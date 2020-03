Oficiali Raiffeisen Bank despre reacțiile la coronavirus: Am instalat pentru clienți dezinfectanți în sedii, le recomandăm să evite folosirea bancnotelor. Am anulat bună parte din deplasările de serviciu ale angajaților

Raiffeisen Bank a anulat pentru luna martie deplasările de serviciu ale angajaților în afara țării, limitând de asemenea pe cât posibil și deplasările de serviciu în țară. Salariații băncii care au călătorit în zonele afectate trebuie să trimita un mesaj de informare către Directia de Resurse Umane, ei urmând să lucreze două saptamani de acasă, arată un mesaj transmis la solicitarea HotNews de către oficialii Raiffeisen. HotNews.ro a stat de vorbă cu reprezentanții sistemului bancar pe tema impactului coronavirusului, urmând să publice părerea acestora despre starea economiei, cum îi afectează sau i-ar putea afecta noul virus și ce planuri au.





”Urmărim situația cu atenție și avem deja un set de măsuri de prevenție, comunicate catre angajații din toate sediile”, spun oficialii băncii. ”Câteva exemple: dezinfectarea spatiilor de lucru, a mainilor - am instalat dezinfectat la usile de intrare-, interzicerea calatoriilor de business in zonele afectate, izolarea timp de două saptamani a colegilor care s-au intors din zonele cu cazuri confirmate COVID, activarea echipelor stabilite pentru raspuns la astfel de situatii etc”, afirmă ei în mesajul transmis HotNews.ro

Fiecare sediu a primit solutii dezinfectante, servetele umede, mai ales pentru colegii din caserie și măști

De asemenea, banca are un plan de raspuns la situatii de criza, specific si in caz de pandemie. ”Îl putem activa in orice moment!”, spun reprezentanții Raiffeisen.







Deocamdată, pentru protecția personalului propriu, în sediile bancii se utilizeaza solutii dezinfectante pentru suprafetele de lucru si spatiile comune -birouri, ATM-uri, usi, clante, manerele de la scaune etc- a fost crescuta frecvența cu care se dezinfecteaza suprafetele comune cel mai des folosite (butoane lift, turnicheți, usile de acces). ”Fiecare sediu a primit solutii dezinfectante, servetele umede (mai ales pentru colegii din caserie) si masti, iar la intrarea in sedii au fost instalate aparate cu solutii pentru dezinfectarea mainilor”, mai spun reprezentanții Raiffeisen Bank.



În cazul clienților, le dam posibilitatea de a se dezinfecta pe maini in sediile noastre, le recomandam sa evite, pe cat posibil, folosirea bancnotelor, sa foloseasca instrumente de plata electronice. Avem de asemenea pregatite mesaje pentru informare a clientilor in caz de escaladare a situatiei, mai spun oficialii băncii.







Ionuț Dumitru: Dobanzile nu pot scadea in Romania atata timp cat persista deficitele gemene mari





Chestionați dacă se așteaptă la un impact negativ în România ca urmare a evoluției coronavirusului, reprezentanții băncii spun că nu va fi un impact considerabil. ”Cel putin din ceea ce stim pana in prezent”, precizează aceștia. O usoara incetinire a activitatii economice poate fi inregistrata, in functie de evolutia si raspandirea virusului, mai spun ei.







Din perspectiva politicii monetare, nu se schimba nimic semnificativ in momentul de fata, consideră economistul șef al băncii, Ionuț Dumitru. ”Dobanzile nu pot scadea in Romania atata timp cat persista deficitele gemene mari (deficit bugetar si deficit de cont curent). Perspectiva se poate schimba daca Banca Centrala Europeana si celelalte banci centrale din regiune vor reduce dobanzile. Oricum, politica monetara din Romania are spatiu de manevra (dobanda de politica monetara fiind la 2.5% si rezervele minime obligatorii sunt inca mari) in cazul in care se produce un soc economic negativ puternic. Nu acelasi lucru se poate spune insa de politica fiscala, care a fost prociclica in anii anteriori (ca de altfel aproape intotdeauna in ultimii 15-20 de ani), o eventuala criza/recesiune globala prinzandu-ne din nou vulnerabili la nivel fiscal-bugetar. Romania va avea probabil anul acesta de departe cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeana, fiind practic imposibil sa aplicam un stimul fiscal (crestere de deficit) intr-un scenariu economic advers. Dimpotriva, vom fi probabil fortati sa reducem deficitele bugetare, adica sa ramanem prociclici si sa amplificam prin politica fiscal-bugetara o eventuala recesiune”, detaliază Dumitru.

În opinia economistului-șef al Raiffeisen Bank, chiar dacă legăturile noastre cu China sunt limitate, am putea avea de suferit în mod indirect datorită legăturilor cu Germania, care are un comerț mult mai intens cu China.





”Legaturile noastre comerciale directe cu China sunt relativ limitate, atat in cazul cazul exporturilor (exporturile noastre in China reprezinta circa 1%, din totalul exporturilor de bunuri, China fiind pe pozitia 21 in topul tarilor in care exportam), dar si al importurilor (circa 5.3% din total importuri de bunuri, China fiind pe pozitia 5 in topul tarilor din care importam). Ponderile exporturilor si importurilor noastre catre/din China in total exporturi si importuri de bunuri sunt semnificativ mai mici decat in majoritatea tarilor din Europa Centrala si de Est.





Romania ar putea avea insa mai mult de suferit economic pe filiera indirecta, prin Germania (Germania exporta si importa mult catre si din China, iar Germania este principalul nostru partener comercial, reprezentand circa 23% din total exporturi de bunuri ale Romaniei) si pe filiera directa cu Italia (al doilea partener comercial ca marime in total exporturi ale Romaniei, cu o pondere de circa 11.5% in total exporturi). De asemenea, pot fi implicatii serioase si la nivelul numarului de cazuri de coronavirus din Romania in scenariul in care Italia nu reuseste sa controleze extinderea virusului, in conditiile in care, la nivel de date oficiale, sunt circa 1.2 milioane romani care locuiesc in Italia, de departe cea mai importanta comunitate de imigranti din Italia”, conchide Ionuț Dumitru.