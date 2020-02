Regimul comunist „construise”, fără să vrea, bule de socializare. Azi trăim în cele făcute de rețelele de socializare

1. Românii își doreau câteva lucruri în sensul fizic, imediat. Voiau hrană de bună calitate și confort, însemnând căldură, o casă mai bună, să poată să meargă cu mașina, combustibil pentru mașină.



2. Un prag mental. Acest prag mental este „vinovat” pentru ce s-a întâmplat în 1989. Ceaușescu a încercat în decembrie să ne cumpere: ne-a mai dat niște bănuți și speranța că la un moment dat o să căpătăm un pic de confort. Planul mental vorbește despre cuvântul care s-a rostit cel mai des la revoluție: libertate. Este un cuvânt care adună tot. Libertatea punctului de vedere, de a călători, de a avea acces la informație și la cultura occidentală, libertatea propriului corp și destin. Sunt multe femei care au murit în regimul comunist pentru că au decis că nu vor în acel moment un copil. Libertatea traseului profesional, de a decide ce vrei să faci cu cariera ta și o libertate pe care nu știu cât de mulți o conștientizează și o apreciază studenții noștri de astăzi, dar ar trebui să o facă. Este îngrozitor să știi că statul decide pentru tine. Trăiam nu doar într-o economie planificată, ci într-un sistem de învățământ planificat. Statul decidea de câți ingineri este nevoie, medici, profesori, biologi și unde anume trebuie să ne ducem. Eram mici soldăței pe o tablă uriașă deformată de mintea unui conducător care o luase razna.



Ea își amintește că și-ar fi dorit, ca studentă, să nu facă armată.



„Regimul a decis că trebuie să fac armată. Odată pe săptămână mă îmbrăcam în niște haine cumplite, care nu erau neapărat numărul meu, căciula rusească mă strângea, ghetele erau rupte în talpă și mă duceam să fac armată”, a precizat Florentina Nițu.



În mediul rural, sistematizarea a însemnat, în primul rând, mai ales pentru satele considerate viabile, urbanizare. Altfel spus, în zona centrală, fie pe locuri libere, fie pe locuri dărâmate, (deci case demolate) a fost construit un bloc, iar toate casele construite după 1974 în zona centrală aveau obligația să aibă etaj. A fost o artificializare a nevoii de locuire, a arhitecturii, ca urmare a acestei legi.

Am perceput cum prin noile practici economice, oportunități economice, se transformă orașele și satele noastre. Avem orașe care forțat au fost obligate să devină mari citadele, mă gândesc la orașele industriale. Mă gândesc în primul rând Hunedoara, toată zona industrială urbană, Valea Jiului, Galați. În momentul acesta lucrurile s-au schimbat. Opțiunile economice, economia liberă, regulile pieței fac ca lucrurile să se schimbe cu un impact, evident, și spațial. Structurile create în perioada respectivă nu mai sunt adaptate nevoilor de astăzi.

Bodan Suditu a vorbit în timpul evenimentului despre Legea sistematizării.„Vă aduceți aminte, în ‘74, apare Legea sistematizării care impune ca niciun metru pătrat de teren agricol să mai fie consumat pentru construcții. Încep orașele să se restrângă, încep demolările. Lumea este foarte critică, orașele se restrâng, satele la fel. Sunt o mulțime de destine frânte, o mulțime de cartiere frumoase, mă gândesc la zona Parlamentului, care au fost distruse. O mulțime de familii care aveau istorii personale sunt mutate în niște cartiere periferice”, a afirmat Suditu.„Paradoxul este că în momentul acesta, după o etapă în care am analizat și am discutat că vrem un alt mod de a construi urbanul, locuința individuală, după 30 de ani economia ne îndeamnă, ca individual, să ne facem o casă cât mai mare. Nu mai e restricția de dinainte, este o semnificație socială”, spune Suditu.El a afirmă că înainte exista aceeași presiune ca lumea să se îndrepte către orașe.„Câteodată, oamenii nu s-au adaptat sau au modificat orașul pentru că nu erau pregătiți. Prea repede au trecut dintr-un loc în altul. În momentul ăsta s-a schimbat starea, dar fluxul a rămas același. În momentul acesta, procesul de recâștigare a practicilor economice din mediul rural înaintează dificil cu diferențe regionale foarte clare”, a mai arătat profesorul.„În momentul acesta, o mare parte a societății se află într-un alt model de gândire în care doar câteva puncte ne mai leagă de trecut. Au trecut 30 de ani, sunt foarte lucruri bune care ni s-au întâmplat. Am avut libertatea de a alege, eu sunt un beneficiar, și cred că dacă vom reuși să dăm mai mult sens economic, constructiv, ordine în societate, o responsabilitate a celor care ne reprezintă, s-ar putea ca acești 30 de ani (de după comunism n.r.) să-i considerăm ca pe o etapă de succes”, conchide Suditu.