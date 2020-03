Financial report: Ce conține pachetul fiscal de 350 miliarde de lire sterline al Marii Britanii. Franța: Când casa arde, nu calculăm câtă apă folosim. Lege neobişnuită în Bulgaria

Financial Times: Ministrul Finanțelor promite un pachet fiscal de 350 miliarde de lire sterline pentru salvarea economiei ● UE luptă împotriva coronavirusului pe toate fronturile ● Les Echos: Ministru francez: „Când casa arde, nu stăm să numărăm câtă apă folosim ca să stingem focul”. Guvernul a pus pe masă un prim pachet de 45 de miliarde de euro din care 35 de miliarde de euro sunt destinați susținerii fluxurilor de cash. Vezi în text ce conține. ● Sega: Lege neobişnuită în Bulgaria - închisoare pentru cei care provoacă panică şi pedepse pentru medici.





Financial Times: Ministrul Finanțelor promite un pachet fiscal de 350 miliarde de lire sterline pentru salvarea economiei

Ministrul Finanțelor, Rishi Sunak, a anunțat un pachet fiscal incluzând garanții de stat în valoare de 330 miliarde de lire sterline, alături de alte 20 de miliarde de lire sterline destinate sprijinirii companiilor afectate de catastrofa economică cauzată de răspândirea rapidă a coronavirusului în Marea Britanie.





Cancelarul britanic a declarat marți că pachetul de salvare a economiei include suspendarea pe un an de la plata ratelor la creditele acordate companiilor, precum și subvenții guvernamentale de până la 25.000 de lire sterline pentru comercianți și pub-uri. El a mai anunțat că băncile au convenit să ofere clienților cu credite ipotecare suspendarea plății ratelor cu până la trei luni.





Domnul Sunak a mai spus că miniștrii Guvernului discută acum despre un potențial pachet de sprijin pentru companiile aeriene și aeroporturi, măsurile urmând să fie anunțate în următoarele zile.





În cadrul unei conferințe de presă alături de premierul Boris Johnson, Sunak a spus că guvernele nu s-au confruntat niciodată cu o provocare economică atât de severă pe timp de pace.





Guvernul va face tot ce este necesar pentru a proteja companiile , a spus el - adăugând că acest lucru va fi făcut „la o scară de neimaginat acum câteva săptămâni”. El a spus că acum nu e vremea măsurilor „ortodoxe”, ci e timpul „să fim îndrăzneți și curajoși”.





Guvernul a fost presat să ia măsuri suplimentare pentru susținerea economiei sale după ce Emmanuel Macron, președintele francez, a promis un plan de până la 300 miliarde EUR pentru a preveni un dezastru în rândul companiilor din Franța.





Domnul Sunak a declarat că guvernul a convenit o nouă facilitate de creditare cu Banca Angliei pentru a sprijini creditarea de către bănci.







Cancelarul a spus că pentru a acoperi impactul pandemiei, companiilor li se va permite accesul la subvenții în numerar de până la 25.000 lire sterline pentru fiecare firmă și în plus, se preconizează că Trezoreria va amâna cu un an introducerea unor controversate reguli fiscale care urmau să intre în vigoare în aprilie și care ar fi afectat zeci de mii de companii și 230.000 de contractanți independenți.







Întreprinderile britanice au salutat pachetul de măsuri al domnului Sunak, dar au avertizat că acestea nu ar putea fi decât primul pas în sprijinirea industriilor aflate în dificultate, cu sute de mii de locuri de muncă în pericol numai în sectoarele aviației, ospitalității și retailului.





Președintele M&S, Archie Norman, a declarat: „În principiu, [pachetul] este ceea ce trebuie făcut, foarte oportun și foarte încurajator. Ar fost inechitabil ca scutirea ratelor să fie valabilă doar pentru companiile mici, nu și la cele mari. ”. Dar Paul McGowan, președintele Hilco, care deține Homebase, a spus că pachetul este „sincer. . . inutil". El a pus sub semnul întrebării eficiența schemei de garanții de stat care necesită timp „în loc de o simplă suspendare a plății de TVA datorat Statului, care ar fi fost sun controlul lor direct și imediat”. Adam Marshall, directorul executiv al Camerelor Comerțului Britanic, a declarat la BBC că firmele au nevoie de sfaturi cu privire la modul în care pot încasa noile subvenții ale statului într-un moment în care „numerarul este rege”.









