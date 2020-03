Financial report: Bursa americană a avut luni cea mai proastă zi de după 1987. Chiar dacă merg să-și cupere o baghetă, francezii au nevoie de autorizație. Interviu cu premierul Conte

Financial Times: Bursa americană a scăzut luni cu 12% în cea mai proastă zi de după 1987 ● Les Echos: Președintele a anunțat două săptămâni de limitare a deplasărilor. Fiecare persoană, chiar dacă merge să-și cumpere o baghetă trebuie să aibă un certificat ● Corriere della Sera: Conte: „Este cea mai riscantă perioadă, vor fi săptămâni grele. Să rămânem uniți” (interviu)





Financial Times: Bursa americană a scăzut luni cu 12% în cea mai proastă zi de după 1987





Indicele S&P 500 al bursei din SUA a scăzut luni cu 12%, la o zi după reducereadobânzii de către Rezerva Federală și după ce SUA alături de alte state impus restricții mai stricte privind activitatea publică.





S&P 500, indicele de referință pentru piața de acțiuni din SUA, a scăzut în ultimele minute de tranzacționare, marcând cea mai mare pierdere într-o singură zi de la prăbușirea din octombrie 1987. Indicele Nasdaq Composite a avut cea mai grea zi de până acum, cu un recul de 12,3%. Indicele Cboe Volatility, „indicatorul fricii” după cum mai e denumit a ajuns și el la un nivel record.





„Fed a aruncat totul în joc. Dacă suntem la capătul acțiunii băncii centrale, înseamnă că de-acum suntem pe cont propriu”, a declarat Seema Shah, strategul principal al Principal Global Investors.







Fed a redus duminică ratele dobânzilor din SUA cu un punct procentual, a repornit programul de relaxare cantitativă și a introdus noi măsuri pentru îmbunătățirea lichidității pieței. Luni, Grupul celor șapte națiuni industrializate a promis să facă „tot ce este necesar” pentru a sprijini economia globală printr-o perioadă de intensificare a turbulențelor.





Cu puțin timp înainte de închiderea pieței, președintele Donald Trump a îndemnat oamenii din SUA să evide deplasările sau adunările în grupuri de 10 sau mai multe persoane. Unele autorități locale americane au mers mai departe: San Francisco le-a spus oamenilor să stea acasă, cu excepția activităților esențiale, iar New Jersey a impus stare de asediu între orele 20:00 și 5:00.





De asemenea, luni, autoritățile din Franța au transmis populației că li se va permite să părăsească locuințele lor doar pentru deplasări esențiale, iar Canada și-a închis granițele pentru majoritatea străinilor.





Joachim Fels, consilier economic global al Pimco, a declarat că piețele sunt îngrijorate de „ceea ce în prezent pare o recesiune inevitabilă” .





Odată cu avansul focarului de coronavirus în Europa, cel mai avansat fiind în Italia, un investitor s-a arătat interesat de obligațiunile guvernamentale italiene. Diferența față de bndurile nemțești- o măsură a riscului de țară - a atins cel mai înalt nivel din iunie anul trecut, ducând în sus randamentul obligațiunilor guvernamentale italiene pe 10 ani cu aproape 38 puncte de bază, până la 2,16%.





„Ideea că Banca Centrală Europeană este limitată în a acționa înseamnă că drumul pe care trebuie mers este cel al stimulului fiscal, iar stimulul fiscal înseamnă mai multe emisiuni de obligațiuni”, a spus Andrew Brenner, șeful departamentului de titluri cu venit fix de la National Alliance Securities





Duminica, Fed a redus ratele dobânzilor din SUA cu un punct procentual, la zero la sută, anunțând măsuri de urgență, inclusiv achiziționarea a 700 miliarde de dolari de titluri ale Trezoreriei SUA și obligațiuni ipotecare.





Pe piețele din Asia-Pacific, indicele S&P / ASX 200 din Australia a scăzut cu 9,7%, în timp ce indicele Hang Seng din Hong Kong a scăzut cu 4%, iar CSI 300 din China a scăzut cu 4,3%.









