderare la UE ne-am sabotat singuri multa vreme, fiind incapabili ca administraie sa producem pozitii de negociere clare, scurte, cu prioritati bine alese. Tin minte somatii ale partenerilor de negocieri, exasperati de pozitiile noastre de negociere de 200-300 de pagini. (2) Exista o lipsa acuta de competenta in unele sectoare-cheie, cum al fi cel al infrastructurii, care explica mult mai bine de ce nu avem autostrazi decat coruptia pe care suntem tentati sa o blamam de obicei. Cu coruptia poti lupta, cu lipsa de competenta, nu prea.









Creditele pentru intreprinderile mari se vad, probabil in proportie de cam 45%, la nivelul companiilor-mama din strainatate, datorita prezentei dominante a multinationalelor in economia romaneasca. Vorbim tocmai de sectoarele in care cresterea PIB se reflecta cel mai puternic in Romania la acest moment: consumul. Cu alte cuvinte, activitatea de creditare bancara suplimentara generata de cresterea economica bazata pe consum se vede, in buna masura, la sediile companiilor-mama care domina sectoarele expuse la consum in Romania. Tendinta de centralizare a operatiunilor financiare continua in cadrul grupurilor multinationale, ceea ce va ramane o provocare pentru sistemul nostru bancar si in urmatorii ani.



Investitiile au inghetat in prima partea a anului 2019, datorita masurilor legislative paguboase pentru economie luate in acea perioada. Starea de incertitudine si sentimentul ca statul vede companiile din cele mai performante sectoare economice mai degraba ca pe un inamic decat ca pe un partener a daunat semnificativ. Din fericire, mediul economic este flexibil si cred ca a reusit sa depaseasca, in buna masura, acel moment de blocaj.





Sectoarele strategice ale economiei sunt, in continuare, controlate de stat, care nu este capabil sa investeasca in ritmul necesar. In ultimii 3 ani, am coordonat activitatea departamentelor de piete financiare in 9 tari din ECE – Polonia, Turcia, Rusia, Ungaria si toate celelalte tari din zona. A fost dureros sa constat ca Romania este o exceptie negativa in regiune, investitiile majore in infrastructura si energie fiind relativ anemice.





Lipsa infrastructurii tine pe loc regiuni intregi din tara. Moldova, Oltenia, parti din Baragan, nordul Transilvaniei sunt lasate in continuare de izbeliste ca infrastructura. Inseamna ca, desi acolo s-ar putea investi si dezvolta companii, aducand locurile de munca unde sunt oamenii, ii obligam pe oameni sa se mute acolo unde sunt companiile, adica in strainatate sau in doar cateva centre urbane nationale privilegiate (Bucuresti, Cluj, Iasi, Timisoara si alte doua-trei). Orice guvern vom avea in continuare, daca nu este capabil sa rezolve aceasta problema inainte oricarei alteia, va fi un esec pentru noi ca natiune.

Segmentul de retail a fost subdimensionat pana acum in raport cu economia. Cresterea sa cu ritmuri peste segmentul intreprinderilor este ceva normal. Chiar si in aceste conditii, ramanem o tara cu un nivel de penetrare bancara cam la jumatate fata de normalul european pentru stadiul nostru de dezvoltare. Pe segmentul corporate, noi am crescut peste piata in ultimii ani, insa piata a crescut in ritm relativ lent. Motivele sunt multiple.