Adresându-se de la tribuna Camerei Comunelor, John McDonnell, a declarat că autorii pachetului de sprijin „nu apreciază amploarea urgenței sau gravitatea situației”. El a criticat guvernul pentru că nu a inclus „măsuri de protecție a chiriașilor, de prevenire a evacuării și de a permite suspendarea plății chiriilor pentru persoanele care nu ăși mai pot permite acest lucru”.

Drept răspuns, domnul Sunak le-a spus parlamentarilor că măsurile suplimentare pentru a ajuta chiriașii vor fi anunțate „în zilele următoare”.





Alte titluri din FT :





UE luptă împotriva coronavirusului pe toate fronturile

Liderii UE 27 vor parafa cele mai dure restricții de călătorie impuse vreodată în istoria uniunii: suspendarea pentru o perioadă nedeterminată a tuturor deplasărilor în Spațiul Schengen pentru cetățeni din țări care nu sunt membre ale UE. Dispoziția, care va fi valabilă minimum 30 de zile, reprezintă cea mai curajoasă ripostă colectivă a Europei. Ea a fost anunțată în ziua în care diriguitorii UE au încercat să potolească temerile investitorilor și ale cetățenilor legate de această pandemie, ei promițând să facă “tot ce va fi necesar”.





După ce zile în șir statele membre au fost avertizate să nu impună măsuri unilaterale în privința frontierelor, restricția generală impusă în Spațiul Schengen reprezintă o tentativă a Comisiei Europene de a orchestra o anume uniformitate pe continent.









De asemenea, pentru a preveni perturbările de pe piața unică, Bruxelles-ul a cerut guvernelor să asigure libera circulație a mărfurilor în cadrul frontierelor interne. Doar un singur exemplu: luni, după ce, la sfârșitul săptămânii trecute, Varșovia a anunțat că interzice accesul tuturor cetățenilor străini, la frontiera Poloniei cu Lituania s-au creat niște cozi lungi de cel puțin 13 km.





În timp ce liderii UE adoptă măsuri radicale vizând întărirea frontierelor și impunerea unor restricții la nivel național, miniștrii lor de finanțe se arată mai nehotărâți. Luni, în cursul unei teleconferințe care a durat șase ore, miniștrii nu au putut cădea de acord pe tema felului în care ar trebui gestionat fondul de ajutor în valoare de €40 miliarde destinat luptei împotriva coronavirusului.





Întrunirea a luat sfârșit cu promisiunea ca în viitoarele săptămâni, “să se exploreze“ viitorul rol al Mecanismului European de Stabilitate (ESM). Miniștrii nu duc lipsă de idei, având în vedere că economiștii se înghesuie să le sugereze modalități prin care să asigure la nivelul UE o linie de atac centralizată.





Luis Garicano, un economist și parlamentar spaniol, a prezentat un plan vizând o “linie de atac europeană de tip bazooka“ în valoare de €500 miliarde, care ar accelera finanțarea producției din domeniul medical, ar oferi credite sectorului privat și ar asigura o protecție masivă a locurilor de muncă. El susține folosirea ESM ca o modalitate prin care guvernelor să li se asigure credite ieftine în niște condiții mai puțin oneroase.





Dar minștrii de finanțe din Europa nu sunt încă dispuși să apeleze la o asemenea gândire laborioasă. Surse oficiale afirmă că, de teamă să nu sperie piețele, ei nu au îndrăznit să discute serios despre niște metode noi. Vânzarea de luni a acțiunilor din SUA sugerează că investitorii încă mai cred că autoritățile la nivel mondial trebuie să-și grăbească decizile.





Lucas Guttenberg, de la Centrul Jacques Delors din Berlin, e dur în afirmații și spune că eurogrupul (grupul miniștrilor de finanțe din UE, n. red.) “nu se ridică la înălțimea sarcinilor”. “Liderii de azi ar trebui să fie cei care să-și intensifice comunicarea, astfel încât piețelor să li se spună clar că suntem la unison”.(Rador)





Les Echos: Ministru francez: „Când casa arde, nu stăm să numărăm câtă apă folosim ca să stingem focul”





„Când casa arde, nu stăm să numărăm câți litri de apă folosim ca să stingem focul”, spune Gérald Darmanin, ministrul acțiunii și conturilor publice, într-un interviu acordat pentru „Les Echos” în care vorbește despre primele consecințe asupra conturilor publice ale șocului economic cauzată de pandemia coronavirusului.







Astfel, deficitul bugetar va fi de 3,9% din PIB în acest an, față de o estimare inițială de 2,2%. Datoria publică va trece de pragul de 100% din PIB.







