OTP Bank a montat în toate sediile dezinfectant și a limitat deplasările interne și externe. Ne asigurăm clienții de continuitatea activității în cazul unor decizii de forță majoră

În cadrul OTP Bank România, evoluția este urmarită cu atentie, arată un mesaj transmis vineri de oficialii băncii, la solicitarea HotNews.ro. ”Avem soluții și un plan bine structurat în cazul tuturor scenariilor și gradelor de severitate formulate și avansate de colegii de la departamentele HR și Risc. Totodată, vrem să ne asigurăm clienții de continuitatea activității bancare în cazul unor decizii de forță majoră la nivel național, atât prin intermediul serviciilor telefonice, care le vor permite clienților legătura directă cu angajații băncii, cât și prin intermediul serviciilor online”, spun oficialii OTP Bank.







Banca a limitat deplasările de business interne și externe și a recomandat colegilor care au călătorit în zonele afectate de coronavirus să lucreze de acasă.”Legat de protecția personalului băncii, le distribuim colegilor din unitățile teritoriale și din sediul central măști și soluții dezinfectante, mănuși chirurgicale de unică folosință, achiziționate și transmise colegilor din unitățile teritoriale, care lucrează cu numerar, îi informăm constant privind măsurile de prevenție recomandate de specialiștii din domeniu. Am limitat deplasările de business interne și externe, am încurajat comunicarea prin intermediul canalelor electronice disponibile și am recomandat colegilor care au călătorit în zonele afectate de coronavirus să lucreze de acasă, respectând protocolul oficial, transmis de autorități. Clienții băncii vor putea folosi dispozitivele cu dezinfectant, care vor fi puse pe front-desk, în toate unitățile din țară”, au mai transmis reprezentanții OTP Bank. Potrivit acestora, dimensiunea impactului economic, atât la nivel global, cât și local, este dificil de stabilit, în acest moment.