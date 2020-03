Statele pregătesc pachete fiscale prin care atenueze impactul coronavirusului asupra economiei. Vezi ce măsuri au anunțat Italia, Germania, Malaezia, Coreea de Sud

​O parte din statele europene au anunțat deja primele măsuri fiscale cu ajutorul cărora să atenueze impactul economic al coronavirusului, în vreme ce alte țări pregătesc stimuli fiscali pe care îi vor anunța în zilele următoare. În Europa, Italia pregătește un pachet legislativ cu stimulente fiscale în valoare de 3,6 miliarde de euro, Germania a anunțat duminică faptul că urmează să ia măsuri similare în această săptămână, fără a le nominaliza deocamdată.







Italia va lansa un pachet legislativ de stimulente fiscale în valoare de 3,6 miliarde de euro

Guvernul italian va adopta săptămâna viitoare un pachet legislativ de stimulente fiscale în valoare de 3,6 miliarde de euro pentru a atenua impactul economic al epidemiei de coronavirus din cea de-a treia economie a Europei, a anunţat duminică Roberto Gualtieri, ministrul italian al economiei, citat de Agerpres. Într-un interviu pentru publicaţia La Repubblica, Gualtieri a spus că măsurile de stimulare reprezintă 0,2% din produsul intern brut (PIB).







Proaspăt anunţatul pachet de stimulente vine după ce vineri a fost anunţat un alt pachet de sprijin în valoare 900 de milioane de euro destinat celor mai lovite regiuni din Italia.

Efectele se simt însă şi în restul ţării. Hotelurile din Italia au raportat deja anularea a până la 90% din rezervări. Turismul generează circa 13% din PIB-ul Italiei.





Germania ar putea anunța în această săptămână stimulul fiscal

Malaiezia: reduceri ale facturilor de curent, scutiri de taxe și bani cash

Primul ministru interimar al Malaeziei, Mahathir Mohamad a anunța un pachet de stimulente financiare în valoare de 6,6 miliarde USD. În acest weekend, Malaezia a înregistrat 23 de noi cazuri confirmate de infecție cu coronavirus. ”Guvernul introduce pachetul de stimulare economică pentru a se asigura că riscurile legate de coronavirus sunt minimizate eficient", a spus el.





"Pentru a atenua impactul, guvernul va aplica o abordare în 3 pași: primul va sprijini cashflowul firmelor afectate, al doilea pas va ajuta persoanele fizice afectate (ghizi turistici s.a.) iar al treilea pas va sprijini cererea turistică", a adăugat el.





Printre măsurile anunțate: hotelurile, agențiile de turism, companiile aeriene, centrele comerciale, centrele de expoziții vor avea o reducere de 15% la facturile lunare de energie electrică timp de șase luni, începând din aprilie.







De asemenea, hotelurile vor fi scutite de taxa locală de 6% din martie până în august, iar cei care lucrează în prima linie a luptei cu coronavirulsului, cum ar fi personalul medical sau alte categorii de salariati vor primi lunar un spor salarial. Guvernul mai acordă turiștilor care vor să meargă în Malaezia vouchere pentru biletele de avion, tren sau chiar pentru a reduce costurile cu cazarea. Asta pe lângă scutirea de impozit în cazul cheltuielile făcute cu turismul intern.





În cazul salariaților din turism, controbuția angajatorilor va fi redusă la 7% (de la 11%)pe perioada aprilie-decembrie.



Guvernul sud- coreean va oferi sprijin financiar firmelor puternic lovite sau temporar închise

Guvernul sud-coreean a decis aloce un buget de 16,7 miliarde dolari în contextul coronavirusului, care va veni cu un plan ce urmează să fie prezentat Adunării Naționale. Bugetul va fi folosit pentru dotările camerelor și ambulanțelor spitalelor, precum și pentru echipamentele de testare.







De asemenea, bugetul va include compensații pentru spitalele care au înregistrat pierderi financiare din cauza măsurilor guvernamentale legate de Covid-19 și subvențiile acordate celor spitalizați sau aflați în carantină.







Tot din bugetul vor fi susținute întreprinderile mici și mijlocii, Guvernul sud- coreean plănuind să ofere sprijin financiar firmelor puternic afectate sau celor care și-au suspendat temporar afacerile ca urmare a coronavirusului.



Japonia amână data de depunere a declarației de venit și adoptă un plan de 2,5 miliarde de dolari