Ministrul detaliază costurile și termenii măsurilor de urgență luate pentru a salva economia. Guvernul a pus pe masă un prim pachet de 45 de miliarde de euro din care 35 de miliarde de euro sunt destinați susținerii fluxurilor de cash. ”Nu știm consecințele exacte ale coronavirusului sau cât va dura pentru a le trata. Întrucât adevărata suferință economică ar fi falimentul IMM-urilor și a întreprinderilor foarte mici și contracția ocupării forței de muncă, vom pune mijloacele necesare pentru a susține activitatea întreprinderilor și veniturile familiilor din Franța, indiferent de costuri”, spune ministrul.





”Prezentăm miercuri un proiect de lege care va fi prezentat Parlamentului joi și vineri spre adoptare. În acest text ne revizuim obiectivul de deficit public la 3,9% din PIB. Rata de creștere utilizată va fi de –1%. Desigur, aceste cifre se bazează pe situația actuală și proiecțiile de acum”





”Ceea ce este cert este că nu este momentul să analizăm criteriile de la Maastricht, care asigură ele însele flexibilitate în circumstanțe excepționale. Astăzi, prioritatea este salvarea economiei franceze”







”În primul rând, avem măsuri în numerar pentru care am alocat 35 de miliarde de euro. Principalele taxe directe plătite statului au fost suspendate. Aceasta se referă la 12 miliarde din impozite pe profit, pe lângă un miliard de impozite pe salarii. Am dat instrucțiuni pentru ca anumite credite fiscale puternice să fie rambursate în avans pentru sectorul cultural care se va confrunta cu activitate zero. În general, administrația fiscală va rambursa mai rapid datoriile, în special creditele privind TVA. În plus, își va suspenda auditurile fiscale pe sectoarele afectate.”





În domeniul social efortul este cel mai consistent. Avem planificată amânarea plăților reprezentând mai multe contribuții. Adică 8,5 miliarde pentru taxele datorate pe 15 martie și 13 miliarde din taxarea companiilor mari, taxă scadentă pe 5 aprilie. Partenerii sociali au în vedere și amânarea contribuțiilor complementare de pensionare . La acesta se adaugă fondul de solidaritate pentru întreprinderile foarte mici, de 1 miliard de euro pe lună (finanțat până la 750 de milioane de către stat și până la 250 de milioane de autoritățile locale), apoi de compensațiile privind șomajul parțial pentru care am planificat un efort de 5,5 miliarde de euro pentru următoarele două luni și, în sfârșit, creșterea Ondamului [Obiectivul național pentru cheltuielile de asigurări de sănătate-n.red] , achiziționarea de măști și echipamente pentru personalul medical (2 miliarde de euro). Reăet, discutăm despre o amânare a lor, nu o anulare.







”Angajații cu statut de independent își pot amâna plata impozitelor cu trei luni. Ministrul Economiei și cu mine am cerut marilor companii care gestionează spații comerciale să nu încaseze chiriile și să lase banii companiilor. Aceasta face parte din solidaritatea națională, la fel cum cerem băncilor să acorde împrumuturi și să autorizeze descoperirile de cont. Companiile de asigurări trebuie să contribuie și ele la acest caz de forță majoră. Solidaritatea națională nu se aplică numai statului. Statul depune un efort de 45 de miliarde în trei zile, dar toată lumea trebuie să contribuie pentru ca această criză să fie cât mai scurtă. Iar cel mai bun efort pe care îl putem face în acest moment este ca toată lumea să respecte reglementările de sănătate! Cu cât avem mai puțin contacte directe, cu atât mai puțin se va răspândi boala, cu atât vom împiedica supraîncărcarea personalului nostru medical. Le spun fiecăruia din personalul de îngrijire medicală: fiecare oră suplimentară va fi plătită. Momentan este foarte dificil să faci o estimare precisă. Ceea ce este cert este că Franța are norocul să aibă finanțe publice sănătoase, să poată împrumuta la o rată extrem de mică și să aibă venituri solide la buget. Statul continuă să funcționeze.”







”Este o situație excepțională. Cred că piețele sunt mult mai îngrijorate de deteriorarea activității economice decât puținele procente cu care ar putea urca datoria Franței. Luni am împrumutat bani pe zece ani, la rate de 0% sau aproape. Desigur, au urcat puțin, dar inacțiunea guvernului ar provoca panică, nu acțiunile lui. Franța rămâne un nume important și solid pentru piețe. Când casa este aprinsă, nu numărăm litrii de apă folosiți pentru a stinge focul. Nu vorbesc din poziția de contabil, ci de finanțator al efortului de război. Astăzi, depunem toate eforturile pentru ca lucrătorii să nu nu traverseze și o criză economică sau socială după o criză de sănătate. Misiunea mea de ministru al conturilor publice este să lucrez pentru a asigura finanțarea acestui efort. Și asta fac!”







