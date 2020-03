van Groningen, Raiffeisen Bank: Avem deja 10.000 de cereri procesate și rezolvate până astăzi. Imediat ce au întâmpinat probleme, clienții au sunat în call-center să amâne plata pentru o lună, două sau trei

Avem deja 10.000 de cereri procesate si rezolvate pana astazi. Vin in continuare oamenii prin intermediul call-centerului, spune CEO-ul Raiffeisen Bank, Steven van Groningen, într-o discuție cu HotNews.ro. Banca oferea încă din 2010 posibilitatea amânării ratelor cu până la 3 luni. Practic, spune van Groningen, clientii nostri au putut, imediat ce au intampinat probleme, sa dea un telefon in call-center sa amane plata ratelor pentru o luna, doua sau trei. Seful Raiffeisen Bank România spune că fata de criza precedenta, din 2008, mediul de afaceri e mai bine organizat, mai pregatit si mai constient ca e nevoie de un efort comun.







Un cuvant si pentru colegii din toate bancile din Romania: ma bucur sa vad ca toti se straduiesc in acelasi sens: sa protejeze angajatii, sa ajute clientii, sa gaseasca solutii rapide, sa pastreze nivelul serviciilor, sa lucreze si cu autoritatile. Ramanem in competitie din punct de vedere comercial, dar la nivel profesional si uman simt nevoia sa felicit toate bancile pentru un efort extraordinar si mobilizare rapida.







Avem solutii pentru majoritatea situatiilor care au aparut pana acum





Am incredere in efortul urias la nivel mondial al oamenilor de stiinta pentru a gasi vaccinuri si tratamente potrivite.





In privinta numerarului, nu exista motive de ingrijorare, alimentam ca de obicei, ritmul a crescut moderat, dar nu in mod deosebit









