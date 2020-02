Problema controalelor pe tichetele cadou/ Șefa ANAF se laudă cu ce a descoperit. Dudaș (MFP): Nu este admisibil să pornesc o acțiune când am dubii cu privire la modul de aplicare a legii

Prima dată a vorbit Mirela Călugăreanu cu privire la acest subiect.„Trebuie să fim extrem de deschiși și foarte sinceri chiar dacă sunt și niște lucuri în activitatea noastră care nu fac bucurie, apropo de darurile grecilor, într-adevăr s-a realizat o evaluare a fenomenului. Numai în ceea ce privește anul financiar 2018 evaluarea a pus în evidență tranzacții de peste un miliard de lei cu tichete cadou. Companiile care au tranzacționat aceste tichete cadou sunt în jur de 30.000 la nivel național. Segmentul cel mai important, unde s-au derulat 70% din aceste sume, îl reprezintă un număr de circa 1.300 de companii”, a spus ea.De asemenea, a reamintit că a început o activitate de documentare la nivelul trimestrului I al anului precedent de către Direcția generală antifraudă care a sesizat și organele de inspecție fiscală în vederea individualizării creanțelor fiscale.„O serie de verificări au fost deja finalizate în trimestrul IV al anului precendent care s-au concretizat în stabilirea, chiar și încasarea, unei sume de circa 100 milioane lei. Ideea este că au fost verificate circa 10% din companiile care fac parte din ținta noastră, din eșantionul selectat, în funcție de cuantum. La cele 1.300 de companii sunt analize de risc în derulare. Evident că vom stabili aceste sume și vom colecta acești bani în mod eșalonat sau, mă rog. Pe acest subiect vă sfătuiesc să vă faceți o analiză profundă a modului în care s-au fiscalizat aceste sume”, a afirmat Mirela Călugăreanu.• Am întâlnit, în practică, fie că ele au fost tratate ca o cheltuială nedeductibilă la calculul impozitului pe profit, fie că au fost impozitate ca impozit pe venit, dar în marea majoritate a cazurilor nu s-au calculat, reținut și virat și contribuțiile sociale aferente.Ea a recomandă firmelor o analiză proprie și să depună declarații rectificative, dacă este cazul.După ce a plecat Mirela Călugăreanu,. El chiar a dat de înțeles că a avut o discuție pe acest subiect cu președintele ANAF.„Nu profit de faptul că nu e doamna președinte (Mirela Călugăreanu n.r.) aici, că i-am spus și în mod direct, ne cunoaștem de prea mulți ani ca să nu ne putem spune lucrurile direct atunci când ceva nu ne place. Și organele de control fiscal, din zona de administrare, atunci când au în plan să demareze o acțiune de o asemenea amploare, care vizează un fenomen, care a apărut în economie pe un segment sau pe altul, este obligatoriu să vină să se pună de acord cu aparatul central, cu specialiștii ANAF și cu cei care au făcut prevederile legale vizate de acele acțiuni. Să se clarifice întru totul modul de aplicare a legii”, a spus el.Asta face parte din pregătirea oricărei acțiuni de control tematic care vizează un anumit sector economic, o anumită prevedere, un anumit fenomen care apare în aplicarea legislației fiscale la un moment dat”.„Rămânând la filosofia tichetului cadou, era foarte limpede cred, pentru noi, că, filosofic, tichetul cadou viza cumpărătorul care să primească un tichet pentru a-i stimula vânzătorului desfacerea unui produs sau a unui serviciu. De aici, legea fiind mai puțin clară, a lăsat posibilitatea să se înțeleagă că ar putea fi și salariatul și un terț, nu neapărat salariatul, care ar avea acest rol. Filosofic, nu ăsta a fost scopul tichetului cadou”, a spus Dudaș.El a mai afirmat că, din păcate, cu acest nou exemplu, constatăm că nu am învățat minte, nu am învățat să fim proactivi, și unii și alții, și să urmărim în aplicare orice prevedere, mai ales prevederile fiscale de natura facilităților.