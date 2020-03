Bogdan Neacșu, CEO CEC Bank, despre coronavirus: Suntem pregătiți pentru orice scenariu. Clienții băncii nu vor fi afectați

Oficialii CEC Bank sunt și ei îngrijorați de evoluția coronavirozei ajunse în România și spun că marii clienți cu care lucreaă sunt rezervați. ”Am implementat o procedură clară de igienizare zilnică pentru toate spațiile de lucru, inclusiv în sucursale și agenții și distribuim în toată rețeaua soluții speciale de dezinfectare pentru ca personalul să poată să se igienizeze cât mai des pe mâini”, spune CEO-ul băncii. CEC a demarat o campanie internă de informare a angajaților prin care oferă informații și comunică activ cu privire la normele de igienă pe care trebuie să le respecte, dar și cu privire la pașii pe care trebuie să-i urmeze în cazul în care află de existența unor cazuri de persoane suspecte de îmbolnăvire.





Rep: În ce măsură sunteți îngrijorați de evoluția situației privitoare la coronavirusul COVID-19?





Rep: Dar legat de clienții băncii s-a luat vreo măsură?

Rep: O serie de oficiali europeni (dar nu numai) au vorbit despre un impact consistent al epidemiei asupra creșterii globale precum și al economiilor din zona OECD. Considerați că economia României va suferi de pe urma coronavirusului? Cum?

Această epidemie ne testează în multe feluri. În urmă cu doar două luni acest coronavirus era complet necunoscut, iar acum a ajuns să fie în atenția presei, piețelor financiare și a liderilor politici deopotrivă. Este un test pentru noi toți și ar trebui să-i acordăm toată atenția necesară. Din fericire, în acest moment, România se numără printre statele cel mai puțin afectate de acest virus. Asta nu înseamnă că situația nu poate să escaladeze oricând. De aceea este important să urmăm recomandările specialiștilor și să ne pregătim din timp, inclusiv pentru un scenariu mai sumbru, astfel încât să putem minimiza un eventual impact negativ.Da, avem planuri clare pentru continuitatea activității care acoperă diferite scenarii de criză. Monitorizăm continuu evoluția situației și suntem în contact cu autoritățile relevante pentru a putea decide, dacă va fi cazul, implementarea unor măsuri suplimentare pentru protecția angajaților și clienților noștri.Legat de protecția personalului propriu, care sunt măsurile pe care le-ați luat?Sănătatea clienților și salariaților este o prioritate pentru noi. În acest moment suntem în faza de măsuri de prevenție și protecție. Am implementat o procedură clară de igienizare zilnică pentru toate spațiile de lucru, inclusiv în sucursale și agenții și distribuim în toată rețeaua soluții speciale de dezinfectare pentru ca personalul să poată să se igienizeze cât mai des pe mâini.În același timp, am demarat o campanie internă de informare a angajaților prin care le oferim informații din surse credibile (de la autoritățile din România, de la Organizația Mondială a Sănătății, de la medici și specialiști). Comunicăm activ cu privire la normele de igienă pe care trebuie să le respecte, dar și cu privire la pașii pe care trebuie să-i urmeze în cazul în care află de existența unor cazuri de persoane suspecte de îmbolnăvire.Suntem pregătiți pentru orice scenariu astfel încât clienții băncii să nu fie afectați. Oricare ar fi situația, siguranța deponenților CEC Bank a fost și va fi întotdeauna o prioritate pentru noi.Ne desfășurăm activitatea în condiții absolut normale și încercăm să nu generăm o panică suplimentară prin măsuri premature agresive.Dacă va fi o scădere a economiei globale atunci se va resimți și în România. Nu cred însă că se poate calcula un impact pe termen scurt. E prematur să ne pronunțăm asupra unor estimări în ceea ce privește pierderile suferite.Nu vom fi afectați întrucât domeniile în care am dat credite nu sunt în zona de expunere. Avem un portofoliu orientat cu preponderenţă pe afacerile din agricultură, retail, industrie.Credeți că BNR va menține în acest an rata dobânzii de politică monetară?Sunt rezervați.Nu estimăm evoluții importante pe acești indicatori.