Bruno Le Maire a indicat că statul nu va ezita să procedeze la naționalizări, dacă este necesar ... Nu excludem într-adevăr. Dar în acest moment nu este cazul. Italia vrea să naționalizeze Alitalia, iar Air France-KLM va avea nevoie de asistență foarte repede, așa cum poate că și Renault ... Vorbim și lucrăm cu toate marile companii, dar în acest moment, nu suntem în situația Italiei.”.





Sega: Lege neobişnuită în Bulgaria - închisoare pentru cei care provoacă panică şi pedepse pentru medici







Timp de cinci ani poate sta în închisoare oricine diseminează informații false despre coronavirus, sancțiuni severe se vor aplica şi pentru medicii care nu ajută în cazuri de epidemie, va exista posibilitatea ca angajatorii să acorde concedii plătite și neplătite angajaţilor şi fără consimțământul celor din urmă. Acest lucru este prevăzut în proiectul de lege depus de deputații partidului de guvernământ de la Sofia, GERB, "privind măsurile în timpul stării de urgență, declarate printr-o decizie din 13 martie 2020 de Adunarea Națională". Astăzi va fi discutată în trei comisii parlamentare - comisiile juridică, de sănătate și socială. Se preconizează că va fi votată în plen, miercuri, în două lecturi.





Parlamentarii GERB răspund la apelul procurorului general al Bulgariei, Ivan Gheşev, de a schimba legislația cu privire la ştirile false prin care se creează panică. Oricine răspândește informații false despre o boală infecțioasă va fi pedepsit cu până la 3 ani de închisoare și o amendă de cel mult 10.000 de leva (5000 de euro). Dacă însă se consideră că urmările negative sunt semnificative, pedeapsa se ridică la 5 ani și amenda la cel mult 50 000 de leva. Problema este că legea nu specifică ce se înţelege prin informații false și acest lucru oferă posibilitatea unor abuzuri, în special în ceea ce privește presa.





Dacă în timpul unei situații de urgență o întreprindere își suspendă temporar activitatea, angajatorii își pot lăsa angajații obligatoriu în concediu anual plătit. Acest lucru se va aplica și lucrătorilor care nu au încă opt luni de vechime în muncă. Dacă salariatul nu mai are concediu plătit, acesta poate fi obligat la concediu neplătit. Angajații pot fi trimiși să lucreze de la distanță, tot fără acordul lor.





Dacă, în stare de urgență, o întreprindere încetează să funcționeze prin ordinul unei autorități publice, lucrătorii au dreptul la o compensație de 50% din remunerația lor brută, dar nu mai puțin de 75% din salariul minim. Aceasta este plătită de angajator.





Sunt interzise vizitele la săli de divertisment și de jocuri, discoteci, baruri, restaurante, unități de fast-food, cafenele, patiserii și centre comerciale mari, cu excepția oficiilor bancare și de asigurări, magazinelor alimentare și farmaciilor. Restaurantelor și unităților fast-food le sunt permise livrări la o adresă în conformitate cu cerințele sanitare și de igienă. Activitățile comerciale care nu sunt menționate continuă să funcționeze ca până acum, respectând strict cerințele sanitare și de igienă;





Este interzisă organizarea de evenimente în masă, inclusiv sportive, culturale și distractive și științifice (cinematografe, teatre, concerte, muzee, conferințe, centre sportive și SPA, săli de sport și altele);





Sunt interzise vizitele la închisori și în spațiile de detenție, precum și scoaterea deţinuţilor în locurile de muncă din afara închisorilor;





Impunerea de popriri pe conturile bancare, salariile și pensiile persoanelor fizice, precum și efectuarea stocurilor de bunuri mobile și imobile vor fi oprite.





Se fac modificări legate de ajutoarele financiare neramabursabile acordate de autorități către fondurile de la ESIF - Fondul structural şi de investiții europene.





Perioada de valabilitate a cărților de identitate și a permiselor de conducere, care expiră până la 31 octombrie, se prelungește cu șase luni. Acestea vor fi valabile însă doar pe teritoriul Bulgariei.(Rador)





