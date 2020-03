Ieftinirea petrolului și un efect statistic de bază au readus inflația în intervalul dorit de Banca Centrală

​Institutul National de Statistica (INS) a comunicat astazi datele cu privire la dinamica prețurilor în februarie și pe primele două luni ale anului curent. Potrivit INS, în dinamică anuală, inflația a coborât de la 3.60% în ianuarie la 3.05% în februarie, nivelul minim din octombrie 2017. E drept, la asta a ajutat și scăderea prețului petrolului, dar un lucru e cert: inflația a intrat în intervalul țintit de Banca Centrală (de 2,5% ± 1 pp), ceea ce ușurează decizia BNR de luna viitoare de a menține probabil nivelul dobânzii cheie. Pe lângă efectul ieftinirii petrolului, un ajutor l-a dat inflației și efectul de bază, mai spun economiștii.







”Ne așteptăm ca BNR să mențină dobânda cheie la 2,50% pe tot parcursul anului 2020”, spun analiștii din cadrul BCR. Potrivit acestora, am mai putea vedea creșteri moderate de prețuri în acest an, inflația putând ajunge la limita superioară a intervalului țintit de Banca Centrală.





E greu de spus cum vor evolua pe viitor prețurile, dar e posibil ca rolul ieftinirii petrolului să își tempereze influența, iar impactul coronavirusului să aibă un efect combinat. Pe de o parte ar putea avea un șoc pe partea cererii (consum mai redus ca intensitate) iar pe de altă parte ar putea afecta oferta (lanțurile de aprovizionare sunt deja afectate).







Pe baza estimărilor noastre, în absența unei reacții a politicii monetare, mai spun economiștii BNR într-un raport destinat investitorilor și publicat imediat după transmiterea de către INS a datelor privind inflația, o scădere cu 10% a prețurilor petrolului ar putea determina o scădere a ratei inflației cu 0,4 pp pe o perioadă de un an.





În termeni lunari, prețurile de consum au crescut cu 0,3% în februarie. Cele mai puternice presiuni inflaționiste au venit dinspre prețurile produselor alimentare, care au crescut cu 0,6% în februarie, din cauza componentei volatile a fructelor și legumelor și a cărnii mai scumpe. Prețurile serviciilor au crescut cu 0,4% , în mare parte din cauza serviciilor legate de apă și canalizare dar și pe fondul unei deprecieri minore a leului în fața euro. Pe de altă parte, produsele nealimentare au înregistrat o scădere a prețurilor de 0,1%, scumpirea țigărilor fiind compensate de ieftinirea combustibililor.



”Statisticile indica continuarea proceselor de decelerare si convergenta spre nivelul tintit de banca centrala, evolutie determinata, in principal, de declinul preturilor la carburanti (pe fondul scaderii cotatiilor internationale la titei si eliminarii accizei suplimentare)”, scriu și economiștii Băncii Transilvania. Preturile la bunuri alimentare (31.32% din cosul de consum) au urcat cu 0.63% luna/luna in februarie, evolutie determinata de majorarea preturilor la legume & conserve . De asemenea, tarifele la servicii (20.31% din cosul de consum) au crescut cu 0.39% luna/luna in februarie, evolutie influentata de continuarea tendintei de depreciere a monedei nationale, explică reprezentanții BT.Pe indicele armonizat UE inflatia a decelerat de la 3.9% an/an in ianuarie la 2.8% an/an in februarie, nivelul minim din decembrie 2017. Pentru moment mentinem previziunile pentru evolutia preturilor de consum (pe indicele armonizat UE) pe termen scurt si mediu: decelerarea dinamicii anuale de la 3.9% in 2019 la 2.9% in 2020, urmata de accelerare la 3.3% in 2021 si temperare la 3.1% in 2022, mai notează economiștii BT.