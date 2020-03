Băncile românești își sprijină clienții cu zâmbetul pe buze. Dar în spatele zâmbetului, tensiunile din sistem sunt uriașe

BCR vine cu o perioadă de grație de trei luni la plata ratelor de credit, cu reducerea ratei la credit pe o perioadă limitată de timp sau extinderea perioadei de derulare a creditului. În cazul IMM-urilor vor fi prelungite facilitățile de creditare pentru capital de lucru care au scadență până la sfârșitul lunii iunie. Mai toate băncile importante au comunicat setul de măsuri destinat sprijinirii clienților. Acum este rândul Băncii Naționale să facă mici modificări ale reglementărilor pentru ca acele credite care au primit înlesniri să nu fie încadrate în categoria celor restante. Vezi în text ce măsuri au luat principalele bănci pentru protecția clienților lor.

Trebuie spus că există discuții la nivelul conducerii BNR și Finanțelor pentru înființarea unui Fond de Intervenție care să dispună de o sumă cuprinsă între 5 și 10 miliarde de lei, Fond care să intervină prin acordarea de garanții IMM-urilor pentru ca acestea să aibă acces la capital de lucru cu dobîndă zero.



Solicitarea înființării unui mecanism capabil să preia din presiunea pusă pe bănci a venit din zona bancară. Băncile dispun de o oarecare flexibilitate în ceea ce privește tratamentul acordat companiilor, dar limitele impuse de regulile BNR sunt destul de strâmte. Pe de altă parte, nici la nivel european Autoritatea de Supraveghere nu a relaxat regulile în acest domeniu, astfel încât băncile se bazează pe discuțiile cu autoritățile bancare naționale. Problema în Europa este că, în ciuda unui pachet solid de măsuri anunțate de Banca Centrală Europeană (BCE), bancherii se tem de un val ridicat de neperformanță din zona companiilor împrumutate.



Bancherii români speră la rândul lor la un tratament mai blând din partea Supravegherii din BNR în cazul în care firmele românești vor traversa această perioadă complicată într-un mod mai dificil.



Oficial, băncile vor să dea senzația că sunt solide și bine capitalizate. fie liniștitoare. Instituțiile bancare caută soluțiile tehnice individuale și legale pentru clienți, privind plata ratelor aferente creditelor aflate în derulare, de la caz la caz, fără a deteriora profiliul de risc al acestora, anunță Asociația Română a Băncilor și Consiliul Patronatelor Bancare din România. Pentru a putea implementa o astfel de măsură în sprijinul clienților care se confruntă cu probleme de lichiditate generate de efectele pandemiei de COVID-19 este necesar ca, în urma analizei făcută cu reglementatorii și auditorii, astfel de măsuri acordate de bănci în condiții excepționale să nu conducă la deteriorarea profilului de risc pentru clienții și expunerile respective, potrivit reglementărilor europene si naționale în ceea privește riscul de credit, arată un comunicat al Asociației Române a Băncilor și Confederației Patronatelor Bancare din România.

În culise, sectorul bancar se manifestă însă cu maximă discreție. „Pentru o perioadă, vom trăi vremuri extrem de incerte. Unele firme vor avea cifră de afaceri zero, mai ales cele din domeniile cele mai afectate. Nu sunt multe firme românești care să reziste mai multe luni fără să le intre bani. De aceea ar fi extrem de binevenit un mecanism la nivel național care să sprijine eforturile noastre.



După un an foarte bun, urmează unul relativ incert. Anul trecut băncile din România au avut un profit de circa 6,4 miliarde de lei, chiar dacă acesta a fost puternic polarizat (un număr redus de bănci au făcut o mare parte a acestui profit).

Presiunile de azi asupra băncilor provin din riscul legislativ (vezi proiectele aflate în dezbaterea parlamentară), din riscul indus de coronavirus, din căderea burselor (și automat și reculul acțiunilor bancare) dar și din lipsa de capitalizare a firmelor din economie. ”Chiar dacă obținem fonduri cu dobândă zero, pe cine să împrumutăm? Avem foarte puține firme eligibile!”, spune un alt bancher.

