Trei lucruri de care e bine să ții cont atunci când vrei să iei un credit pentru casă, recomandate de un vicepreședinte de bancă

Rezumat: Înainte de a aplica pentru un credit ipotecar care ”te ține” 20-25 de ani, ia în calcul următoarele lucruri: încearcă să ai o disciplină financiară înainte de a te expune. Pune deoparte 3 sau 6 luni acei bani care ar reprezenta rata ca și când ai fi obținut creditul și vezi cum te descurci. Apoi, caută să ai întotdeauna o soluție de rezervă în caz că se întâmplă ceva rău în viața ta. A treia recomandare: fii atent la contract și folosește calea digitală cât mai mult pentru că acolo rămâne o urmă a ceea ce faci și discuți în relația cu banca. Recomandările vin de la Dana Dima, vicepreşedinte Executiv Retail şi Private Banking, Membru al Comitetului Executiv.



Simulatorul

Fond de rezervă sau asigurare de șomaj

Al doilea lucru: indiferent de bancă, de produs, de tipul de dobândă noi considerăm că în 10-15 ani se pot întâmpla foarte multe lucruri- atât pozitive dar din păcate și negative. Oamenii ar trebui să se gândească ce ar face dacă s-ar întâmpla un eveniment negativ și dacă au o soluție de rezervă. Asta însemnând fie un cont de economii, fie un bun care ar putea fi indisponibilizat pentru a se asigura de plata pentru următoarelor câteva luni a obligațiilor financiare. Psihologic e ceva extraordinar să știi că orice ți s-ar întâmpla tu ai din ce să îți plătești încă un an rata la credit. Eu aș sugera și o asigurare de șomaj care te salvează câteva luni. Timp în care încerci să îți găsești altceva de lucru sau faci o restructurare a împrumutului. Dar 3-6 luni e un blocaj psihologic iar o astfel de asigurare te ajută să treci prin cele 3-6 luni mai dificile.



Folosește cât mai mult canalele digitale

Înainte de a începe să se expună pe un termen lung la un credit pe care ar trebui să îl susțină 20-25 de ani, ar fi bine să încerce să își creeze o disciplină a vieții financiare. Asta îi rugăm și pe consilierii noștri din agenții să transmită mai departe. Să încerce să convingă clienții să pună deoparte 3 sau 6 luni acei bani care ar reprezenta rata. Ca un fel de simulator, să vadă cum se descurcă. Dacă reușesc, foarte bine. Dacă nu, sugestia mea este să încerce să se disciplineze financiar înainte de a te supune la acel credit.Asta pe partea financiară. Pe partea operațională, observăm că foarte mulți oameni apelează la Broker pentru că își doresc să nu mai vină la bancă să nu mai piardă vremea cu schimbat documente șamd. Cred că oamenii ar trebui să fie conștienți despre documentele lor și contractele pe care le semnează și nu neapărat să le plaseze către terți mai ales din perspectiva responsabilității și a înțelegerii acestora. În același timp înțeleg că nu există timp, că toți suntem ocupați. Noi la BCR avem o aplicație în care poți să îți încarci documentele, poate înțelege de ce are nevoie și pentru ce are nevoie de un anume document. Și mai mult, știe ce își dorește banca sau notarul. Jumătate din cei care aplică pentru Casa Mea aplică prin intermediul aplicației. Acolo vezi și momentul în care un consilier de Click pe documentul urcat în sistem. De multe ori clienții nu citesc în totalitate documentele pe care le semnează sau nu le înțeleg. Cele mai multe dificultăți au apărut în privința dobânzii fixe sau variabile apoi vizavi de posibilitatea de a avea o asigurare sau nu atașată creditului. Poate nici băncile nu au fost întotdeauna foarte clare și/sau consilierii nu erau întotdeauna în momente cel mai propice pentru a oferi explicații și din acest punct de vedere o aplicație rezolvă mult mai ușor lucrurile.Conștiinciozitatea faptului că semnezi un contract pe care trebuie să-l înțelegi nu a avut o foarte mare valoare în România, spre deosebire de țările din Vest. Afară, când primești un contract îl răsucești pe toate părțile, îl citești cu atenție de câteva ori. Abia acum vedem că lumea înțelege că un contract e un document cu responsabilitățile ambelor părți trecute acolo. Știm că uneori limbajul folosit era destul de sofisticat așa că am încercat și încercăm în continuare să-l simplificăm. Am făcut și un mic ghid scris chiar de ziariști într-un limbaj mai popular.