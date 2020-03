Măsurile economice adoptate de Guvern, responsabile, în linie cu ce putem. La rambursarea TVA cred că sunt restanțe mai mari (Gabriel Biriș)

Gabriel Biris, specialist in fiscalitate

Știu pe cineva care construiește o clinică privată. Are problema asta cu rambursările de TVA. Practic, tu plătești constructorului cu TVA și ar trebui în fiecare lună să primești înapoi TVA-ul. De vreo 8 luni nu a mai primit nimic. Tu trebuie să plătești furnizorului. Băncile poate asigură și ele o linie de creditare, dar cât să fie limita asta? Atunci începe să îți intre apa în gură. Ajută în special continuarea proiectelor de investiții.

„Mi se par responsabile (măsurile n.r.) și intensitatea lor nu e mare, dar e în linie cu ce putem, a declarat specialistul în fiscalitate.Una dintre măsurile anunțate de Orban a fost asigurarea rambursării TVA până în limita sumei de 9 miliarde, pentru a asigura fluxuri de capital, injectii de capital către companii.Referitor la acest lucru,a spus: „Are mai multe restanțe, cred. Cred că are mai mult de 9 miliarde. Probabil le vor lua în ordinea vechimii. E clar că nu e vorba doar de sumă curentă. Măsura asta este foarte bună în special pentru cei care au investiții în curs”.O altă măsură anunțată de Orban: șomaj tehnic plătit de stat, respectiv 75% din salariul brut, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut.Aici e vorba de două categorii:1. Cea care a fost afectată direct: hoteluri, restaurante, cafenele, instituții de spectacol. Acestea vor putea beneficia de măsură.2. Cea care a fost afectată indirect prin măsurile restrictive. Acești angajatori vor trebui să depună o declarație care să ateste că le-a scăzut cifra de afaceri cu 25%.Gabriel Biriș susține că măsura este generoasă.„Dacă îți scad veniturile cu 25%, în general, cam trebuie să trimiți oamenii în șomaj tehnic. Nu pe toți, dar o parte da”, a arătat specialistul în fiscalitate.Altă măsură este, de asemenea, considerată bună, anume credit pentru investiții și capital de lucru cu dobândă subvenționată și garanție de 80-90%, după caz.Premierul a anunțat că la rectificarea bugetară se dorește asigurarea creșterii bugetului alocat pentru decontarea concediilor medicale. „De la preluarea guvernării am găsit o situație în care decontările care au fost plătite de angajatori înregistrau întârzieri de până la 1 an. Ne-am propus să alocăm sumele de bani pentru plata concediilor medicale”, a afirmat Orban.Potrivit lui Gabriel Biriș, și asta e o măsură foarte bună pentru că ăia sunt banii companiilor.„Guvernul Orban mi se pare foarte responsabil în ultima vreme, de când a venit. Nu a făcut nimic aiurea, având în vedere presiunea pusă pe ei”, a explicat specialistul în fiscalitate.