În Franța de pildă, ministrul de Finanțe Bruno Le Maire a anunțat crearea unui fond de solidaritate, dar este prudent în privința utilizării lui. „Nu vrem ca fondul să le permită unora să scape de responsabilitate”, a declarat Le Maire, adăugând că această ispită este cu atât mai mare cu cât, în ultimii ani, băncile franceze au accelerat acordarea de împrumuturi pe fondul ratelor scăzute de dobândă.

În bănci, situația este deja tensionată. „IMM-urile se folosesc de bani, evident. Au la dispoziție linii de credit sau overdrafturi. O parte dintre clienți ne-au atras deja atenția că veniturile li s-au diminuat și cu 40%. De circa o săptămână restructurăm deja datorii și o facem cu mare viteză", spune un alt bancher din vârful sistemului.



Totul va depinde de durata epidemiei. „Dacă criza durează două luni, este bine. Dar dacă durează șase luni, intri pe un teritoriu necunoscut. Iar asta nu face decât să amplifice volatilitatea și mișcările bruște din piață”, spune un alt bancher.



“Este normal ca oamenii și companiile să se întrebe despre ce urmează, dar sistemul bancar este solid și rezistent pentru a găsi soluții pe termen scurt și pe termen lung. Băncile românești au experiența unei crize prin care au trecut și au învățat lecții valoroase, iar soluțiile le vom găsi împreună. Apelul nostru este la calm și la rațiune pentru că așa vom găsi cele mai bune soluții, eficiente și sustenabile pe termen lung.

Suntem o instituție cu un portofoliu de credite complex și multe categorii de clienți și produse. Avem o experiență extinsă în ceea ce privește măsurile de sprijin a clienților cu credite, pe care o aplicăm din 2010, de când am oferit suport peste 200.000 de clienți.



Indiferent de COVID 19, în funcție de situația individuală, BCR are soluții concrete de reorganizare financiară a relației cu banca:

• extinderea perioadei de derulare a creditului, pentru a diminua suma lunară de plată.

În cazul întreprinderilor mici și mijlocii, în linie cu autoritățile de reglementare, vom prelungi facilitățile de creditare pentru capital de lucru care au scadență până la sfârșitul lunii iunie, astfel încât să le ajutăm să își desfășoare activitatea normal în această perioadă dificilă.

Repetăm apelul la calm și la pregătirea unor soluții sistemice, alături de autoritățile legislative și de reglementare, asociații patronale și asociații de clienți. Vom lucra împreună cu clienții noștri pentru a găsi măsuri adecvate și personalizate pentru fiecare caz în parte, care să asigure o relație normală și în viitor, fără a genera costuri nesustenabile sau alte probleme pentru aceștia.



Este foarte important să gândim pe termen lung soluții pentru întreaga economie românească – în special soluții pentru IMM-uri, pentru siguranța locurilor de muncă, pentru strategii și măsuri concrete de reziliență economică. Aceasta va fi provocarea pe termen lung. Pe termen scurt vom depăși epidemia, pe termen lung va trebui să începem să ne pregătim cu sprijin masiv pentru întreaga economie.”

Utilizatorii nu vor plăti comision lunar de administrare pentru serviciile de bancă la distanță, iar plățile interbancare în RON, precum și plățile SEPA în RON și EUR vor fi gratuite, precizează un comunicat al băncii.

Măsurile sunt luate în contextul eforturilor depuse de întreaga comunitate din România și de către autorități pentru prevenirea infecției cu COVID-19 (coronavirus) și are în vedere limitarea deplasărilor clienților Banca Romanească în sucursale. Această facilitate este acordată tuturor clienților persoane fizice, indiferent de situația lor (nu doar celor aflați în auto-izolare la domiciliu sau în carantină).

Pe fondul crizei epidemiologice cu COVID-19, CEC Bank, instituția financiară cu cea mai lungă tradiție și cea mai extinsă rețea din România, anunță că este pregătită să susțină amânarea pentru 30 de zile a plății ratelor la creditele acordate persoanelor fizice.