Les Echos: Macron: Suntem în război. Președintele a anunțat două săptămâni de limitare a deplasărilor





Emmanuel Macron a anunțat o perioadă de limitare a deplasărilor de cel puțin cincisprezece zile, începând de marți de la prânz. Această perioadă ar putea fi prelungită, a spus ministrul de interne. Călătoriile sunt limitate, oamenii având voie să se deplaseze la job, la magazinele alimentare sau pentru a îngriji o persoană vulnerabilă. Amenzile sunt de 38 de euro, apoi de 135 de euro pentru cei care se deplasează în afara cadrului autorizat.





În timp ce Consiliul științific a recomandat măsuri de izolare „italienești”, ministrul de interne a reiterat că „avansul epidemiei de Covid 19 continuă și că foarte multe persoane nu iau în considerare instrucțiunile date. În consecință, el a instaurat, „de mâine la amiază, pentru o perioadă de 15 zile care ar putea fi prelungită, cuvântul de ordine este:„ Stați acasă ”.







Locatarul de la Beauvau a lămurit că acestea sunt „măsuri după modelul italian sau spaniol, fiind cele mai restrictive luate în Europa. Ducem o bătălie!, a spus el.







Ministrul Sănătății Olivier Véran a recomandat luni seara evitarea contactelor sociale la cel mult 5 persoane.

Dar, când a fost intervievat, Christophe Castaner a spus că „multe profesii sunt esențiale pentru viața națiunii, dar că fiecare companie trebuie să își asume responsabilitatea. Nu se intenționează să se interzică tuturor francezilor să meargă la muncă, dar compania și angajatul trebuie să se organizeze astfel încât să fie încurajat lucrul de acasă", a declarat Christophe Castaner.





Alte excepții sunt deplasările scurte în apropierea locuinței, pentru activități fizice sau pentru plimbarea câinelui", a detaliat ministrul.







„Instrucțiunile sunt simple: să stai acasă înseamnă să renunți la excursii de agrement, mese cu prieteni și familii, să faci picnic într-un parc. Este interzis. Este vorba despre salvarea de vieți, inclusiv a ta și a celor dragi ție ”, a avertizat el.

Mai mult, vor exista „verificări ale poliției pe drumurile principale și secundare, pe întreg teritoriul național, și vor fi mobilizați peste 100.000 de polițiști și jandarmi începând din această seară. Fiecare cetîțean va trebui să fie în măsură să își justifice călătoria”. Fiecare persoană, pentru fiecare călătorie, motorizată sau pietonală, chiar dacă merge să-și cumpere o baghetă - pe scurt, pentru orice călătorie -, trebuie să aibă un certificat pentru deplasarea sa, certificat care poate fi descărcat chiar din această noapte de pe site-ul Ministerului de Interne”, a detaliat în continuare Christophe Castaner.







Întrucât fiecare persoană care se deplasează chiar și pentru cumpărături alimentare trebuie să prezinte acest certificat, acesta va fi printat gratuit pentru cei care nu au o imprimantă sau internet.





Inițial este prevăzută o amendă de 38 de euro, apoi de 135 de euro în caz de deplasare neautorizată. „Obiectivul nostru nu este să sancționăme, ci să apelăm la responsabilitatea colectivă, să arătăm că suntem uniți în fața crizei”, a justificat el.







Corriere della Sera: Conte: „Este cea mai riscantă perioadă, vor fi săptămâni grele. Să rămânem uniți”









Reporter: Domnule Prim-Ministru Giuseppe Conte, există o Italie care respectă regulile, cântă de la balcoane și, în proporție de 62%, împărtășește alegerile făcute de Guvern. Și, apoi, există Italia celor șmecheri.





Reporter: Peste 1.800 de morți. Va putea Italia să oprească epidemia sau o mare parte a populației va fi contagiată?





Reporter: În Lombardia lipsesc paturi în spitale și măști, guvernatorul Fontana simte guvernul distant și îl cheamă pe Bertolaso în ajutor. Cum răspundeți la provocare?





