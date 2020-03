Două măsuri pentru stimularea companiilor, propuse de o instituție de stat

​DOCUMENT

Cele două propuneri, conform lui Păun:

Perioadă de grație: între 2-6 luni.





Plafoanele de creditate vizate de minister au fost undeva la 10 miliarde lei. Vom rula programul prin 2-4 bănci, precum CEC Bank, Banca Transilvania. Și BCR am înțeles că ar vrea să se implice. Deschidem această facilitate către IMM-uri în perioada asta.









Care ar fi cea mai proastă decizie, în concepția oficialului FNGCIMM

(click)Pe marginea documentului menționat mai sus, HotNews.ro a discutat cu Cristian Păun, profesor ASE, consilier onorific al premierului Ludovic Orban și, mai nou, președinte al Consiliului de Administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), instituție care a înaintat propunerile.Noi am luat în considerare ca 90% din suma respectivă să fie acoperită de garanție și doar 10% să fie acoperită prin intermediul băncii de garanții personale ale celui creditat. Asta e pentru capitalul de lucru, adică să ai să-ți plătești salariile, să nu plătești dobândă.Programul va intra, teroretic, pe ajutor de stat sau de minimis. Se vor acorda vreme de 6 luni aceste facilități dacă sunt pe ajutor de stat. Dacă sunt pe minimis se pot acorda mai multă vreme.Valoarea finanțării garantate va fi de 500.000 lei pentru microîntreprinderi și un milion lei pentru întreprinderi cu mai mult de 10 angajați.Noi ne-am gândit că în perioada asta se fac și investiții. Vrem să lansăm o linie de credit pentru investiții. Va fi pe 10 ani, în valoare de 10 milioane lei, fără dobândă, fără garanții.Perioada de grație va fi de maxim un an.“Nu poți să subvenționezi ca ei (firmele/antreprenorii n.r.) să nu facă nimic. Asta e, din punctul meu de vedere, cea mai proastă decizie: să dai din bugetul statului bani ca firmele să stea în conservare. Într-un fel sau altul ele trebuie să producă, pentru că astfel ajungem la hiperinflație”, spune Păun.• Măsurile noastre care merg către economie trebuie să meargă nediscreționar, adică să nu fie date unora și altora nu. Trebuie date către acele sectoare care continuă să producă și mai ales pentru sectoarele vitale pentru perioada asta. Mă refer la industria alimentară, la industria conectată la servicii medicale, tot ce înseamnă medicamente, biocide, mănuși chirurgicale, echipamente, astfel încât doctorii să nu fie puși în luptă fără resurse.“Trebuie să fim atenți și la partea cu ajutor de stat. Să nu distrugem concurența și mecanismele de piață foarte mult și să nu provocă foarte multe probleme nici băncilor, pentru că și ele până la urmă au produse bancare de creditare. În momentul în care vii cu astfel de produse, practic anulezi ce au ele deja. Va pune un pic de presiune pe bănci, ca toate produsele lor de creditare să se ajusteze la treaba asta. Atunci tot ce înseamnă produse de creditare în perioada asta, cu capital de lucru, chiar și pentru investiții, vor trebui date și de bănci cu zero sau foarte aproape de zero, comisioane de garantare zero pentru a susține economia. Într-un fel pune o presiune pe zona bancară pentru ca o perioadă de timp și ele să contribuie cu resurse la susținerea economiei”, a mai arătat președintele CA al FNGCIMM.