Măsura se aplică automat tuturor clienților care nu dispun în conturile deschise la Bancă, la data scadenței, de sumele aferente plății ratelor la credite și limite de credit prin carduri, fără a fi necesare demersuri suplimentare și este valabilă pentru toate creditele: pentru locuințe, pentru consum sau pentru limite de credit prin carduri. În același timp, Banca sfătuiește clienții care au acces la soluții de plăți la distanță (internet banking sau/și mobile banking), să își ramburseze ratele chiar și în această perioadă, având în vedere că la următoarea scadență vor avea o presiune mai mare asupra bugetului, având de rambursat și rata amânată, și rata scadență din luna respectivă.

”În această perioadă, trebuie să dăm dovadă de responsabilitate și solidaritate și fiecare dintre noi poate contribui cu soluții în mod voluntar. Având în vedere contextul actual, am decis să acționăm proactiv pentru a veni în ajutorul clienților CEC Bank care trec printr-o situație dificilă în această perioadă. Astfel, CEC Bank a amânat pentru 30 de zile plata ratelor datorate de clienții persoane fizice, sperând ca astfel să contribuim, prin măsuri de distanțare socială, la reducerea răspândirii virusului. În funcție de cum evoluează situația, vom ajusta măsurile astfel încât să venim în ajutorul clienților noștri”, a declarat Bogdan Neacșu, președinte - director general al CEC Bank.

Astfel, clienții persoane fizice vor putea să-și plătească ratele oricând, în termen de maximum 30 de zile de la scadență. Pentru perioada de amânare de 30 de zile, nu se vor aplica penalități, iar clienții nu vor fi raportați la Biroul de Credit. Durata contractului va rămâne neschimbată, deci nu va fi necesară semnarea unor acte adiționale.

Raiffeisen: Clientii persoane fizice au, majoritatea, posibilitatea de a opta pentru o pauza de pana la 3 luni la plata ratelor





Principalele masuri pe termen scurt pe care le-am luat, urmand sa adaptam tot ceea ce facem in functie de evolutia situatiei:Clientii persoane fizice ai bancii care au credite in derulare au, majoritatea, posibilitatea prevazuta deja in contracte, de a opta pentru o pauza de pana la 3 luni la plata ratelor. In acelasi timp, pentru clientii care nu au o astfel de optiune, dar au dificultati temporare la plata ratelor, vom gasi solutii individualizate. Ambele categorii de clienti sunt rugate sa sune la 0800800555 (de luni pana vineri intre 9.00-20.00).Colegii nostri din zonele de Corporate si IMM discuta cu clientii sa inteleaga care este situatia si sa gasim impreuna solutii pentru sustinerea activitatii acestora, cu prioritate a companiilor din industriile cele mai afectate pe termen scurt. In plus, banca acorda pentru clientii sai, persoane juridice, comision 0 pentru platile la POS-uri, pana la 30 aprilie 2020.Banca va discuta cu partenerii si furnizorii sai pentru a reduce termenele de plata a produselor si serviciilor livrate, tot in ideea de a-i ajuta in aceasta perioada.• Angajatii din Administratia Centrala sau agentii care sunt intr-una dintre categoriile de risc precizate de autoritatile medicale, indiferent daca lucreaza de acasa sau nu lucreaza, nu vor avea venitul afectat;• Programul de lucru al angajatilor a fost decalat;• Materiale sanitare au fost distributie in toate unitatile si cladirile bancii, de asemenea materiale de protectie pentru personalul care lucreaza cu publicul;Monitorizam numarul de persoane din agentii (angajati si clienti) si vom lua masuri astfel incat distanta si numarul de persoane prezente intr-o incapere sa fie reduse.A fost schimbat deocamdata programul in 11 agentii ale bancii pentru ca ele sunt situate in mall-uri sau centre comerciale aglomerate, iar acestea si-au redus activitatea ca masura de preventie.Anumite unitati ale bancii, in orasele si localitatile in care avem mai multe, se pot inchide in anumite circumstante.