Reporter: Până noaptea târziu, miniștrii s-au contrazis cu privire la puterile Protecției Civile. Borrelli a amenințat cu demisia pentru că era „coordonat” de Arcuri?





Reporter: Mortalitatea atât de ridicată a Italiei nu sugerează schimbarea strategiei, poate făcând teste stricte ca în Coreea?





Reporter: Structurile sanitare din sudul Italiei vor rezista sau există riscul de colaps?





Reporter: După blocarea trenurilor de noapte, ar trebui să ne așteptăm la alte închideri, de la farmacii la magazinele alimentare?





Reporter: Mulți industriași și comercianți se tem că nu vor mai redeschide niciodată. Faptul că ați permis libera alegere dintre a rămâne deschise activitățile și oprirea producției nu riscați să declanșați concurență neloială?





Reporter: După părerea lui Salvini nu toți muncitorii sunt în siguranță ...





Reporter: Va urma o perioadă de lacrimi și sânge?





Reporter: Liga îndeamnă Guvernul să urmeze exemplul Germaniei, care a pus la dispoziția mediului de afaceri 550 de miliarde de euro pentru credite.





Reporter: Europa în vremea coronavirusului este cea condusă de Lagarde sau cea condusă de von der Leyen?





Reporter: Ce veți cere celorlalți lideri G7 prin videoconferință, astăzi?





Reporter: Doi membri ai guvernului, Ascani și Sileri, sunt pozitivi la Covid-19. Ce contramăsuri ați luat?





Reporter: Ce efect resimțiți din partea lui Renzi atunci când solicitați țărilor europene să nu facă „greșelile Italiei”?

Giuseppe Conte: Italienii își strigă mândria de la balcoane, arată lumii întregi ce înseamnă să aparții aceleiași „comunități” și să rămâi unit. Mă sună mulți șefi de stat și de guvern, care admiră curajul nostru în adoptarea unor astfel de măsuri restrictive și seriozitatea demnă a cetățenilor de a le respecta. Sunt surprins să văd un fost premier, care a reprezentat Italia în lume, că vorbește de rău guvernul italian în străinătate, la televiziunile și ziarele americane și germane. Dar eu nu comentez. Îi voi lăsa pe italieni să judece.(Rador)

