Andrei Siminel, NCH: Dacă criza coronavirusului escaladează, o mare parte din angajații Libra Bank vor lucra de acasă. Dacă Bucureștiul va fi în carantină, noi ne menținem operațiunile

Redăm mai jos întrebările HotNews și răspunsurile d-lui Andrei Siminel:

1. În ce măsură sunteți îngrijorați de evoluția situației privitoare la coronavirusul COVID-19?

A.S.: Declarațiile organizațiilor internaționale specializate în domeniu sunt de natură să îngrijoreze. Cum sistemele democratice au o eficiență mai scazută în situații de criză, ne putem aștepta ca Europa să aibă mai multe probleme decât China. Ne ajută însă proximitatea verii și ce am învățat de la China.



2. Aveți un plan privitor la situația în care lucrurile s-ar înrăutăți?

A.S.: Da, lucrăm la planuri multiple pentru a preîntâmpina eventualele evoluții negative. Ca principiu general, încercăm prin tehnologie să suplinim prezența fizică. Luăm legătura cu autoritățile pentru a vedea în ce măsură ne putem armoniza acțiunile. Managementul are întâlniri periodice în care analizează ce trebuie să facem într-o criză majoră. Preferăm să luăm din timp măsuri de protecție, decât să ne trezim în fața unor probleme de nedepășit.



3. Legat de protecția personalului propriu, care sunt măsurile pe care le-ați luat?

A.S.: Deocamdată ne limităm la măsurile de igienă standard în domeniu. Dacă însă situația escaladează, avem în vedere ca o mare parte din personal să lucreze de la domiciliu.



4. Dar legat de clienții băncii s-a luat vreo măsură?

A.S.: Am revenit cu mesaje care îndrumă către activarea serviciilor online pentru a evita deplasarea la bancă.



5. O serie de oficiali europeni (dar nu numai) au vorbit despre un impact consistent al epidemiei asupra creșterii globale precum și al economiilor din zona OECD. Considerați că economia României va suferi de pe urma coronavirusului? Cum?

A.S.: Dacă ipotezele entităților internaționale de profil se confirmă, atunci România va suferi, în primul rând, ca urmare a scăderii economiei globale. În particular turismul, transporturile, activitățile neesențiale vor avea pierderi majore de venituri. Afacerile mici își vor reduce activitatea. Mulți români probabil se vor întoarce în țară, iar ca urmare remittances-ul o să scadă.



6. Care ar putea fi impactul coronavirusului asupra activității băncii Dvs? Vă așteptați la mișcări în jos (sau în sus) ale dobânzilor la credite/depozite?

A.S.: Nu vedem un impact major în acest sens. Din fericire, Libra a investit mult în tehnologie și va putea să își mențină deschise operațiunile, chiar dacă un oraș mare precum Bucureștiul va fi în carantină. Creditele Libra nu sunt în domenii expuse, iar garanțiile sunt serioase. Avem credite în agricultură - ori oamenii trebuie să manânce, în zona profesiilor liberale - ori medici și avocati vor exista întotdeauna - și în zona imobiliare (construcții de apartamente) - ori oamenii au nevoie de locuințe iar garanțiile sunt mari.



7. Credeți că BNR va menține în acest an rata dobânzii de politică monetară?

A.S.: Nu putem estima deciziile BNR.



8. În situația puțin probabilă a declanșării unei epidemii la nivel național, credeți că vă vor fi afectați indicatori ca: rata împrumuturilor neperformante, rata solvabilității, profitul operațional?

A.S.: Nu vom fi afectați. Rata de informatizare ne permite să prelucrăm și să susținem operațiunile mai departe, fără probleme. Domeniile în care am dat credite nu sunt în zona de expunere. Libra are de mulți ani una dintre cele mai scăzute rate de credite neperformante din sistemul bancar. Avem exces de lichiditate. În general, sistemul bancar românesc este extrem de rezistent la crize.



