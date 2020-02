Insolvențele în România au scăzut cu 22% în 2019 și se situează la minimul ultimilor 10 ani

Cele mai multe insolvențe s-au înregistrat în sectorul comerțului cu ridicata și distribuție urmat de construcții și comerțul cu amănuntul, arată cel mai recent studiu Coface România, potrivit căruia numărul firmelor insolvente în anul 2019 a fost de 6.384, mai puțin cu 22% față de nivelul înregistrat în anul anterior. Datele indică și o scădere graduală a companiilor insolvente de dimensiuni medii și mari (cele cu venituri peste 0,5 milioane EUR).

Astfel, numărul acestora din urmă s-a situat la 444 pe parcursul anului 2019, sub media de 550 din ultimii trei ani. Această evoluție s-a reflectat și în diminuarea pierderilor financiare care au fost de doar de 4,6 miliarde RON în 2019 la jumătate față de media din ultimii trei ani.

„Mediul de afaceri activ din România s-a confruntat și anul trecut cu o serie de evoluții contradictorii. Pe de o parte, insolvențele s-au situat în 2019 la minimul ultimului deceniu, ceea ce ar putea indica o evoluție pozitivă a mediului de afaceri, mai ales în rândul companiilor medii și mari. Pe de altă parte, faptul că am atins maximul din ultimul deceniu la nivel de întreruperi, în timp ce numărul companiilor SRL nou înmatriculate s-a păstrat relativ constant, ne arată că această dinamică este determinată de un spirit antreprenorial care caută în continuare soluții viabile și solide de dezvoltare. Crearea unui cadru predictibil și sustenabil este esențială pentru păstrarea unui mediu prielnic dezvoltării antreprenoriatului și companiilor din România. În acest sens, Coface se va implica în continuare în creșterea nivelului de înțelegere asupra factorilor esențiali pentru afaceri sănătoase și vom continua să inițiem demersuri în zona de educație antreprenorială, în domeniul nostru de expertiză – managementul riscului de credit”, a declarat Eugen Anicescu, Country Manager, Coface România.





Distribuția sectorială și regională a insolvențelor

Distribuția teritorială a cazurilor de insolvențăîn 2019 nu a suferit modificări semnificative față de situația existentă în anul anterior. Astfel, în ciuda scăderii cu 26%, Bucureștiula rămas pe prima poziție din perspectiva insolvențelor, fiind urmat de regiunile N-V și S. Cele mai mari scăderi ale numărului de companii insolvente au fost înregistrate în zona de N-E (-35%), S-E (-27%) și București (-26%).





Riscurile politice și de mediu - principalele amenințări cu care se vor confrunta companiile în 2020

