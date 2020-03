Opinie Francois Bloch, BRD: Trebuie să demonstrăm responsabilitate și solidaritate, curaj și încredere. Va fi nevoie de multă energie și de resurse pentru a reconstrui

1. Am eliminat toate costurile la operațiunile prin online banking pentru următoarele trei luni.

2. Ieri am anunțat o serie de măsuri privind creditarea clienților persoane fizice și a micro-întreprinderilor. Am decis să prelungim cu trei luni facilitățile de credit care expiră în următoarele trei luni, și monitorizăm permanent situația astfel încât să putem acționa, la nevoie, și cu alte astfel de măsuri.

3. Am hotărât, la nivelul BRD, să donăm 1,7 milioane de lei Asociației pentru Relații Comunitare și rețelei naționale de Fundații Comunitare pentru a asigura spitalelor echipamente de protecție medicală, teste Covid-19, dezinfectanți și aparatură medicală.

4. De asemenea, pentru sectorul cultural independent asigurăm 300.000 de lei, și împreună cu Fundația9, susținem această zonă lovită de suspendarea tuturor evenimentelor. Fundația9 va oferi în următoarele luni granturi pentru producții culturale și un spațiu virtual în care se pot organiza activități cultural – artistice, pentru a rămâne în legătură cu publicul.

Suntem într-un moment în care trebuie să demonstrăm responsabilitate și solidaritate, dar și curaj și încredere. Va fi nevoie de multă energie și de resurse pentru a reconstrui, pentru a gândi din nou planuri de viitor. Azi am, în primul rând, un gând pentru toți oamenii care au fost atinși de acest virus, și cărora le doresc însănătoșire grabnică, dar și pentru cei apropiați lor și pentru cadrele medicale care fac eforturi uriașe în această perioadă și care sunt eroii noștri.Cu toții simțim efectele acestei situații excepționale, care ne-a schimbat viețile personale și profesionale. De aceea insist, și o spun tuturor, și colegilor mei, și clienților, și comunității noastre : trebuie să avem în minte și să aplicăm măsurile pe care autoritățile ni le recomandă, începând cu cele mai simple, dar poate cele mai eficace - de igienă și de distanțare socială - pentru a reuși să învingem această epidemie.Într-o perioadă cu atat de multe semne de întrebare, prioritatea noastră ca bancheri este responsabilitatea: față de clienți, față de angajați, față de societate. Ca bancă sistemică, suntem o structură financiară de importanță critică pentru România, și înțelegem să ne asumăm acest rol ca atare.Sistemul bancar din România, alături de celelalte infrastructuri critice, este azi în prima linie, pentru ca, împreună cu Guvernul țării și Banca Națională a României, să susțină economia și acele inițiative de care societatea românească are nevoie azi.Același mesaj de solidaritate îl transmite și CEO-ul Societe Generale, Frederic Oudea : ”Grupul Societe Generale este hotărât să ajute și să susțină clienții săi de pretutindeni; suntem alături de BRD pentru a pune umărul să fie depășite actualele încercări prin care trec clienții noștri din România.”În BRD, am luat măsuri pentru colegii noștri. Printre altele, am reorganizat modul de lucru, am separat unele echipe pentru a gestiona posibilul risc de contaminare, am stabilit orare flexibile de lucru. Suntem responsabili pentru siguranța și echilibrul oamenilor din BRD. Le mulțumesc pentru atitudinea extraordinară în aceste momente și pentru mobilizarea lor în sprijinul clienților. Sunt foarte mândru de ei !Tot în sensul protecției personalului din bancă, am agreat împreună cu Federația Sindicatelor din Asigurări și Bănci un set de măsuri privind protecția personalului, prevenția și continuitatea activității, care sunt puse în practică la nivelul băncii si care vor fi suplimentate de cate ori va fi nevoie.În continuare, vreau să îi asigur pe toți clienții BRD, fie ei studenți, tineri, familii la început de drum, liber-profesioniști, pensionari, antreprenori, micro-întreprinderi, IMM-uri sau corporații, că suntem și vom rămâne aproape de ei. In acest sens am luat deja 4 masuri de susținere :Așa cum comunicam încă de săptămâna trecută, alături de ceilalți reprezentanți ai comunității bancare, reiterăm apelul la folosirea mijloacelor alternative disponibile atât pentru realizarea operațiunilor financiar-bancare, cât și pentru a-i contacta pe angajații băncii. Recomandarea noastră, care are în vedere măsurile de igienă recomandate de autoritățile sanitare, este să se evite utilizarea numerarului, și de aceea încurajăm plata cu cardul contactless.Nu ne oprim aici și vom continua să avem și alte inițiative de sprijin pentru clienții noștri și comunitate.Pentru toți cei care traversează o perioadă dificilă, mesajul nostru este: continuați să lucrați la planurile voastre, continuați să visați la viitorul vostru! Suntem aici unii pentru alții, să avem curaj și încredere!