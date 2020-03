Cum va reacționa BNR la impactul coronavirusului? Greu de spus. SUA au tăiat dobânda cheie. Europa e desincronizată. Lucian Croitoru: În acest moment nu s-ar impune tăieri de dobânzi

Rezerva Federală a redus marți cu 50bp dobânda cheie într-o mișcare ce greu putea fi anticipată acum o lună de către economiștii americani, care mizau pe menținerea ei. Iar faptul că decizia a fost luată într-o ședință ne-programată pare să indice o situație de urgență, datorată în principal coronavirusului. Banca Centrală Europeană urmează să aibă ședința de board în 12 martie, apoi FED se întrunește iar pe 17 martie. BNR are programată următoarea întâlnire a membrilor CA pe probleme de politică monetară în 3 aprilie, dar deocamdată nu sunt argumente pentru a se modifica rata dobânzii de politică monetară.





Practic, americanii se tem că închiderea mai multor fabrici din China vor produce un șoc pe partea ofertei, care se va transmite în consumul privat (pe partea cererii, așadar), indicator aflat deja în recul în primul trimestru din acest an. Iar pentru a nu avea surprize neplăcute, au luat măsura reducerii dobânzii cheie.





Ce spune Lucian Croitoru, consilierul lui Mugur Isărescu?







”La noi, situația este diferită”, explică pentru HotNews.ro Lucian Croitoru, consilier al Guvernatorului BNR. ”Chiar dacă am asista la un șoc pe partea cererii, nu e cert gradul în care acesta s-ar transmite și pe partea ofertei. Și, chiar dacă acest lucru s-ar întâmpla, consumul nostru este deja la cote ridicate și practic, am putea vedea o corecție în consum”, spune Croitoru. Precizând că vorbește ca economist, nu în calitate de sfătuitor al Guvernatorului, Croitoru a mai spus că în acest moment nu s-ar impune măsuri similare celor luate de americani. ”Dar, până în aprilie, când are loc ședința Consiliului de Administrație pe probleme de politică monetară, multe se mai pot întâmpla!”, a mai adăugat acesta.







Decizia FED de a reduce rata dobânzii de referință cu 50 puncte bază la 1% (cea mai amplă din 2008), cel mai scazut nivel din vara anului 2017, e explicată și de Andrei Rădulescu, economistul șef al Băncii Transilvania.. ”Pe de alta parte, FED a semnalat continuarea licitatiilor „repo” cel putin pana in luna aprilie si programului de cumparare de certificate de trezorerie cel putin pana in trimestrul II. Aceste decizii vizeaza contracararea riscurilor induse de propagarea epidemiei virusului corona si sustinerea economiei americane in trimestrele urmatoare. Totodata, decizia FED a fost influentata si de perspectivele de persistenta a inflatiei la un nivel inferior tintei in perioada urmatoare. Comitetul de Politica Monetara a semnalat ca este pregatit sa implementeze noi masuri pentru sustinerea economiei americane, in functie de evolutiile epidemiei virusului corona si impactul in sfera economiei reale. Dealtfel, piata financiara incorporeaza o probabilitate ridicata ca FED sa reduca din nou rata de dobanda pana la finalul semestrului I”, explică într-un raport Andrei Rădulescu.





Ce fac celelalte bănci centrale din lume?