Sectoare: metalele, puternic afectate, construcțiile, stare favorabilă

În 2020, companiile se vor confrunta în principal cu riscuri non-economice

Analiza Coface relevă și o serie de vulnerabilități care pun presiune pe companiile din România. Astfel, sumele refuzate la plată cu instrumente de debit pe parcursul anului 2019 au fost în valoare totală de 3,2 miliarde RON, în creștere cu 67% față de anul anterior, respectiv 1,9 miliarde RON. Numărul companiilor care și-au întrerupt activitatea în 2019 a crescut aproape de 160.000, fiind maximul din ultimul deceniu. În același timp, numărul companiilor SRL nou înmatriculate anul trecut a rămas relativ constant aproape de 90.000. Cu alte cuvinte, la fiecare companie nou înregistratăanul trecut s-au înregistrat aproape 1,8 companii care și-au întrerupt activitatea, comparativ cu raportul OUT : IN de 1,6 din 2018.Prin comparație cu evoluțiile regionale, companiile active în Romania sunt caracterizate de o vârstă fragedă cu durata medie de viață de doar 10 ani, cel mai puțin din UE. Totodată, numărul companiilor care își întrerup activitatea este constant peste cel al firmelor nou înființate. Nu în ultimul rând, mediul de afaceri local este caracterizat de un grad de concentrare ridicat în rândul marilor firme, primele 1.000 de companii concentrând jumătate din toate veniturile de la nivelul întregului mediu de afaceri, respectiv 500.000 de firme.Cele mai multe insolvențe deschise în anul 2019 au fost înregistrate în sectorul comerțului cu ridicata și distribuție (1.037), urmat de construcții (936) și comerțul cu amănuntul (899). Analizând evoluția cazurilor de insolvență pe rol în ultimii 5 ani, se observă o tendință de consolidare a gradului de concentrare a volumelor în primele 3, respectiv 5 sectoare.Prin comparație cu ceea ce se întâmplă în regiune, companiile active în România sunt caracterizate, printre altele, de o vârstă fragedă. Astfel, 55% dintre companiile active astăzi în România sunt înființate după anul 2010, în timp ce doar 15% au început activitatea înainte de anul 2000. Doar 15% dintre companiile active astăzi sunt în business de peste două decenii, acestea concentrând aproape 40% din venituri, jumătate din active și o treime din angajați.Datele arată că aproape 1.4 milioane de companii și-au întrerupt activitatea după anul 2010, în timp ce totalul firmelor nou înmatriculate este doar la jumătate față de acest nivel. De asemenea, România înregistra la finalul anului 2019 doar 25 de companii la 1.000 de locuitori, de două ori sub media din ECE (Europa Centrală și de Est), precum și de trei ori mai multe insolvențe raportate la numărul de companii.Cu ocazia Conferinței de Risc de Țară care a avut loc recent la Paris, Julien Marcilly, economistul șef Coface a prezentat principalele amenințări la adresa economiei globale în 2020.Acordul comercial SUA-China nu va fi suficient pentru reluarea comerțului internațional.În contextul unui 2019 marcat de o creștere a retoricii protecționiste (peste 1.000 de măsuri puse în aplicare la nivel mondial) și de prima scădere a comerțului global înregistrată în ultimii zece ani, Coface anticipează o creștere a comerțului internațional cu doar 0,8% în 2020. Este puțin probabil ca acordul comercial de armistițiu între Statele Unite și China să restabilească încrederea corporativă sau să sporească semnificativ industria și comerțul mondial, mai ales în condițiile în care doar 23% dintre măsurile protecționiste luate între 2017 și 2019 afectează Statele Unite sau China. Creșterea protecționismului este, așadar, o tendință globală și de durată, la care companiile vor trebui să se adapteze.Creșterea globală, care s-a redus deja cu 0,75 pp anul trecut pe fondul acestor incertitudini comerciale, nu se va îmbunătățiîn 2020, estimarea de creștere fiind de 2,4% (vs 2,5% în 2019). Coface se așteaptă ca insolvențele corporative să crească în 80% dintre țările pentru care sunt emise prognozele anul acesta, inclusiv Statele Unite (+ 3% în 2020), Marea Britanie (+ 3% în 2020, după o creștere cumulată de 17% de la referendumul din iunie 2016), Germania (+ 2%) și Franța (+ 1%). În general, Coface anticipează o creștere de 2% a insolvențelor la nivel mondial, în linie cu evoluțiile din 2019.Incertitudinile legate de mediul protecționist contribuie, de asemenea, la volatilitatea prețurilor mărfurilor, în special în agricultură, metale și petrol. Conform modelelor de prognoză ale Coface, prețul oțelului va continua să scadă în următoarele șase luni, penalizând companiile din sector, mai ales în condițiile în care creșterea din China - care reprezintă jumătate din cererea globală de oțel - se așteaptă să atingă doar la 5,8% în acest an. Prin urmare, evaluarea riscurilor din sectorul metalelor a fost retrogradată în 5 țări, inclusiv în Statele Unite și Italia. Mai mult decât atât, nivelul scăzut al prețurilor petrolului, în ciuda incertitudinilor geopolitice (60 USD pe baril de Brent în medie în 2020, după 64 USD în 2019) va afecta unii producători îndatorați, în special în Statele Unite.Într-o notă pozitivă, sectorul construcțiilor beneficiază de politici monetare extrem de expansioniste: evaluarea acestui sector a fost îmbunătățită în 4 țări (inclusiv Brazilia și Turcia). În total, Coface a retrogradat 22 de sectoare, în timp de 8 sectoare au înregistrat îmbunătățiriîn trimestrul al 4-lea din 2019, reflectând creșterea semnificativă a riscurilor pentru economie.Sfârșitul anului 2019 a adus o creștere a tensiunii sociale în întreaga lume, cu diferite niveluri de intensitate. Această tendință a fost anticipată de indicele de risc politic Coface, publicat la începutul lui 2019 la un nivel ridicat. În 2020, acest indicator prognozează un nivel ridicat de risc social în mai multe țări din Africa, Orientul Mijlociu, Asia Centrală și chiar Rusia.Începând cu 2019, nemulțumirea socială s-a manifestat și în cererile tot mai mari de protecție a mediului. Riscurile de mediu au o gamă largă de efecte asupra creditului corporativ: o frecvență mai mare a riscurilor fizice (dezastre naturale care decurg din schimbările climatice), dar și riscuri de tranziție (reglementări noi și mai stricte, modificări ale standardelor consumatorilor). Pentru acestea din urmă, efectele unor reglementări mai stricte împotriva poluării pentru sectorul auto din India sau în transportul mondial maritimtrebuie monitorizate în acest an. Coface acordă o atenție deosebită analizei acestor două categorii de riscuri pentru mediu.Dezvoltarea economiilor emergente ar trebui să accelereze ușor în acest an (3,9% față de 3,5% în 2019). Cu toate acestea, datoria publică a atins un nivel maxim istoric pentru aceste țări și crește în toate regiunile, cu excepția Europei Centrale și de Est. În America Latină, gradul de îndatorare este mai mare decât nivelul înregistrat la sfârșitul anilor 1990, care a fost o perioadă marcată de crizele economice recurente. În Africa, datoria publică este aproape de nivelul observat în urmă cu aproximativ cincisprezece ani: o perioadă de acoperire a datoriilor de către donatorii internaționali și bilaterali. Pentru companiile din aceste regiuni, aceasta înseamnă că arieratele guvernamentale și a marilor întreprinderi de stat ar putea crește în acest an. Singura veste bună este că structura datoriei suverane a țărilor emergente este, în general, mai favorabilă decât acum douăzeci de ani, deoarece 80% din aceasta este acum exprimată în monedă locală.