Măsurile din ce în ce mai agresive impuse pentru a preveni răspândirea coronavirusului și impactul lor din ce în ce mai profund, au dus la scăderea prețului acțiunilor, petrolului și al randamentelor obligațiunilor guvernamentale americane. În timp ce investitorii s-au orientat către titlurile Trezoreriei SUA, datoria suverană europeană s-a ieftinit iar randamentele au crescut.În Europa, indicele FTSE 100 din Marea Britanie a înregistrat o scădere de 4,7% , cel mai scăzut nivel din 2011 încoace. Pierderile înregistrate până în prezent au depășit 30% - iar indicele Stoxx Europe 600 a scăzut cu 4,9%.Acțiunile liniilor aeriene au fost cele mai lovite, proprietarul British Airways înregistrând o scădere de 27% în Marea Britanie, în timp ce transportatorul american United Airlines a scăzut cu 15%. Acțiunile băncilor au fost, de asemenea, sub o presiune intensă: Capital One, unul dintre cei importanți emitenți de carduri de credit din SUA, a scăzut cu 24%; Citigrup a scăzut cu 19%.Prețul petrolului a scăzut pe măsură ce pandemia a început să afecteze cererea în Europa și America de Nord. Brent-ul a scăzut cu peste 10 la sută , la puțin sub 30 de dolari pe baril, călcând acest prag pentru prima dată în patru ani.Luni, Banca Japoniei a urmat acțiunile Fed anunțând că își dorește să își dubleze achizițiile la 12 miliarde ¥ (112 miliarde de dolari) pe an. Cu toate acestea, banca centrală a lăsat neschimbată dobânda cheie la -0,1 la sută. Indicele de referință al Japoniei, Topix, a fost scăzut cu 2% după anunț."Rămâneți acasă!" Acesta este cuvântul de ordine spus puternic și clar. După anunțul făcut luni seară de Emmanuel Macron, despre întărirea măsurilor de limitare a călătoriilor și a contactului social, Ministrul de Interne Christophe Castaner a lămurit ce va fi interzis până acum și ce va fi permis în această perioadă de „detenție”. Un cuvânt pe care Emmanuel Macron, în timp ce repeta că „Suntem în război”, nu l-a pronunțat, dar pe care miniștrii l-au folosit.Cu toate acestea, ministrul de interne a mai spus că „activitatea țării nu se poate opri în totalitate. „Anumite excepții pot fi tolerate” , amintind deplasările la serviciu, pentru achiziția de alimente sau pentru asistența persoanelor vulnerabile (de exemplu o rudă dependentă sau copiii aflați în custodie alternativă). Mai devreme, ministrul locuințelor, Julien Denormandie, a spus că pentru a merge la muncă, ar fi nevoie de o autorizație și că vor fi autorizate profesiile „esențiale pentru viața națiunii, din sănătate, industria alimentară etc ... "Premierul italian Giuseppe Conte a declarat într-un interviu că: „Oamenii de știință ne spun că nu am ajuns încă la apogeu. Nu putem lăsa garda jos. Controversele? O nebunie. Renzi vorbește urât despre Guvern în străinătate? Sunt surprins, dar nu comentez”.Trebuie să evităm în toate modurile deplasările care nu sunt absolut necesare. Este momentul să facem sacrificii și alegeri responsabile. De la început am lucrat în spirit de unitate, punând sănătatea pe primul loc, ceea ce cred că explică acel consens de 62%. Ne confruntăm cu o situație de urgență nemaiîntâlnită după război până astăzi. Marea majoritate a italienilor sunt conștienți că regulile sunt necesare pentru a-i proteja pe cei dragi. Sunt mândru să conduc această mare comunitate, care în momentul de maximă dificultate se oprește să cânte imnul național și să trimită aplauze emoționante medicilor și asistentelor care lucrează epuizați pe secții.Dacă vom continua să stăm acasă, evitând contactele riscante, vom fi mai eficienți în oprirea virusului. Oamenii de știință ne spun că încă nu am atins apogeul, acestea sunt săptămânile cele mai riscante și avem nevoie de precauție maximă. Nu putem lăsa garda jos. Este cea mai importantă provocare din ultimele decenii, pentru a o câștiga este nevoie de contribuția responsabilă a 60 de milioane de italieni".: Alimentarea polemicilor nu este sterilă, este o nebunie. Organizația sanitară este în mâinile Regiunilor. Întrucât nu putem și nu dorim să ne schimbăm cadrul constituțional, trebuie să colaborăm cu toţii pentru ca răspunsul sistemului de sănătate să fie cât mai eficient posibil. Nu îl cunosc personal pe Bertolaso, dar consider pozitiv faptul că Regiunea este susținută de o persoană care cunoaște sistemul organizatoric al Protecției Civile. Acest lucru va facilita dialogul cu centrala care operează la Roma, sub conducerea lui Borrelli și a lui Arcuri".Nicio diviziune privind rolul Protecției Civile, care este esențial pentru a coordona sprijinul acordat Regiunilor. Nu-l