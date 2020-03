Ritmul anual al comertului cu amanuntul la maximul ultimilor doi ani (raport)

Institutul National de Statistica (INS) a publicat miercuri datele privind evoluția vânzărilor din comerțul cu amănuntul (barometru pentru consumul privat, principala componentă a PIB) pentru prima lună a anului curent, datele confirmând o accelerare a acestui indicator la maximul ultimilor doi ani.





La asta au contribuit climatului pozitiv din piata fortei de munca si din piata creditului (in contextul mix-ului relaxat de politici economice), dar si eliminarii accizei suplimentare la carburanti, arată un raport al Băncii Transilvania publicat imediat după comunicatul INS. Potrivit celor din echipa de cercetare a BT, comertul cu amanuntul a continuat sa evolueze peste potential pentru a cincea luna consecutiv in ianuarie.





”Volumul vanzarilor din comertul cu amanuntul a accelerat de la 0.8% luna/luna in decembrie la 3.5% luna/luna in ianuarie. Se evidentiaza majorarea vanzarilor de carburanti in magazine specializate cu un ritm lunar de 10.2%, evolutie influentata de eliminarea accizei suplimentare de la 1 ianuarie. De asemenea, dinamica lunara a vanzarilor de bunuri alimentare/bauturi/tutun a accelerat de la 1.3% in decembrie la 1.5% in ianuarie, maximul din aprilie. Totodata, ritmul lunar al vanzarilor de marfuri nealimentare a accelerat de la 0.2% in decembrie la 3.6% in ianuarie, cel mai ridicat nivel din ianuarie 2019”, arată raportul citat.





In dinamica an/an comertul cu amanuntul a accelerat de la 9.3% in decembrie la 11.1% in ianuarie, cea mai buna evolutie din ianuarie 2018. Se evidentiaza accelerarea vanzarilor de carburanti in magazine specializate de la 5.1% an/an in decembrie la 11.9% an/an in ianuarie (maximul din luna august). De asemenea, vanzarile de marfuri alimentare/bauturi/tutun au accelerat de la 9.4% an/an in decembrie la 10.6% an/an in ianuarie (cel mai bun ritm din martie 2018). Nu in ultimul rand, vanzarile de produse nealimentare au accelerat la 11.2% an/an in ianuarie (maximul din martie 2019), evolutie sustinuta de majorarea venitului real disponibil al populatiei si climatul pozitiv din piata creditului.





Conform estimarilor econometrice elaborate, volumul vanzarilor din comertul cu amanuntul a evoluat peste ritmul potential pentru a cincea luna la rand in ianuarie.





Pe de alta parte, aceste estimari indica continuarea tendintei de decelerare a componentei structurale a comertului cu amanuntul (spre nivelul minim din toamna 2014), confirmandu-se astfel maturitatea ciclului economic post-criza.





Conform scenariului macroeconomic central BT consumul privat (principala componenta a PIB) ar putea creste cu un ritm mediu anual de 4.8% in perioada 2020-2022, in decelerare comparativ cu dinamica medie din perioada 2015-2019, evolutie determinata de rebalansarea politicii economice interne.