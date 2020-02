Florin Cîțu: Ceea ce este acum la CEC Bank şi la EximBank sunt sinecuri

Ministrul interimar al Finanțelor, Florin Cîțu, susține că băncile de stat trebuie să fie competitive cu cele private, dar nu doar la salarii, ci și la performanțe.„Sunt salarii de trei ori şi de patru ori mai mari decât al preşedintelui României, ceea ce este inadmisibil. Am auzit şi ideea că trebuie să fie competitivi cu celelalte bănci. Perfect, dar nu doar în salarii. Trebuie şi în performanță, nu doar în salarii. Asta înseamnă că dacă ne uităm unde sunt creditele neperformante, vreau să fie unde este piaţa sau sub media pieţei sau sub piaţă, mai bine decât piaţa. Nu cu două puncte procentuale peste piaţă. Vom prezenta public mai multe situaţii. Vreau să mă uit la return-on-equity, la randament, cât de profitabili sunt. Vreau să fie nu la 9% unde sunt astăzi şi să-mi arate că rămân la 9% în următorii patru ani, asta nu e performanţă. Vreau să fie peste 13%, unde este piaţa", a spus Florin Cîţu, la Realitatea Plus.Ministerul interimar al Finanțelor a precizat că Banca Naţională a României (BNR) vrea ca Guvernul să pună oameni profesionişti în conducerea CEC şi că va face acest lucru.„Banca naţională nu ne pune piedici aici. Banca naţională vrea să punem oameni profesionişti la conducerea CEC Bank, ceea ce voi şi face. Nu vom pune oameni pe prietenii, nu vom face sinecuri. Ceea ce acum este la CEC Bank şi la EximBank sunt sinecuri şi nu mă ascund să spun asta. A început şi veţi vedea că vor fi modificări, mergem mai departe. Am început prin a le cere public celor CEC Bank să devină dealer primar. Asta înseamnă să participe la licitaţiile pe care le face statul român. Nu este normal ca singura bancă de stat care este pe piaţă şi (poate) să achiziţioneze obligaţiuni să nu o facă. Şi mai sunt multe lucruri acolo pe care pot să le facă cei de la CEC Bank", a mai spus ministrul interimar al Finanţelor.