Sunt mai optimist decat in 2009





Avem deja 10.000 de cereri procesate si rezolvate pana astazi. Vin in continuare oamenii catre noi prin call-center. Trebuie spus ca majoritatea clientilor nostri persoane fizice cu credite au deja, din 2010 incoace, optiunea de amanare la plata a ratelor de la 1 la 3 luni – o prevedere contractuala pe care am introdus-o dupa perioada de criza din 2008-2009. Adica avem azi la indemana un instrument care ne permite un ajutor rapid fara multa birocratie. Practic clientii nostri au putut, imediat ce au intampinat probleme, sa dea un telefon in call-center sa amane plata ratelor pentru o luna, doua sau trei. E important si ca nu e nevoie de vreo semnatura sau act aditional, vizita in agentie sau cost suplimentar. Telefonul in call-center e necesar pentru ca este o convorbire inregistrata si in felul acesta vointa exprimata de client este valabila si din punct de vedere legal. Evident ca in aceasta perioada am extins accesul si altor categorii de clienti, care nu aveau aceasta optiune in contract. Oamenii trebuie sa aiba incredere ca avem solutii pentru orice client care va avea nevoie. In dialogul comunitatii bancare cu autoritatile analizam si necesitatea de a modifica si cadrul de reglementare pentru creditele din programul guvernamental “Prima Casa”, unde pentru moment nu exista posibilitatea amanarii la plata a ratelor decat in contextul procesului de restructurare, care poate dura destul de mult, fiind aici mai multe parti implicate, nu doar banca si clientul. Este responsabilitatea noastra ca bancheri in acelasi timp sa sfatuim clientii sa-si analizeze nevoile in mod rational, sa nu ia decizii financiare pripite si sa nu se supra-indatoreze in aceasta perioada – inca o lectie invatata din 2008.Pentru IMM am venit cu solutii adaptate si rapide, colegii din Raiffeisen Leasing la fel. Pentru IMM-uri puteam acorda amanare de rate de capital pe 3 luni sau pentru liniile de credit care expira in perioada urmatoare, prelungiri de 3-12 luni. Colegii mei contacteaza in mod activ si clientii companii sa intelegem cu ce ii putem ajuta; aici lucrurile sunt destul de diverse, nu exista o solutie buna pentru toti si, cum am spus, prioritare sunt sectoarele care sufera cel mai mult acum. Ce trebuie sa faca clientii companii? Sa discute cat de repede cu banca pentru a avea o imagine concreta a situatiei lor, pe canalele obisnuite - pentru companii de regula este un relationship manager. Sunt convins ca de data aceasta pentru companii este o lectie invatata dupa 2008, ca au responsabilitati fata de propriii angajati, fata de furnizori si clienti si fata de creditori. Este inca un punct important ridicat de comunitatea bancara catre reglementatori, necesitatea de a modifica cerintele prudentiale in asa fel incat sa putem sustine clientii rapid; din acest punct de vedere, semnalele de la reglementator, am vazut deja ieri, sunt foarte bune.Din primul moment am luat masuri sa protejam oamenii nostri si clientii. Ne-am adaptat situatiei. Am inchis unele agentii mici sau din zone foarte aglomerate, am restans programul, in asa fel incat sa avem deschise unitati, sa avem personal de schimb in orice moment si sa pastram la un nivel rezonabil serviciile si produsele pe care le oferim clientilor. Tehnologia ne ajuta mult, mai ales in administratia centrala, unde o parte dintre colegi pot lucra de acasa, alte echipe le-am relocat in cladiri diferite. Ne adaptam in fiecare zi la conditiile prezente, ne conformam reglementarilor si masurilor luate de autoritati, protejand oamenii si clientii, continuand sa oferim serviciile si produsele noastre.Cred ca nu este om sau companie care sa nu-si fi modificat radical viata de zi cu zi, in efortul comun si fara precedent de a limita in primul rand raspandirea epidemiei. Pe termen scurt, aceasta a fost preocuparea noastra. Cu alte cuvinte, protejarea angajatilor si clientilor si mentinerea continuitatii, atat din punctul de vedere al infrastructurii si sistemelor, cat si al oamenilor. Pentru asa ceva avem pregatite planuri de continuitate a afacerilor si le-am pus in aplicare. Sigur ca suntem pregatiti sa luam si alte masuri, in functie de evolutia situatiei, iar prioritatile raman aceleasi: oamenii si serviciile.Pe termen scurt, eforturile se concentreaza pe solutii pentru problemele de termen scurt, semnalate atat de angajati, cat si de clienti. In principiu, avem solutii pentru majoritatea situatiilor care au aparut pana acum. Prioritatea este ca platile si operatiunile sa se faca pe canale electronice. Avem deja un procent majoritar de clienti care le utilizeaza, dar intensificam comunicarea si cu cei care le au, dar le-au folosit mai putin pana acum.Asa cum am spus, avem unitati deschise peste tot in tara la dispozitia clientilor. Ele sper ca vor ramane deschise pana cand vom reveni la o situatie de normalitate. Intre timp acceleram modificarea tuturor fluxurilor care presupun si o interactiune cu agentia - aici sper sa avem si sprijinul autoritatilor, pentru ca unele dintre aceste operatiuni care necesita prezenta fizica sunt cerute de legislatia in vigoare. Mediul de afaceri si comunitatea bancara au deja liste de propuneri in acest sens pentru autoritati, astfel incat sa putem accelera digitalizarea. Cred ca aici economia si societatea au un moment de oportunitate.In privinta numerarului, nu exista motive de ingrijorare, alimentam ca de obicei, ritmul a crescut moderat, dar nu in mod deosebit. Sigur ca interventiile tehnice la bancomate sau multifunctionale pot fi facute poate mai putin rapid, dar avem o prioritate sa fie cat mai multe functionale si alimentate.Pe termen scurt ati vazut deja toate eforturile pe care bancile le fac pentru clientii microintreprinderi, in cazul nostru, daca vorbim despre clienti cu credite, amanari la plata ratelor de capital si prelungiri ale liniilor de credite care erau scadente in aceasta perioada. In segmentul acesta de microintreprinderi insa din ce vad, majoritatea nu au credite, nu e neaparat cea mai mare problema. Sunt si companii foarte, foarte diferite, in functie de domeniu, de segmentul carora li se adreseaza. Cei cu componenta putenica de online in modelul de business pot sa nu aiba probleme aproape deloc. Cei care sunt furnizori ai unor companii mai mari sper sa-si poata incasa facturile si/sau sa-si reorienteze productia. Si toti pot beneficia de masurile guvernamentale, fie ca sunt fiscal-bugetare sau din domeniul muncii. Nu cred ca e o solutie unitara pentru micro-intreprinderi dar, in acelasi timp, cred ca aici si redresarea poate fi cea mai rapida.Pe termen mediu, suntem preocupati de perspectivele economice care, iata, s-au inrautatit brusc. Lucram intens impreuna cu patronatul bancar si patronatele din celelalte industrii si in dialog cu federatiile sindicale sa facem propuneri concrete autoritatilor, in primul rand Guvernului si BNR, pentru a diminua efectele negative si a scurta perioada de suferinta a economiei. Stim ca sunt sectoare intregi care sufera diminuari drastice ale activitatii economice si nu din cauza ca ar fi facut greseli in administrarea afacerilor lor, ci pentru ca este necesara distantarea fizica pentru a opri sau incetini cat mai mult raspandirea virusului. Prin urmare cred ca trebuie sa contribuim toti la efortul de a sustine economia si revenirea prosperitatii. In acelasi timp, trebuie sa fim de acord cu niste prioritati, nu toate sectoarele economice sufera azi si nu in egala masura.Cunosc bine mediul de afaceri romanesc si pot sa spun ca, fata de criza precedenta, din 2008, suntem mai bine organizati, mai pregatiti si mai constienti ca e nevoie de un efort comun. Cred ca este clar pentru toata lumea ca obiectivul numarul 1 trebuie sa fie conservarea valorii economice create si respectiv locurile de munca, prin alocarea resurselor acolo unde au cel mai mare efect pozitiv. Din acest punct de vedere, sunt mai optimist decat in 2009.