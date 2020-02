Cinteză, BNR: Începând de ieri, verificăm băncile dacă au un plan de reacție la coronavirus/ Noi, la Banca Națională avem deja o echipă care analizează ce trebuie făcut

​”Colegii mei au primit ieri o dispoziție să ia la verificat fiecare bancă din punct de vedere al planului de continuitate al afacerilor (care stabilește scenarii de lucru în cazul apariției unor evenimente neprevăzute-n.red) să vedem dacă au trecut acolo riscul apariției unei pandemii. Unele au, iar altele poate că nu s-au gândit suficient de profund la asta. Noi, la Banca Națională am format deja o echipă care analizează ceea ce ar trebui să facem în eventualitatea apariției unor evenimente de genul acesta (coronavirusul-n.red) și în două trei zile vom avea trase concluziile”, a spus miercuri șeful supravegherii din BNR, Nicolae Cinteză la o conferință organizată de revista Piața Financiară.







”Ieri am discutat cu domnul Oprescu (Sergiu, președintele executiv al Asociației Române a Băncilor- n.n.) despre problema coronavirusului, despre aceste planuri de continuitate a afacerilor. Haideți să ne gândim: Ce se întâmplă dacă Doamne ferește se ajunge la o dezvoltare a problemei care să oblige băncile să închidă ghișeele? Se poate ajunge la situația în care se spune că de mâine timp de două săptămâni nu se mai lucrează cu publicul! Și atunci trebuie găsite soluții dacă nu le aveți deja incluse în planul respectiv. Vor exista neplăceri și probabil că în relațiile cu clienții o să aveți probleme pe partea de numerar sau de rambursări la credite”, a explicat șeful Direcției de Supraveghere din BNR.



”Cred că e momentul ca aceste lucruri să fie bine analizate. Am foarte multe cunoștințe în Italia cu care discut de o săptămână încoace iar acolo lucrurile nu merg bine deloc. Mai devreme sau mai târziu probabil că se vor propaga niște viruși și pe aici. Înainte de a veni încoace am văzut la televizor o femeie luată din mall, în capsula aceea izolată. Asemenea lucruri pot crea panică. De fapt, panica asta a și început să se manifeste. Am fost aseară să îmi cumpăr niște prosoape de bucătărie din acela de hârtie. Toate cele 8 case erau ocupate cu câte 8-10 oameni, unii având și câte două coșuri. Noroc că erau și niște case de marcat din acelea la care să îți scanezi singur produsele. Lucrurile încep să o ia razna și trebuie neapărat să vă gândiți la ceea ce deja trebuia să aveți inclus în Business Continuity Plan”, a mai spus miercuri Nicolae Cinteză.