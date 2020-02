Smedoiu (CFA România): Taxele vor crește, dacă vrem să plătim pensii decente pentru un număr mai mare de pensionari și nu aplicăm soluții

„Dacă alte soluții nu aplicăm acela este singurul răspuns. Trebuie să-i obligăm pe politicieni, prin puterea votului, vocea publică, să se gândească la aceste lucruri și să gândească responsabil”, a spus ea.• Încerc să-i explic chiar și propriei mele mame că noi cu toții ne dorim ca sistemul de pensii să fie unul echitabil, realist, sustenabil, să permită un trai decent pentru toată lumea, dar nu putem să nu vedem dincolo de aceste obiective sociale și altruiste.„Este de datoria noastră să tragem anumite semne de întrebare atunci când vedem că ceva nu este în regulă. Nu vreau să fiu ipocrită, mă pun acum în papucii comunității de business care mereu țipăm când apar anumite măsuri care nu ne plac, dar pe de altă parte nu țipăm în sens invers dacă considerăm că sunt lucruri care nu se întâmplă corect. Adică țipăm că au crescut pensiile, dar ne-a convenit când s-a diminuat TVA-ul la mâncare, spre exemplu, la servicii balneare sau mai știu eu ce”, a afirmat Smedoiu.Tema pensiilor este cu bătaie lungă și nu are niciun fel de soluție simplă, spune ea.„Dacă mă întrebați care este soluția la sistemul de pensii din România sau din Europa nu am o soluție, nu există o soluție imediată. Există un cumul de măsuri, de soluții care trebuie aplicate pe un interval foarte lug de timp. Ecartul politic e de 4 ani și toată lumea gândește din 4 în 4 ani. Este greu să vii cu un plan de măsuri care să se uite în următorii 20 de ani. Ar trebui să existe un pact național în ceea ce privește sistemul pensiilor. Problemele sunt multiple, nu are rost să le mai reiau aici, unele dintre ele au fost deja anticipate că vorbim despre românii care sunt plecați din țară și nu contribuie în sistem contribuții sociale, de procesul de îmbătrânire a populației. Sunt niște factori care afectează toate statele într-o măsură mai mică sau mai mare”, a arătat reprezentanta CFA România.