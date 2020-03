Teodorescu, First Bank: Putem depăși fară probleme un trimestru economic mai slab. Mizăm pe o revenire spre sfârșit de an. Dobânzile băncii vor urma dobânzile de referință ale BNR

Mădălina Teodorescu, care are 25 de ani de banking în spate, mai spune că la nivelul băncii s-au format două echipe de Task Force care se întâlnesc zilnic pentru a analiza evoluția pandemiei, impactul ei social și economic. ”O echipă dedicată continuității operaționale și una dedicată identificării de soluții pentru toți clienții care întâmpină dificultăți în această perioadă. Din ele fac parte specialiști în HR, securitatea muncii, rețea, comunicare, logistică, business, operațiuni și risk. Fiecare are un leadership clar și competențe de decizie pentru a putea decide în timp real. Top Managementul este și el direct implicat în aceste decizii”, mai arată bancherul.







Ea privește cu ”preocupare și responsabilitate” evoluția și efectele epidemiei atât la nivel mondial, cât și în țara noastră. ”Facem un apel la calm, spirit civic și optimism către toată lumea, pentru că stă și în puterea noastră să trecem cu bine de această încercare. Să nu uitam că marile crize nasc și oportunități și pentru a trece cu bine e nevoie de implicare și solidaritate, de un plan de acțiune comun, și mai important, în paralel, să punem deja bazele pentru ceea ce va fi de construit, sau de reconstruit post criză”, mai spune Teodorescu.





Preferăm să ne uităm la scenariul pozitiv: cel în care, printr-un efort comun, vom depăși sănătoși și cu bine acest episod. Și sperăm că trecerea lui va fi însoțită de un val de entuziasm care să influențeze pozitiv economia românească, spune într-o discuție cu HotNews.ro Mădălina Teodorescu, vicepreședintele First Bank. ”În ceea ce ne privește, putem depăși fară probleme un trimestru mai slab din punct de vedere economic, în cazul în care acest lucru se va întâmpla. În acest scenariu, mizăm pe o revenire spre sfârșit de an”, mai spune Teodorescu.First Bank a început să se ia măsuri de protecție chiar înainte ca virusul să intre în România. ”Prima noastră preocupare a fost echipa noastră și clienții noștri. O serie de măsuri de prevenție și informare au fost luate încă dinainte de confirmarea primului caz de coronavirus pe teritoriul României. Împreună cu partenerii noștri din sistemul de sănătate privat, care asigură și serviciile de sănătate pe care First Bank le-a contractat pentru angajații săi, am făcut informări interne constante cu privire la modul în care COVID-19 poate fi prevenit prin măsuri de igienă zilnică. În sediul central am instalat dispensere cu substanțe dezinfectante speciale, la care au acces atât angajații, cât și clienții băncii. Pentru colegii din sucursale și cei care manipulează documente, au fost distribuite mănuși de protecție și au fost achiziționate suplimentar produse speciale de dezinfectare. Fiecare sucursală are alocat un buget lunar pentru achiziția continuă de materiale dezinfectante. Mai mult decât atât, încă dinainte de declanșarea epidemiei în Romania, preventiv, colegii care au călătorit în spatii afectate de COVID19 au fost rugați să rămână în siguranța locuințelor proprii timp de 14 zile. Este o măsură pe care o menținem, cu atât mai mult cu cât numărul infectărilor a crescut în ultimele zile. Am introdus programul de lucru flexibil, angajații care au copii pot lucra de acasă, iar 50% dintre angajații noștri pot lucra de la distanță, astfel încât să minimizăm riscul îmbolnăvirilor”, explică Mădălina Teodorescu.Cât despre clienții băncii, vicepreședintele First Bank le transmite că banca are în vedere soluții personalizate pentru fiecare client care ne semnalează dificultăți generate de pandemia COVID-19 și deja am aprobat soluții pentru clienți din industria HORECA. ”Din fericire, tehnologia și digitalizarea ne permit să facem operațiuni bancare la distanță așa că dacă nu este strict necesar, evitați deplasările la sucursală”, mai spune Mădălina Teodorescu.Ea încurajează clienții să utilizeze soluțiile de banking la distanță, care acoperă întreaga arie de servicii și produse bancare de care au nevoie. Serviciul de internet și mobile banking vă ajută să plătiți din siguranța casei ratele la credite;să plătiți taxele și impozitele locale (prin secțiunea integrată ghișeul.ro) evitând aglomerația, să transferați sau primiți bani de la prieteni sau rude, să constituiți depozite sau să faceți plăți pentru a vă acoperi cardurile de credit, mai spune Teodorescu.De asemenea, banca dispune și de o platformă video- VideoBank- pentru cei care vor un credit, un card de cumpărături sau un pachet de cont curent. ”Veți fi întâmpinați și ghidați către cele mai bune soluții bancare la fel că într-o sucursală, însă cu mai multă siguranță pentru sănătatea dumneavoastră și a colegilor noștri din rețeaua de unități. Dacă totuși este inevitabilă vizita dumneavoasta în una dintre sucursalele noastre, vă rugăm să păstrați distanta de 1,5m de cea mai apropiată persoană și să vă retrageți într-o zonă mai puțin aglomerată daca păstrarea distanței recomadate nu este posibilă”. Este o rugăminte pe care o vom adresa individual fiecărui client, însă credem că acum este momentul că împreună să comunicăm cu mai multă putere, pe mai multe voci”, mai spune vicepreședintele First Bank.Legat de impactul economic al COVID 19, Teodorescu spune că este greu în momentul de față să facem estimări,, dar un impact va exista cu siguranță. ”O abordare echilibrată a proceselor operaționale ar putea crea oportunități pentru producția internă. Daca statul reușește să vină cu măsuri economice stimulatorii și agenții economici pun la punct un plan de continuitate a afacerii sustenabil șicoerent chiar și prin reducerea capacității, dar cu menținerea constantă a acesteia, consider că economia românească ar putea evita pierderile”, consideră Teodorescu. .Vicepreședintele First Bank mai spune că dobânzile băncii vor urma dobânzile de referință ale BNR.