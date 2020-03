Măsuri economice bune, dar una anunțată, privind prorogarea unui termen al declarațiilor, transmisă de Ministerul Finanțelor, se pare nu va mai fi

Atât Florin Cîțu cât și Ministerul Finanțelor au anunțat că ANAF a pregătit o serie de măsuri, printre care menționau că: „se amână termenul de depunere a declarațiilor fiscale de la 25 martie 2020, până la data de 25 aprilie 2020”.





Comunicatul de pe site-ul MFP:



Bugetul și ruda mea nechibzuita

Legea pensiilor... e clar, nu va fi o creștere de 40%. În funcție de cum decurge criza, să vedem dacă va fi vreo creștere anul ăsta. Sănătatea e oricum mult mai importantă decât banii.





Se pare că până la urmă nu se va mai întâmpla acest lucru.Motivul ar fi, conform discuțiilor avute cu diverși oficiali, existența în Decretul președintelui a articolului 12. Acela spune: „Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul COVID-19, certificate de situație de urgență în baza documentelor justificative”.Astfel, cei cu care am discutat spun că ar fi nevoie ca declarațiile fiscale să fie date la timp la ANAF. Asta pentru că firmele vor cere certificat de situație de urgență, dar ulterior vor trebui să facă verificări în baza unor date.Unii experți în fiscalitate spun că nu ar fi nevoie de acele declarații, pentru că depunerea cererii este însoțită oricum de documente.Statul și bugetul seamănă cu ruda aia pe care o avem mulți dintre noi. În ultimii ani a consumat întreg salariul, nu a pus nimic deoparte, ba chiar a folosit un card de credit și a cumpărat lucruri de care nu a avut nevoie, crescând datoria către bancă. Știți pe ce consuma banii? Fără să exagerez, chiar așa a fost: haine pe care nu le-a purtat, nici măcar o dată pentru că a considerat că nu îi plac de fapt, niște echipamente electrice pe care nu le-a folosit decât o dată, acum unele stau în debara, iar altele sub un birou, mâncare multă, iar ce s-a stricat a aruncat la gunoi. Aproape tot a fost luat pe cardul de credit. Acum e prinsă cu datorii mari.Și statul a făcut la fel, în ultimii ani. A mărit exagerat zona de salarii pentru funcționarii publici. În zone precum sănătate și educație chiar a fost de salutat, dar în rest poate era nevoie de o majorare mai mică. Tot statul a scăzut taxe, lucruri despre care am tot scris de-a lungul timpului. De asemenea, tot statul a dat la anumite primării „bani de investiții” care nu s-au realizat. Măcar dacă începeau spitalele regionale. De la an la an s-au împrumutat din ce în ce mai mulți bani. Acum a venit criza asta. Cum zicea și Gabriel Biriș recent: „Ne-a prins cu chiloții în vine”.Vorbim zilele astea de șomaj tehnic suportat de stat. Sunt unii bugetari care, poate, ar trebui să intre în șomaj tehnic, luând în considerare că au salarii mari și nu prestează nimic zilele astea. Ar fi un lucru bun pentru a conserva bugetul în favoarea sănătății. Ar fi nevoie. La vremuri grele este nevoie de astfel de măsuri.Să fim sănătoși!