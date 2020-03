BRD amână plata a cel mult 3 rate în cazul persoanelor fizice și a companiilor mici, prelungind de asemenea cu 3 luni liniile de credit care expiră în această perioadă

Pentru clienții persoane fizice ale căror venituri sunt afectate temporar de efectele pandemiei de Covid-19, BRD are pregătite proceduri de amânare la plată pentru 1-3 rate, în concordanță cu nevoile lor. Pentru micro-companii (cu cifra de afaceri sub 1 mil. Euro) și clienții Persoane Fizice Autorizate afectați de efectele pandemiei de Covid-19, BRD prelungește cu 3 luni facilitățile de credit pe termen scurt care expiră în următoarele 3 luni și amână ratele împrumuturilor pe termen mediu și lung, pentru o perioadă de până la 3 luni, arată banca într-un comunicat transmis miercuri.





“Ca parte a efortului împotriva efectelor negative ale pandemiei de COVID-19, BRD Groupe Société Générale continuă acțiunile de sprijinire a clienților săi prin noi facilități adresate atât clienților persoane fizice, cât și micro-companiilor. Am construit împreună cu clienții noștri până acum și vom fi alături de ei și mai departe. Le oferim acum clienților care se confruntă cu dificultăți, soluții pentru a reduce efortul de rambursare. Vom depăși acest moment împreună”, a declarat Radu Topliceanu, Directorul General Adjunct al BRD Groupe Société Générale, responsabil pentru activitatea Retail.







• Pentru clienții persoane fizice ale căror venituri sunt afectate temporar de efectele pandemiei de Covid-19, banca are pregătite proceduri de amânare la plată pentru 1-3 rate, în concordanță cu nevoile lor. De asemenea, a fost creată o adresă de mail dedicată clienților care au nevoie să beneficieze de astfel de măsuri. Aceștia sunt rugați să scrie la: impreuna@brd.ro sau să contacteze banca online, în secțiunea special creată pe www.brd.ro.• Și pentru micro-companiile (companii cu cifra de afaceri sub 1 milion de Euro) și clienții Persoane Fizice Autorizate care sunt afectați temporar de efectele pandemiei de Covid-19, BRD a pregătit măsuri de sprijin care susțin continuarea fără întreruperi a activității, aplicate la cerere, în funcție de situația individuală a acestora:◦ Prelungirea cu 3 luni a facilităților de credit pe termen scurt care expiră în următoarele 3 luni◦ Amânarea ratelor împrumuturilor pe termen mediu și lung, pentru o perioadă de până la 3 luniClienții micro-companii și Persoane Fizice Autorizate sunt rugați să îi contacteze în acest scop, prin e-mail sau telefon, pe responsabilii lor de clientelă.De asemenea, pentru a evita drumurile în agenții si pentru a gestiona mai bine bugetul in această perioadă dificilă, BRD oferă noi facilități posesorilor de carduri de credit:• Amână cu 30 de zile termenul de plată pentru extrasele emise în perioada 24 martie – 23 aprilie 2020. Amânarea se face atât pentru plata ratei, în cazul cardurilor de credit care au această opțiune, cât și pentru suma minimă obligatorie. Clienții pot rambursa suma în acest interval de 30 de zile dacă își doresc și dacă situația financiară le permite, sau pot aștepta extrasul următor când se va actualiza obligația de plată a acelei luni.• Extinde cu 30 de zile perioada de grație pentru plata noilor cumpărături. Astfel, toate achizițiile făcute cu plata integrală, fără rate, după data de 24 martie vor beneficia de dobânda zero în perioada de grație extinsă.• Pentru cardurile de credit cu plata în rate, extinde numărul ratelor fără dobândă de la 6 la 18. Extinderea se aplică pentru toate cumpărăturile făcute la comercianții (magazine fizice sau online) de oriunde din lume, din 24 martie până pe 31 mai 2020. Clienții pot alege opțiunea de rate extinse chiar în momentul plății sau, ulterior, printr-un simplu SMS. Astfel își pot planifica mai eficient bugetul și eșalona cheltuielile pe o perioadă mai lungă.BRD le recomandă clienților să folosească în această perioadă canalele alternative pentru a evita aglomerările în interiorul agențiilor băncii. Între 16 martie și 16 iunie 2020, banca oferă gratuit operațiunile realizate prin platformele de online banking MyBRD Net și MyBRD Mobile.