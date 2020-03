Bloch, BRD: Peste 15.000 de clienți ne-au solicitat activarea măsurilor de sprijin

Așa cum știți, oferim sprijin clienților care au nevoie și ne cer acest lucru. Am pus la dispoziția lor o secțiune specială pe site-ul BRD, avem echipe care gestioneaza cu prioritate aceste solicitari, iar până în acest moment, peste 15.000 clienți au solicitat activarea acestor măsuri. Clienții IMM au alocați Relationship Manageri, sunt în comunicare cu aceștia și există deja o relație de încredere reciprocă, așa că pot apela direct la ei în cazul în care întâmpină dificultăți în această perioadă pentru a discuta posibilele soluții. Suntem conștienți că situația de acum este una dificilă pentru unii dintre clienții noștri, iar echipele noastre fac toate eforturile pentru a prelua și a implementa măsurile de sprijin. Nu trebuie sa uitam ca aceasta situatie fara precedent ne afecteaza pe toti in egala masura. Cu toate acestea, colegii nostri care trateaza solicitarile lucreaza permanent si suntem fericiti sa avem numeroase feedback-uri pozitive de la clientii multumiti ca le suntem alaturi. As vrea sa multumesc inca o data tuturor colegilor mei din țară și din București, din unitati si head office, celor care interactioneaza cu clientii sau activeaza in functii suport. Le sunt recunoscător pentru mobilizarea din aceste zile, pentru empatia de care dau dovada fata de clienti, pentru modul in care se ajuta intre ei si îi ajută pe clienti. Ei sunt eroii noștri ai acestor zile, cei care țin banca în stare de funcționare pentru clienți.Am luat, încă de la începutul acestei perioade, măsuri referitoare la modificarea sau decalarea programului, despărțirea și relocarea unor echipe, prezența prin rotație astfel încât să putem asigura permanența acolo unde este nevoie. O parte din personalul nostru lucrează de acasă. Rețeaua de agenții este deschisă, colegii noștri sunt la datorie, însă îi rog pe clienții noștri să rezolve, pe cât posibil, de la distanță, prin intermediul platformelor noastre digitale, operațiunile care nu fac necesară deplasarea la bancă. Am decis ca, până pe 16 iunie, operațiunile făcute prin internet sau mobile banking să nu mai fie comisionate. Toate platformele băncii sunt și vor fi operaționale, ATM-urile vor fi alimentate ca și până acum, deci clienții noștri nu trebuie să își facă griji din acest punct de vedere. Dispozitivul nostru din rețea variază – unele agenții cu trafic redus au fost închise, în toate celelalate am luat măsuri de respectare a distanței sociale, inclusiv controlarea accesului acolo unde este necesar. Chiar dacă unele dintre agenții s-au închis, altele au preluat activitatea acestora, astfel încât să nu existe disfuncții la nivelul relației cu clienții. Observăm deja o scădere a traficului în agenții în urma implementării restricțiilor de circulație, iar acest lucru va putea conduce la o reajustare a dispozitivului din rețea.BRD are o prezență fizică masivă, cu una dintre cele mai mari rețele de unități din țară. Vom continua să asigurăm servirea la ghișeu a clienților care nu dispun de internet sau mobile banking, sau doresc operațiuni care fac necesară vizita în unitate, dar cu respectarea măsurilor de prevenție recomandate de autoritățile medicale. Este important ca atât clienții, cât și colegii noștri să fie protejați. Am luat multiple măsuri de protecție în unități – asigurare de substanțe dezinfectante, echipament de protecție pentru staff, panouri de protecție. Trebuie însă să fim cu toții conștienți că cea mai bună metodă de protecție este utilizarea canalelor de banking digital. În acest sens, oferim accesul și tranzacțiile prin aceste canale gratuit pentru o perioadă de 3 luni. Pentru clienții care nu au încă mobile și internet banking, asigurăm posibilitatea de activare a acestor servicii prin Contact Center. Am mărit capacitatea Contact Center-ului nostru și preluăm peste 5.000 de apeluri zilnic.Bancomatele sunt alimentate conform programului, și suplimentăm alimentările acolo unde este cazul. Clienții noștri pot fi liniștiți – vor găsi cash la ATM-urile noastre. Activitatea de alimentare cu cash a ATM-urilor decurge liniar. Au existat zile in care automatele au fost folosite intens de clienți, în perioada de plată a salariilor și pensiilor, dar nu vedem o creștere a retragerilor de numerar în martie față de februarie.Noi am luat măsuri încă înainte ca guvernul să pornească aceste consultări. Am făcut acest lucru pentru clienții persoane fizice și micro-întreprinderi, echipele noastre lucrează la o serie de măsuri destinate și celorlalte categorii de companii. Am învățat din lecțiile momentelor dificile prin care am trecut, ca economie, în ultimii ani, știm că aceste companii au nevoie de susținere și suntem deschiși s-o acordăm. Bineînțeles, avem încredere că autoritățile vor lua măsurile potrivite și vom colabora la implementarea lor.