cunoașteți bine pe Borrelli, el este o persoană cu o mare competență și cu o inimă generoasă. El lucrează deja cu Arcuri într-un mod profitabil, ambii conștienți că sunt chemați să facă față unei provocări de o importanță enormă.Trebuie să așteptăm câteva săptămâni pentru a verifica rezultatele deciziilor noastre, inspirate din indicațiile comitetului tehnico-științific. În rest, nu sunt necesare noi interdicții, acum este important să le respectăm scrupulos pe cele care au fost deja impuse. Activitățile motorii sunt permise, dar mersul la alergat toți împreună este interzis. Primarii au făcut bine că au închis parcurile, iar poliția face bine privind combaterea adunărilor. Din păcate, acest lucru se aplică și bisericilor. Știu că cer mult, dar trebuie să ne pregătim pentru a face față perioadei de vârf a infecției și este bine să stăm toți acasă.: Chiar și cei mai calificați oameni de știință consideră că este dificil să facă predicții prea specifice. Scopul nostru este să stopăm sau cel puțin să încetinim viteza de răspândire a virusului, pentru a avea posibilitatea să gestionăm situația de urgență într-un timp mai mare, distribuind o reacție eficientă pe întreg teritoriul național. Cu siguranță că nu ne mai putem permite erori de comportament. Deplasările celor care, de exemplu, părăsesc orașul Milano la sfârșit de săptămână pentru a ajunge la familia lor sau la reședința lor în sud, trebuie să fie absolut evitate.Serviciile esențiale trebuie să fie garantate. Dacă supermarketurile, farmaciile, spitalele continuă să fie aprovizionate, se datorează faptului că în spatele lor există un lanț industrial care funcționează, cu un mare sentiment de responsabilitate, astfel încât țara să nu se oprească. Italia are un potențial neexplorat, s-a mișcat cu curaj și alte țări, precum Spania și Franța, urmează modelul nostru.Lumea afacerilor este invitată la o provocare foarte grea. Mulți au închis, iar cei care au ținut încă deschise activitățile trebuie să garanteze lucrătorilor un nivel adecvat de protecție. Acest decret nu va fi suficient. Pagubele vor fi grave și răspândite, va fi necesară lansarea unui plan real de „reconstrucție”.Garda Financiară va interveni aspru împotriva comportamentelor speculative față de cei care impun prețuri în afara pieței sau profită pentru a-și crea condiții avantajoase în producerea bunurilor de primă necesitate. După coronavirus nimic nu va mai fi ca înainte. Va trebui să ne așezăm la masă și să reformulăm regulile comerțului și ale pieței libere.Nu este momentul polemicilor, ci al angajamentului și al soluțiilor. Guvernul a dedicat 18 ore pentru a încheia acordul dintre asociațiile comerciale și sindicate pentru a asigura cele mai înalte standarde de siguranță pentru muncitori. Lucrătorii au făcut bine că și-au făcut vocea auzită, sunt la muncă, în prim-plan pentru Italia. Fiecare sacrificiu este un act de dragoste pentru țară, suntem alături de ei.Răspundem cu un pachet de norme care vor permite economiei noastre să suporte costurile impuse de situația de urgență. Suntem gata, dacă este necesar, să luăm din nou măsuri pentru relansarea țării. Vom face tot posibilul pentru ca, chiar și în elaborarea legii bugetare, Italia să își poată reveni datorită investițiilor, reducerilor de taxe, simplificării și inovării. Vom ajuta Italia să se ridice și sunt convins că vom reuși.Garanțiile prevăzute în noul decret de lege activează fluxuri de împrumuturi care, în raport cu PIB-ul, sunt similare cu cele ale Germaniei.Este cea capabilă să facă tot ce este necesar pentru a răspunde unei situații de urgență care nu este italiană, ci europeană. Deja în conferința video de acum câteva zile, președintele von der Leyen a subliniat ideea sa de a folosi toate instrumentele necesare pentru a sprijini Italia. Primele măsuri anunțate de Comisie pentru sprijin medical și economic mi se par eficiente și concrete, precum și înlăturarea obstacolelor în calea liberei circulații pe piața internă a bunurilor sanitare.Este necesară coordonarea europeană a măsurilor economice și sanitare. Este timpul pentru alegeri curajoase și Italia poate oferi o contribuție semnificativă, deoarece este prima țară din Europa care a experimentat o răspândire atât de amplă a virusului.n salut afectuos pentru Pierpaolo și Anna, cu speranța că se vor vindeca în curând împreună cu miile de italieni care au de-a face cu acest virus, astăzi. De câteva zile am respectat distanța de un metru, desfășurăm întâlniri prin videoconferință și preferăm munca inteligentă (smart working) cât mai mult posibil.